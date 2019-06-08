【台灣賞花】盤點7個金針花最佳觀賞點　耀眼金黃色畫面超療癒！

除了出國追楓賞櫻外，台灣每個季節也有專屬的花季可以欣賞。5月春雨到來，西部平地及東部山上陸續開滿的黃橙色的金針花，每到初夏時節大片金黃盛開，耀眼的隨風搖曳，相當美麗。全台已經進入金針花綻放的季節，本期小編要來為大家介紹台灣七處金針花海，讓大家炎夏也有個賞花的好去處！

東部花期：每年約8月至9月 西部花期：每年約5月至6月

1. 花蓮玉里高寮平地 —— 最美的沿海公路之一

想到東部看花海，不一定要等到七八月囉！花蓮193縣道是全台最美公路之一，沿線風景遼闊，躍入視線內的山海及田園風光讓人深深著迷，每年5月，這裡可以欣賞到大片的平地金針花海，還能遠眺六十石山，絕對是5月來玉里必去的景點！

地址：193縣道105.5-106.5k處

2. 花蓮嘉德萱草花田 —— 平地金針花種類眾多

位於吉安鄉廣豐路上的嘉德萱草花田，是花蓮另一個賞金針花的好地點。嘉德萱草花田原是花蓮當地經營多年的農業資材行，經過農業改良場技術授權，努力培育數種金針花品種，每到花季，平地金針花綿延，不僅平地就可以種植，顏色還非常豐富。目前這裡共有五種不同品種的金針花，分類一號到五號，分別取名為豔紅佳人、甜蜜佳人、俏佳人、黃天鵝等。

門票：免費參觀 地址：花蓮縣吉安鄉稻香村廣豐路、廣賢二街口 交通：從花蓮火車站搭花蓮客運南線（經台九線、花東縱谷）1121或1122路線，在「稻香站」下車（鐵路平交道紅綠燈下），找到往東的方向，即是廣豐路。直行步行約10分鐘600公尺與廣賢二街交叉路口處，即可到達花田

3. 台中沐心泉休閒農場 —— 視野遼闊可以遠眺山景的金針花海

台中沐心泉休閒農場腹地遼闊，放眼望去盡是滿山翠綠的原始林木，由於地處高海拔，還可以遠眺酒桶山、台中港、大雪山，遼闊的景緻令人讚嘆，傍晚可以俯瞰整片霓紅燈海的台中盆地，抬頭就可以望見滿天星空。沐心泉休閒農場每年五月都會盛開成一片金針花海，整座山染上了黃橙色彩，相當耀眼。

費用：門票150元台幣，100元台幣可折抵園內消費 地址：台中市新社區中和里中興街60號 交通：國道1號由「中清交流道」下走松竹路，往大坑方向經東山樂園，過中興嶺再往新五村方向直走，見往中和村指標右轉，經一段山路，遇大三叉路口，右轉往中和村，直行經中和國小（在此之前可依薰衣草森林路標走）再往前行約5-7分鐘左右，看見沐心泉招牌依山路向上即可到達

4. 台中港旅客服務中心 —— 旅客接待服務也是週末賞花好去處

每年夏季是最適合欣賞黃澄澄金針花海的季節，台中港旅客服務中心斥資700萬元台幣於停車廣場打造金針花海，每年五月金針花開季節到來，就可以看見大片金黃相繼盛開，不用大老遠跑到花東縱谷也能享受賞花的樂趣。這裡不僅是旅客的接待橋梁，同時也是週末假期賞花的最佳好去處！

地址：台中市梧棲區中二路9號 交通：由國道四號往西 ，可直達旅客服務中心

5. 嘉義梅山橫山屏休閒園區 —— 南部也能看到東部才有的美麗金針花海

如果大家覺得到東部賞花太遙遠，台灣南部也有可以欣賞到金針花的地方！金針花約在母親節前後開花、又被稱作「母親花」，嘉義梅山橫山屏休閒園區由廟方大量植栽，每年五月春雨過後，盛開漂亮的金針花海，園區內除金針花之外，還有桂花步道、櫻花步道、野薑花步道，多元的植物生態區，不同的季節都有不同的景致，超漂亮的～

時間：每年5月至6月（實際誤差需視當年之天候狀況而定） 地址：嘉義縣梅山鄉中山路828巷31附6號 交通：走二高，接78東西向快速道路，於古坑下接省道台三線，於台三線267km處即達橫山屏休閒園區

6. 台東太麻里金針花 —— 最大也最知名的的金針花之鄉

台東太麻里是金針花的故鄉，毗鄰金峰鄉、達仁鄉，呈現狹長型的地形分布。金針花由於適應還境的能力相當強，主要生長於海拔700~1000公尺。花東山區地理氣候清爽、陽光充足，太麻里最大也最為知名，「金針花的故鄉」之稱也因此而來。每年金針花盛開時，都會舉辦太麻里金針花季活動，當地業者也會提供相關套裝行程，想看金針花的朋友們一定要來瞧瞧！

小編提醒你：山路多連續蜿蜒且地面不平，行車需要特別注意，另外，金針山海拔約1340公尺，與地面溫度有些許差異，多帶件外套、注意保暖。

時間：每年8月至9月 交通：沿台9線進入太麻里市區後轉入金萱路，直行約500公尺左轉續行至盡頭後右轉，約150公尺後左轉進入佳崙產業道路，至日昇台約2.5公里，至金山埡口約15公里，至忘憂谷約17公里。

7. 日月潭頭社金針花海 —— 五顏六色的七彩金針花

近年來，位在南投魚池鄉的頭社村，以七彩金針花海打開知名度，成為了南投熱門的賞花景點。頭社金針花海是全台灣唯一的水田金針花，而這裡除了一般的金針花，最特別的便是頭社培育的新品種金針，因為顏色多樣，因此被人稱為「七彩金針」，雖然這裡佔地不大，但色彩繽紛的金針花海，絕對是難得一件的美景。

時間：每年5月至6月（七彩金針）、9月至10月（金針花季） 門票：100元台幣／人 地址：南投縣魚池鄉平和巷70號 交通：國道3號，霧峰系統交流道，國道6號，埔里愛蘭交流道下高速公路，接「台21」線 ，日月潭，水社，頭社，沿日月潭金針花招牌即可到達

炎夏是金針花一展美麗容顏的季節，小編在這邊提醒大家，賞花的時候一定要做好防曬工作，隨身攜帶墨鏡或是陽傘，且定時補充足夠的水分，希望大家賞花可以安全又開心！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【金針花開了！金黃花海超療癒】全台7個金針花海景點大公開】