【越南】胡志明市CP值極高夜生活：特色靚酒吧、精油熱石Spa按摩

逛完統一宮、紅教堂、古芝地道就想回旅館睡覺？胡志明市夜晚才正要開始！ 范五老街酒吧街燈火通明，異國旅人流連於特色酒吧，想一睹胡志明夜景就坐上西貢河遊船晚宴或金融塔，濱城市場夜市烤物配啤酒是必吃美食，精油熱石Spa更是CP值最高的選擇，推薦你胡志明晚上好好地玩！並附上必去景點交通、店家資訊和小編心得。

胡志明夜生活最繁華的地方當屬范五老街 Phạm Ngũ Lão（KKday）

范五老街 酒吧一條街

胡志明夜生活最繁華的地方當屬范五老街 Phạm Ngũ Lão，這裡聚集最道地美味的小吃、背包客棧和特色酒吧餐廳，隨便一家咖啡館都能看到旅人們談天說地、交換旅遊情報，根本背包客的天堂，超容易豔遇的啦！

Bui Vien酒吧街

酒吧多集中在與范五老街平行的Bui Vien上，以老招牌Crazy Buffalo為起點，一到夜晚整條街擠得水洩不通，兩排酒吧燈火通明、音樂震耳欲聾，還有許多有趣的街頭藝人，週末更會禁止車輛出入變成步行者天堂，光走在路上就像參加一個大型Party。酒吧間差異不大，並沒有哪間特別優秀，以喝酒聊天為主，幾乎都有DJ播音樂和電視播放運動賽事，大家似乎都喜歡座露天位置（符合越南咖啡文化），裡面反而沒什麼人，有些酒吧有水煙。

+ 3 + 2

如果煩惱要選哪間，小編教你！首先當然要選人多的，起碼露天位置要坐滿，許多女生會選擇二樓露天位置，如果街道上發生什麼衝突（在范伍老街很常見），相對比較安全，如果店內音樂播放以越南流行歌為主，客人多為越南人，並以越式料理為主，如果你聽到熟悉的告示牌榜音樂則以觀光客為主要客群，看你喜歡哪種氛圍。

如果你想更貼近當地人生活，還可以選擇這種露天小餐館，吃法棍、春捲、蝦餅配當地啤酒Tiger，價格更便宜呢！街上經常有街頭藝人，走在路上處處充滿驚奇呀！

連結范五老街和Bui Vien的是Detam St.，餐廳咖啡館林立，新咖啡旅行社和FUTA Bus臥鋪巴士總部也在這條街上，這三條街構成的H型最熱鬧。從地圖上你可以看得很清楚Bui Vien真的是名副其實的酒吧一條街、夜生活的重鎮呀！

從地圖上你可以看得很清楚Bui Vien真的是名副其實的酒吧一條街、夜生活的重鎮呀！（KKday）

高CP值的越式按摩SPA

走了一整天，到晚上腳肯定痠到不行，來胡志明市一定要體驗越式按摩、做精油熱石Spa，讓身體的疲憊一掃而空，不僅質量好，價格幾乎只有香港的一半，超划算啦～

范五老街上腳底按摩小店林立，但如果你想做完整的、質量較有保障的，小編推薦你往市政廳那附近走，這區消費高，以高級飯店、日式韓式料理為主，不乏高級精油按摩Spa，其中最有名氣的有三家，分別為Temple Leaf Spa and Sauna、miumiu SPA和Moc Huong SPA。

走了一整天，到晚上腳肯定痠到不行，來胡志明市一定要體驗越式按摩、做精油熱石Spa，讓身體的疲憊一掃而空（Toa Heftiba/Unsplash）

Temple Leaf Spa and Sauna

雖然另外兩家比較受香港人歡迎，但因為那兩家一直漲價，因此小編想特別推薦Temple Leaf Spa，Temple Leaf Spa比較受歐美人喜愛，店小而精緻，用的產品正規、品質好，服務人員友善，在Tripadvisor榜上有名。

進去後會先送上熱薑茶溫溫身體，一邊選擇你要的服務，如果是Body massage還可以根據身體部位選擇力道強中弱，小編太勞累了，所以除了脖子外全部都選強。

有置物櫃真好，這樣按摩的時候不用一直注意手機錢包，放好衣服後上樓就可以開始享受了，可能因為選擇了力道強的關係吧，按摩真的很夠力呀！小編哀嚎到按摩師都在偷笑。精油是椰子味的，味道香而不濃，一直到回飯店睡覺前皮膚都還有淡淡的椰子味，按的時候按摩師會在你的臉上敷黃瓜，順便保養臉部肌膚，全身按完後便開始熱石按摩，溫熱的石頭在脊椎推來推去，整個人肩頸背部都被推鬆了～超舒服～

按完後一直到回香港，小編的脖子肩膀都沒再痠過了（坐辦公室的一定知道），心中深深感謝按摩師完全不馬虎，整個做下來不到100港幣，CP值破表！回來後一直很後悔沒有買他家的精油嗚嗚嗚～ 實在好愛椰子啊～

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地址：32 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南 電話：+84 128 984 1431 營業時間：10:00~23:30

