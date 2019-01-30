【東京購物】閨密遊必逛六間300Yen店　有間成千款飾物手袋任揀！

來到東京除了觀光、大嗑美食之外，購物也是重要的旅遊行程之一！百元商店發祥於日本，近年來百元商店此起彼落的開設，每間都有自己獨具風格的商品，但是為了吸引顧客前來消費，商品的設計與質感可以說是越來越好，甚至有了更精緻、更有設計風格、更吸引女性喜愛的300元商店！以銅板價就能將各種優質的生活小物、廚具、寢具、雜貨等搬回家，做為伴手禮送人也是不傷荷包的好選擇喔。 文：Natalie／窩日本

1. 3COINS

3COINS顧名思義就是三個銅板：300日圓均一價的百円商店（少部分商品非300日圓）。在日本的300元商店中可以說是最有名氣的店舖，根據店鋪的型態還有分為3coins OOPS!、3COINS +plus、3COINS station、colle四個子品牌。 3COINS的商品充滿設計與創意，各種時尚的小道具、家用商品、寵物用品等一應俱全。

▼▼▼3COINS是日本的300元商店中​的「狡狡者」，按下圖看看令人都心動不已的可愛商品▼▼▼

2. CouCou

CouCou是間受到女性顧客喜愛的夢幻300元商店，雖然關東地區的店舖僅有自由之丘、吉祥寺與橫濱這三間開在較為熱鬧的地方，但是整間店以白色加粉色的色彩，搭配上可愛字體所營造出的夢幻氛圍，讓小女生到大女人都充滿了喜愛，眾多可愛的單品配件讓你在居家環境、外出穿搭、學校職場上都有無限的選擇。

▼▼▼CouCou白色加粉色的色彩設計已經俘虜了少女的心，按下圖看看它的夢幻可愛的單品▼▼▼

3. 三日月百子

完全只要日幣300元（未稅）、充滿各種可愛角色商品、以粉紅色為基調的「三日月百子」，因為與三麗鷗（Sanrio）合作推出的眾多特色的周邊商品，因此非常受到歡迎，再加上店內的人氣吉祥物「MOMOKO醬」（モモコちゃん）更是吸引小朋友的喜愛。主打期間限定是一大特色。如果猶豫了就會買不到而後悔、每日都有新商品加入的新鮮感，讓大家充滿驚喜。

▼▼▼三日月百子讓你以300 yen就可以擁有Sanrio的周邊商品，按下圖看看各種可愛角色商品▼▼▼

4. Illusie30

Palemoba集團下有許多品牌，像是Lilou de chouchou、Re-J、木糸土、INCENSE等等，而Illusie300是旗下連鎖的300元商店。從生活用品、廚房用品、服飾商品等，商品類型豐富一應俱全，東京的兩家分店中其中一間就位在熱鬧的淺草東武百貨，欣賞雷門與晴空塔後還能前往盡情購物。

▼▼▼Illusie30的商品類型豐富一應俱全，按下圖看看它精緻的廚房商品▼▼▼

5. lelulaatikko

原宿和澀谷是東京都內時下年輕人最喜歡前往的購物聖地，在連接兩個地方中間有一條長約一公里的「貓街」，這條街上匯集的許多流行服飾潮排、運動品牌、古著商店、帽子眼鏡飾品等創意店鋪。在這條街上隱藏著這麼一間色彩繽紛可愛的「lelulaatikko」，讓人摸不著頭緒的店名其實是來自芬蘭語「玩具箱」的意思，小小的店舖就像是北歐風的雜貨店般，讓人有種挖寶的趣味。

▼▼▼ 走進lelulaatikko讓人有種挖寶的趣味，按下圖看看可以發掘什麼寶藏▼▼▼

店舖資訊 營業時間：平日12:00〜20:00、假日11:00〜20:00 地址：東京都渋谷区神宮前5-29-12

6. Lattice

最後分享的這間Lattice與一般的百元商店不同，因為它是一間專門販售飾品與手袋的百元店鋪。愛美的朋友們來到東京絕對不能錯過這裡！耳環、項鍊、戒指、髮飾品、墨鏡等等全部都只要300元（未稅），而且款式非常的多，商品更新的速度也很快。不只是飾品而已，包包種類也很豐富又百搭（包包價格約500日圓至3000日圓間），來一趟Lattice就可以買齊一年365天的配件單品啦！

▼▼▼Lattice與一般的百元商店不同，專門販售飾品與手袋，愛美的朋友們一定不能錯過下圖的商品▼▼▼

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