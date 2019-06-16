【台灣新北】深澳鐵道自行車七夕推夜騎體驗　順便出海夜釣魷魚

台灣新北市觀光旅遊局日前宣布，為配合暑假和七夕情人節，「深澳鐵道自行車」將於7月到9月間將增設夜間營運時段，時間從晚上6點到8點半，同時結合沿線光隧道新情人節主題、浪漫燈飾光環境，打造超浪漫的「夜騎體驗」，並推出海上觀光行程。

按圖看深澳鐵道自行車日間沿途景致▼

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台灣觀旅局長張其強表示，深澳鐵道自行車推出以來大受歡迎，幾乎每個時段都塞滿等候人潮，許多遊客建議增加車次或拉長營運時段，令觀旅局決定在暑假延長營運時段，提供更多搭乘班次。屆時，夜間將加開6班班次，在6月17日中午12時起網上公開訂飛，首日將開放預訂7月1日至7月17日的夜間班次。

配合七夕情人節，台鐵八斗子車站月台將懸掛璀璨的星光吊飾。在「愛」的字母光雕，陪襯夜光玫瑰花海，星空下藝術花景適合情侶一遊；建基煤礦遺址山谷路段的星空燈海隧道，以心型LED燈飾打造，營造出滿滿的戀愛氛圍。除了充滿愛情的「深澳鐵道自行車」夜騎體驗，還可以搭船出海遠望九份山城，體驗夜釣魷魚，值得一遊。

新北市府觀光旅遊局同時配合推出兩種夜光限定版海上觀光套裝遊程，「船遊祕境、深澳鐵道自行車」帶大家出海遠眺水金九美景，欣賞水湳洞及陰陽海，參觀象鼻岩、酋長岩等海蝕景致；「夜釣小卷、深澳鐵道自行車」則希望大家體驗夜釣魷魚，體驗美麗深澳夏夜，感受漁港風情。

深澳鐵道自行車夜晚班次在7到9月夜間營運期間，將在7月1日起於官方Facebook Page舉辦「親愛的，我們一起去旅行吧」活動，留言並標註同行Friend子，可以參加10月1日抽獎活動，獎項為2組雙人馬來西亞來回機票、雙人鐵道自行車票。

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