【日本】買手信畀主子！品質好、款式多　5間東京必逛寵物用品店

來到東京，除了逛景點吃美食大採購外，不妨買點手信給在家裡看家的毛小孩，日本東京寵物用品做的很精緻、品質好，而且樣式超多！逛都逛不完，只要逛對地方，價格也不貴，如果喜歡幫毛小孩換裝的人更要做好大失血的準備，就讓 KKday 帶你逛遍東京必逛熱門寵物用品店吧！

唐吉訶德

到日本必逛的唐吉訶德激安殿堂，其實也有寵物用品區！這次小編去的店家是位於上野的激安殿堂，B1F 除了食品、酒類、日常消耗品區之外，也有寵物用品區喔～對於熱愛毛小孩的你們，在這裡一定會失心瘋啊～因為除了物品超齊全之外，價格也超級親民！狗狗用品與貓咪用品應有盡有，真的是想把架上的東西都掃一輪啊～

唐吉訶德（上野店） 地址： 3 Chome-38-10 Yushima, Bunkyo City, Tokyo 113-0034日本 開放時間： 24 小時營業

Design F

若說唐吉軻德是比較親民的選擇，那麼 Design F 就是相對來說偏中、高價位的選擇，Design F 是位於中目黑的貴婦級的複合式寵物沙龍＆用品店。1F是高級的寵物沙龍，2F有許多狗狗精品，包含狗狗的針織衫 、皮製的項圈，這裡的物品都走精緻風，對於喜歡精緻小品的主人們，就可以來這裡逛逛。

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Design F 地址：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-15-8 1F + 2F 開放時間: 10:00-19:00

另外，中目黑 、惠比壽這帶也有許多貓咪咖啡廳與寵物店，例如 Cat Cafe Nyafe Melange（ニャフェ・メランジェ），裡頭可是充滿了各式各樣可愛的貓們，若寵物用品買累了，也可以進來這些店家療癒一下。

Cat Cafe Nyafe Melange。（KKday）

Cat Cafe Nyafe Melange 地址：東京都澀谷區1-7-13 Ebisu3F Hitoshi Building150-0013 開放時間：12:00-20:00

除了Cat Cafe Nyafe Melange，這一帶還有寵物店 P's・first，P's・first 是日本連鎖寵物店，除了銷售寵物，也包含為寵物打造健康管理系統，甚至在購買寵物的同時，會為有需要的人，訓練寵物技能，例如導盲犬。

Harness Dog & Pet Paradise

Harness-dog 和 Pet Paradise（ハーネスドッグ & ペットパラダイス）都是日本的知名寵物用品連鎖店，從寵物零食，到寵物推車 、狗狗外出散步懶人包，以及季節性的居家用品（夏季涼墊 、冬日電暖墊）都有販售。Pet Paradise目前在台北的百貨也有設櫃。

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Harness Dog & Pet Paradise 開放時間：11:00～20:00 地址：〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-10 從自由が丘正面口徒步約3分鐘就能到達

安立屋（ Adachiya ）

淺草寺周圍有許多日式商店街和復古小店，其中從雷門往內寺裡走的方向，有一間寵物用品店「安立屋」，裡頭販售的 東京寵物用品 非常日式，可以讓家裡的狗狗穿上浴衣或扮成傳統武士，小編私心大愛將狗狗綁上包巾，像卡通裡小偷的裝扮，好可愛！！

安立屋（ Adachiya ） 地址：1 Chome-31-3 Asakusa, Taitō, Tokyo 111-0032日本 開放時間: 09:00-18:00

DOG DEPT

DOG DEPT 是日本的寵物人氣店，品牌訴求自然舒適，因此裡面的商品，看起來的質感用料都非常舒服，色調溫暖居家風格，並販賣許多大型犬的衣服（ 養大型犬的人都知道，大狗的衣服不好買 ）。

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DOG DEPT 地址：1 Chome-1-2 Oshiage, 墨田区 Tokyo 131-0045日本 開放時間: 10:00-21:00

【本文獲「KKday」授權轉載。】