Miu Miu SPA

這家最受香港人和日本人歡迎，品質和按摩師的手藝有目共睹，客人一團一團接，店也開到4店了（2店就在旁邊走路不到兩分鐘），想要做的話可能要提前預約喔，缺點是這幾年一直在漲價，但怎麼算還是比香港便宜啦。

+ 2

地址：4 Chu Mạnh Trinh, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh city, Bến Nghé Quận 1 Ho Chi Minh City 營業時間：09:30~23:30

Moc Huong SPA

這家也是口耳相傳的名店之一，特色在於各國的按摩手法，除了最基本的保養療程，還可以選擇夏威夷、峇里島、瑞典和泰式等，最有名的當屬夏威夷式和泰式，服務多樣，還可以找到少見的四手或六手按摩，精油貴、品質好，店內雖小，裝潢乾淨舒服，給人一種私密感，按摩師力道也夠，同樣有一批死忠擁戴者。

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地址：9C Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Bến Nghé Quận 1 Hồ Chí Minh 700000越南 電話：+84 28 3911 7118 營業時間：10:00~23:00

浪漫西貢河遊船

如果是情侶旅遊或親子旅遊，小編很推薦參加遊船晚宴，胡志明市夜晚遊船不只有無聊的現代遊輪，居然還有復古三層遊輪，小編當時都驚呆了，光外觀就超有感覺，遊船內也是復古木色裝潢，從窗邊向外看整條西貢河來往船隻，一過七點夜色降臨，河岸華燈初上，逐漸明亮起來。

船上不僅會準備高檔越南料理，包含甘蔗蝦、春捲、燉肉和各式排餐，味道很棒，小編吃的超飽，當然也能喝點酒類囉！喝完在甲板上吹吹海風，是感受夜晚胡志明最浪漫的方式，但注意飲料的部分需另外付費。

遊船是滿有人氣的行程，想網上預約搭乘請早，晚餐時段會有越南傳統歌舞表演，非常好看，完全不會無聊，船一樓到三樓都可以隨意走動，恣意取岸上各種角度，船整趟開得很穩，也很適合家庭或親子旅遊！其實仔細想想，就這樣打發一餐不覺得很划算嗎？河上夜景＋越南道地料理+傳統表演，CP值超高呀！夜晚坐船絕對比白天遊船值得。

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逛濱城市場夜市＋The Food Market 覓食

如果只是單純想睡前散步、吃點小吃的人，小編建議你來濱城市場這區，濱城市場內部雖然六七點就關了，但旁邊的夜市可是開很晚呢，一定不要錯過他們的路邊攤燒烤！烤螺肉、肥蝦得配當地Tiger才夠味！

吃飽後順便逛逛夜市，越南有許多成衣廠，在這裡買衣服很便宜，記得一定要殺價！雖然已經很便宜了，但濱城市場就是標準宰觀光客的地方，基本從1/2殺起，看老闆臉色逐步遞增。

Ben Thanh Street Food Market

喜歡音樂的人，可以到濱城市場夜市旁邊的The Food Market覓食，這裡聚集各國美食，外面露天座位是背包客認識彼此的地方，如果是一個人旅行，晚上不甘寂寞的話就來這裡敞開心扉交交朋友吧，晚上還常常有音樂表演喔！

地址：26-28-30 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000越南 電話：+84 90 126 28 30 營業時間：9:00~23:00

金融塔景觀夜景Bitexco Financial Tower – Sky Deck

金融塔夜景也千萬不要錯過，胡志明市區平均樓層並不高，因此金融塔不管白天夜晚在城市裡都特別明顯，金融塔1到3樓是百貨公司，49樓的Sky Deck觀景台才是我們的目的地，觀景台可以360度看整個胡志明市，入場需200,000盾，小編建議最佳入場時間為五點半黃昏之時，這樣正好跨到六點太陽下山後的夜景。

裡面有個小小的展覽，選出全世界最具代表性的地標大樓！旁邊還有一家小小的紀念品店。人潮並不多，超適合錄縮時影片的啊！你可以清楚地看到咖啡公寓、市政廳和整條西貢河等。登上塔後才發現胡志明市真的非常美，雖然並不是非常繁華、炫彩奪目，但就是有種不夜城的活力。

小編補充：如果想一邊看夜景一邊吃晚餐喝酒，50~52樓屬於EON51，分別是Cafe EON咖啡廳、EON51 Fine Dining高檔餐廳和EON Heli Bar高空酒吧，只要符合店內低消，不用另外付200,000盾入場費，同樣也能俯瞰胡志明市。

+ 2

地址：Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu, Bến Nghé, Hồ Chí Minh, 700000越南 電話：+84 28 3915 6156 營業時間：08:00~23:00

EON51 樓層50, 51, 52 電話：+84 28 6291 8751 營業時間：08:00~23:00

番外：夜間交通

三更半夜出去是不是會怕怕的呢？如果你跟小編一樣是個愛一個人旅行的弱女子，可以使用Grab app叫車，不僅一開始就訂好價，員工透過app由總公司統一管控，相對比較安全，還有Grabike機車計程車可以選擇，價格更便宜，建議不要在路上隨便叫計程車，以免陷入無限議價和不必要的麻煩中。

如果你跟小編一樣是個愛一個人旅行的弱女子，可以使用Grab app叫車，不僅一開始就訂好價，員工透過app由總公司統一管控，相對比較安全（KKday）

【本文獲「KKday」授權轉載。】