嚴選全台灣四大必逛OUTLET掃平貨！台中港三井海景摩天輪打卡必去

OUTLET風潮持續延燒！不單止好買好逛好食之外，打卡影相一流。各家 OUTLET 更是使盡渾身解數出招，讓你來買來吃還能拍，每月提供不同優惠促銷，小編蒐羅台灣北部中部四家 OUTLET MALL，讓大家去台灣時有個便宜購物美食打卡好去處！

1. 林口三井 MITSUI OUTLET PARK



由即日起至1／9日，和風納涼庭園於林口三井 MITSUI OUTLET PARK中央廣場清涼登場！經典重現「結緣風鈴」與「招財貓神社」，一次享有關東兩大熱門景點。四座涼亭座掛滿近三百組風鈴，林口三井 MITSUI OUTLET PARK不僅提供舒適的納涼空間，視覺與聽覺一次滿足，同時召喚您的戀愛好運。夏日涼風下，風鈴隨風搖曳，與最愛的人手牽手拍出動人紀念美照。單身的人也不妨試試在清脆風鈴聲下祈求新邂逅。

林口三井 MITSUI OUTLET PARK 更與台灣之心愛護動物協會合作公益勸募計畫，展出期間於「招財貓神社」許下心願，並投入錢幣至賽錢箱，林口三井 MITSUI OUTLET PARK 會將金額全數捐贈「台灣之心愛護動物協會」。關心浪貓浪狗的朋友們，歡迎一起來為流浪動物做善事。

地址｜新北市林口區文化三路一段356號 營業時間｜一-四 11:00-21:30 / 五 11:00-22:00 / 六、日及國定假日 10:30-22:00 電話｜ 02-2606-8666 交通｜桃園國際機場捷運 A9 站 步行5分鐘 (更多請點>>交通及停車資訊)

2. 桃園華泰名品城



桃園華泰名品城是全台首座美式露天OUTLET，隨着園區擴大，品牌種類越來越多，從精品、家具到親子、運動用品都有，更利用戶外商場的空間特性，分別在各期園區廣場打造異國特色拍照點，成為shopping之餘必拍照打卡的景點之一。

桃園華泰名品城第一期廣場以美國紐約為主題，紅色的自由女神象徵少女心，可以看到路牌標示各期園區的主題及方向。第二期則是以意大利為主題，意式建築搭配復古的偉士牌機車，十分具有文藝氣息。桃園華泰名品城第三期戶外廣場是今年五月才開幕的，以英國為主題，具有異國特色的大笨鐘、雙層巴士和電話亭，完美復刻英倫風情。

地址｜桃園市中壢區春德路189號 營業時間｜一 ~ 四、日 10:00-21:00 / 五、六 10:00-22:00 電話｜ 03-273-8666 交通｜高鐵桃園站 6 號出口正對面、桃園國際機場捷運 A18 站 2 號正出口 (更多請點>>交通及停車資訊)

3. 台中港三井 MITSUI OUTLET PARK



【彩色貨櫃屋&海景摩天輪】



彩色貨櫃屋和海景摩天輪可以說是台中港三井Outlet的打卡地標，台中港三井OUTLET融入了當地地理及產業環境的特色，打造彩色貨櫃屋的商店建築，結合全台唯一的海景摩天輪，成為IG熱門的打卡景點。這座海景摩天輪來自北海道，部分車廂地板底部設計為透明狀，可以欣賞海天一色的美景；夜晚時的摩天輪也有燈光效果，不論是白天還是晚上都超好拍。

【Snow Town 雪樂地】



全台唯一一家室內溫度20度的雪場「Snowtown 雪樂地」，於今年6／7在台中港三井OUTLET正式開幕，從日本引進獨家技術，透過乾淨的飲用水製成不含化學藥劑的雪片，除了雪場裡的雪橇及戲雪區，旁邊還有遊戲區及手作區可以體驗，讓人不用出國就能在舒服的溫度中享受玩雪的樂趣，炎熱的夏天快來降溫！

地址｜台中市梧棲區臺灣大道十段168號 營業時間｜一 ~ 日 11:00-21:30 電話｜ 04-2521-8999 交通｜台中火車站→310公車到台中港旅客服務中心

4. 台中麗寶OUTLET MALL



從台中市區出發僅20分鐘即可抵達、位於國道1號后里交流道旁的台中麗寶Outlet已開業2年，在全台最大摩天輪「天空之夢」加入營運之後，麗寶樂園渡假區更成為許多網紅及遊客的打卡Po文聖地。台中麗寶Outlet Mall一期以義大利「菲諾港」多彩繽紛建築已成為全國最熱門打卡景點，延伸第一期風與海的建築設計概念，第二期要從海到山，以一個故事性做連接，展現北義避暑勝地「科莫湖」(Lake Como)的街道設計概念，並預計在今年暑假開幕。

地址｜台中市后里區福容路201號 營業時間｜一-四 11:00-21:30/五 11:00-22:00/六、國定假日 10:30-22:00/日、國定假日最後一天 10:30-21:30 電話｜04-37022888 停車｜室內 NT$40 ( 約港幣 11元 ) /小時/室外 NT$20( 約港幣 5元 )/小時

交通 :

高鐵：台中站→155路公車 客運：統聯台北到豐原/東勢班車直達or統聯朝馬站→155路公車 火車：豐原火車站→豐原客運215路公車/后里火車站→155路公車 公車：215路公車直達、92 / 212 / 213 路公車到月眉糖廠→免費接駁車 開車：國道一號后里交流道→約5分鐘

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