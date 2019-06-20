【泰國夜生活】曼谷夜蒲必去8間人氣酒吧　Chill歎雞尾酒兼睇靚景

曼谷是個同時兼具歷史文化與現代風情城市，不管是想一覽宗教的面紗還是體驗東南亞的生活文化，甚至享受這熱情燃燒的夜生活，曼谷這個國際大城市都能實現。來到曼谷不能不體驗曼谷極具特色的的酒吧，除了耳熟能詳的高空酒吧以外，曼谷也有許多特色酒吧喔！

1. The One Khaosan

位在曼谷有名的考山路上，是由古屋改建而成的，設計採取宮廷式的屋頂、階梯式的平台，頗為新潮的露天式酒吧。最上面為調酒的吧枱和座位區，接著是DJ座位區，再下幾層後就是露天區，露天區雖然沒有冷氣，但通風良好也不會感到悶熱，可以看到露天區時常也是客滿狀態。既是間酒吧也是餐廳，想要邊喝邊吃泰式餐點，在這也能滿足你的味蕾～聽著DJ播放的音樂，喝點小酒與朋友暢聊，享受這裡的氣氛！

小編推薦你：白天可以去鄭王廟、臥佛寺參觀完晚上接著到BAR喝一杯！不過女性朋友晚上要注意安全喔！

地址：67 Khaosan Rd, Khwaeng Talat Yot, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand 交通：BTS-Saphan Taksi站，二號出口的左邊Boat Express轉搭船，到達N13-Phra Athlt站下船，步行約10分鐘 營業時間：10:00-02:00

2. Vesper Cocktail Bar

在康文特街的中心地帶，如果喜歡喝雞尾調酒的朋友千萬別錯過這間酒吧，這裏有許多選擇以及創意調酒，相傳在這沒有不好喝的調酒喔！除了有專屬調酒區以外，還有餐廳區可以享受他們店家的餐點，時常更新菜單以及創意度十足，許多人慕名而來。或許價位比其他曼谷酒吧稍高一點，但絕對值得！

小編說：建議來前先預約座位，以免去了沒位置喔～

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地址：10/15 Convent Road. Bangkok 交通：BTS-Sala Daeng站 營業時間：17:30-1:00

點擊下圖看清其餘6間特色酒吧！

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來到曼谷這個國際大城市，千萬別錯過精采的夜生活，除了夜市外，曼谷有名、有特色的酒吧也非常多，小編精心整理的值得去深入探索的特色酒吧，下次去泰國別忘了排一晚放鬆的酒吧行程，體驗不一樣的泰國夜生活！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【泰國夜生活】遊曼谷必去8間特色酒吧】