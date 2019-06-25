MINISO深圳「Marvel黑金店」5款必買精品　汽水罐保溫杯夏天之選

Marvel系列人氣席捲全球，電影票房屢破紀錄不在話下，每逢推出周邊產品都會掀起一陣搶購熱潮。近日，深圳MINISO開設了Marvel黑金店，售賣大量官方授權的Marvel系列商品，包括水樽、文具、抱枕、桌面收納、帽子、拖鞋、斜背包、口罩等。在聯乘商品於全中國推出前，只能在黑金店買到。這波Marvel系列周邊商品種類繁多，令人眼花繚亂，因此筆者就為各位Marvel粉絲精選了以下5個必買精品，大家去買之前不妨參考一下！

近日，深圳MINISO開設了Marvel黑金店，售賣大量官方授權的Marvel系列商品，包括水樽、文具、抱枕、桌面收納、帽子、拖鞋、斜背包、口罩等。（圖片來源：微博@名創優品）

【1】汽水罐保溫杯

這款保溫杯外形仿似汽水罐，印上Marvel系列各種角色的可愛版圖案，足有400ml容量，可保溫-20°C至50°C的飲品6小時。保溫杯有兩種飲用方法，如果女生擦了唇膏，可以打開杯蓋的吸管啜飲；如果想大口暢飲，亦可以選擇揭蓋飲用。杯身高19cm，頗為小巧，十分適合外出隨身攜帶。

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【2】手機殼

店內售賣多種Marvel系列角色手機殼，有美國隊長、蜘蛛俠、Iron Man等，手機上的圖案更是浮雕設計，摸上去很有質感，各位Marvel粉絲不妨多買幾個不時替換！

（圖片來源：微博@深圳的那些事兒）

【3】膠囊小夜燈

小夜燈以膠囊外形為設計，輕輕一按就可開關燈，並設有2種燈光，用作照明的同時，也可當作床前小夜燈。小夜燈內置鋰電池，也可使用USB充電或插電使用，而且尺寸小巧，旅行時可當作手電筒用，非常方便。

售價約45港元。（圖片來源：淘寶@名創優品創優派專賣店）

【4】燙金帆布袋

帆布袋共有紅、藍、黑、白四色，中間燙金印上MARVEL字眼，設計簡約。帆布袋容量非常大，更能裝下13吋的手提電腦，無論上學、上班或逛街都十分適合。

【5】香薰

香薰的包裝非常精美，共有黑、白、紅三色，代表三種味道，無論擺放在睡房或是辦公室桌都非常適合。即使藤條香薰用完，香薰瓶也可收藏當作裝飾品。

（圖片來源：小紅書 @ LWX）

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