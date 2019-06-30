【泰國旅遊】曼谷豪旅扮貴婦！必去按摩、Shopping、High Tea

如果全世界要挑一個城市犒賞自己當貴婦，曼谷絕對是最抵玩，眾多百貨公司為了在戰區中展露頭角，每一季都會更換展示的主題和樣貌，這也是曼谷永遠都逛不厭的秘密。不僅如此，在泰國很容易用平民的價格就享受到奢華的按摩服務和美食，快跟著小編的腳步來當一日貴婦度假吧！

早餐：CREPES & CO

貴婦的一天，要從精緻的早餐開始，推薦的是在曼谷相當有名氣的法式薄餅(Crepe)店，口味多達上百種。法式薄餅有點像可麗餅，不過真正地道的法式薄餅吃起來的口感偏軟。這間Crepes & Co除了薄餅之外，也有全天候提供份量超足的早午餐套餐、飯麵食。

小編私推薄餅：朱古力香蕉口味，雖然這是個很常見的口味，但朱古力純度較高不會像一般吃起來很甜，朱古力控或是甜點控一定會愛！另一個Calvados也算是獨家口味，上菜後會先淋上酒Calvados Apple Liqueur，接著點火讓酒精揮發，餅皮就會變得微焦酥脆，搭配裏頭的冰淇淋吃起來很香。

目前在曼谷有兩間分店，分別是Langsuan和Thonglor，不過因為Langsuan離接下來安排要逛的Central Embassy百貨比較近，因此編輯選擇推薦Langsuan這間分店。

+ 2

Crepes & Co資訊 價格：$200B（單點法式薄餅）-$500B（brunch套餐） 營業時間：周一～周六 09:00-23:00 周日08:00-23:00 地址：59/4 Soi Langsuan, (Langsuan Soi 1) Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan 交通：從Chit Lom BTS出站後約莫走10分鐘可到

CENTRAL EMBASSY百貨

曼谷百貨公司林立，Central Embassy主打六星級的貴婦百貨，外觀呈現銀白金屬色，流線的建築外型。裏頭進駐的品牌更不用說了，除了貴婦必逛的國際精品之外，百貨四樓的GOOD DESIGN STORE設計精品店，蒐羅了泰國內外設計大師的名作，像是茶具、杯盤、太陽眼鏡。如果你也喜愛有設計感的物品，一定有所收獲！

以及旁邊的複合式精品空間Siwilai，除了衣服手袋外，小至生活用品、文具應有盡有，沿襲泰國傳統工藝的美學。光是這一層樓就能讓人留連忘返。Central Embassy之所以能屹立不搖稱霸曼谷貴婦界，除了精品有得買之外，內部還增設獨特風格的設計精物店，讓品味能從生活中細節中被凸顯，樹立的貴婦精神！

Central Embassy 百貨資訊 營業時間：周一～周日 10:00–22:00 地址：1031 Phloen Chit Rd, Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 交通：BTS Phloen Chit站

到了午餐時間，直接上到五樓覓食，Central Embassy有必吃的泰式海鮮餐廳–建興酒家（Somboon seafood）。餐廳40多年歷史，小編強烈建議先訂位，在網上可以選擇日期、分店、時間，相當方便。而且店內的餐單都有中、英、泰對照。料理的部分，首推絕對是咖哩螃蟹，用黃咖哩和椰奶拌炒螃蟹非常入味，還有其他常見的泰式料理像是蝦醬空心菜、酸辣海鮮湯、粉絲燜蝦…等等，都是經典必吃的泰式料理。

到了午餐時間，直接上到五樓覓食，Central Embassy有必吃的泰式海鮮餐廳–建興酒家（Somboon seafood）。（Facebook@CentralEmbassyChinese）

建興酒家資訊 價格：每道菜約$200B-$400B 營業時間：周一～周日 11:00–21:30 地址：5th fl., Central Embassy 1031 Ploenchit Rd, Lumpini, Pathumwan 交通：BTS Phloen Chit站，Central Embassy 百貨 5樓

Central Embassy可以足足逛上一整天，吃完飯後上到六樓，就會看到全新打造的開放空間，空間裏擺滿了書和生活小物，很適合剛吃飽來放鬆看本書休息一下，Open House不強迫消費，單純坐在一旁的沙發上看書也可以，這個空間不僅是書店，還有多家販售甜點、雪糕的櫃台，內部還有co-working space，光是來這裏看看書、發呆，就絕對能讓你悠閒度過一整個下午。

點擊下圖看下午茶、SPA按摩、晚餐推介！

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】