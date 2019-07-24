【石垣購物】黑糖梅酒配蝦餅？十大必買手信﹑11個血拼熱點大公開

跟沖繩那霸或其他大城相比，這裡的商場雖然較簡樸，但那些到日本必買的東西，都能在這裡買到。想知道哪裡買價格最划算？公設市場為什麼不能不逛？這一篇通通告訴你，快利用直航或遊輪來趟購物之旅，把代購熱賣的辣油、黑糖、蝦餅一次帶回家！

石垣島﹙visitokinawa.jp﹚

沖繩除了沖繩本島外，還包含石垣島、西表島、竹富島等多個小島，這一篇以在台灣人氣也很高的石垣島為主，介紹各式石垣限定伴手禮、土產必買清單，以及當地值得一逛的購物商場、超市或小店，無論是要去藥妝店或買電器，只要把這些店放進自己的逛街地圖，一定能買到所有想買的東西。雖然在石垣島以自駕最方便，但如果沒租車，從碼頭走路10分鐘，或從機場搭巴士都能直接深入市區滿足你的購物慾。

※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情到官網查詢

紅到代購賣翻天！石垣島絕不能錯過的必買伴手禮

邊銀辣油／大蒜油

愛吃辣的朋友，絕不能錯過石垣島的「邊銀辣油」，這是由邊銀食堂所開發的產品，以帶有獨特甜味的島唐辛子及多種香料手工製成，又有「幻之辣油」之稱，不管是拌麵拌飯，或是當水餃、火鍋佐料都非常好吃！另外也有推出「大蒜油」，只要加一點點，就能讓原本無味的細麵或白飯升等成人間美味！

■售價： 940円

石垣牛排仙貝（石垣牛ステーキせんべい）

石垣島最有名的就是石垣牛，這一款牛排口味的仙貝，只有在石垣島販賣，酥脆不油膩，保證一吃上癮，一口接一口，包裝輕巧，非常適合當伴手禮！

■售價： 600円

▼▼除了辣油及牛仙貝，以下八種手信都十分受歡迎，按圖放大參考吧！▼▼

+ 11 + 10 + 9

跟沖繩那霸或其他大城相比，這裡的商場雖然較簡樸，但那些到日本必買的東西，都能在這裡買到。想知道哪裡買價格最划算？公設市場為什麼不能不逛？看下去吧！

小小的石垣島其實很好逛！逛街購物去這些地方就對了

AEON MaxValu Yaima店 （マックスバリュやいま店）

24小時營業的AEON MaxValu是日本知名的連鎖超市，在石垣島總共有四家店，其中最大的是Yaima店，這也是石垣島裹最大的超級市場，空間寬廣，商品種類多，不管是壽司、酒類、泡麵、零食通通都可以一次買齊，旁邊還有百元商店「DAISO 大創」和藥妝店「ドラッグイレブン」，如果要在短時間內買齊東西，去AEON MaxValu Yaima店就不會錯啦！

■地址： 沖縄県石垣市真栄里 字真栄里292−1 ■營業時間：24小時營業

San A 石垣City（サンエー石垣シティ）

「San A 石垣City」位於AEON MaxValu Yaima店旁邊，也是沖繩複合式大賣場，一樓是超級市場、二樓主要賣嬰兒用品及服飾，推薦親子遊的家庭可以來大採購。這裹有許多品牌進駐，也有多家餐廳可以選擇，無論是生活用品、吃的喝的、衣服玩具等，都可以在這裹一網打盡，大家常說來石垣必逛的「3A超市」就是這裹啦！

■地址： 石垣市真栄里301-1 ■營業時間：9:00～22:00

EDION 愛電王 石垣City店（エディオン 石垣シティ）

到日本就是要逛電器行，這幾年因為匯率和價差，許多人都會到日本搬貨，從Dyson吸塵器、Panasonic吹風機，一直到主婦們愛不釋手的水波爐、氣炸鍋等，買到就是賺到，台日價差一比，保證讓你希望自己有三頭六臂，什麼都想帶走。別看石垣島小小的，只要到「EDION 愛電王 石垣City店」就能滿足你的電器魂，如果計畫要到日本搬電器，現在就可以把這間店放進口袋清單，同商場裡還有台灣人最愛的藥妝店「松本清」，電器、藥妝一次買齊剛剛好。

EDION 愛電王 石垣City店﹙Edion-愛電王FB﹚

■地址： 沖縄県石垣市真栄里327番地 ■營業時間：9:00～22:00 ■定休日：詳看官網

驚安殿堂 唐吉訶德

2018年新開幕的「驚安殿堂 唐吉訶德」，在石垣島立刻竄身成為旅客逛街必去的地方，商品種類五花八門，什麼都有什麼都不奇怪，食品、電器、藥妝、化妝品全部都有，只要滿5000日圓，外國遊客還能憑護照免稅，不管是在石垣島旅行時順路進去買一罐飲料，或是伴手禮的大採購，「驚安殿堂 唐吉訶德」絕對能滿足你的各種需求。

+ 2

■地址： 沖縄県石垣市大浜462-1 ■營業時間：8:00～2:00 ■定休日：無休

U PLAZA吉野（Ｕプラザ吉野）

如果時間充裕，可以來逛逛這間在地人推薦的的小雜貨店「U PLAZA吉野」，據說價格比其他通路再便宜一些，當地居民也很常來購物。這間商店位在公設市場附近，步行即可到達，酒類、零食、石垣島特別的伴手禮在這裹都可以買得到，雖然種類沒有大型賣場多，但在市中心交通方便，所以是一個平價購物的好選擇之一。

■地址： 沖縄県石垣市石垣３７

西松屋 石垣真栄里店

許多準媽媽和新手媽媽們都會特別到日本購買嬰幼兒用品，「西松屋」更是讓每一位媽媽一走進店內就為之瘋狂，距離台灣最近的西松屋在石垣島就有囉，各式各樣的玩具、童裝和迪士尼聯名商品，保證讓媽媽們拎著大包小包走出店還意猶未盡，到石垣島遊玩，記得來這裹幫小朋友挑選實用又可愛的禮物喲。

+ 3 + 2

■地址： 石垣市字真栄里549番1 ■營業時間：10:00〜21:00

Birthday 八重山店 （バースデイ八重山店）

親子遊必掃貨的店還有這間！「Birthday」是日本另一間知名的嬰幼兒用品連鎖專賣店，店面空間大，銷售商品從兒童餐具、水杯、內衣、襪子、衣服、玩具、鞋子、尿布、推車等，從針對嬰兒用的到幼稚園小朋友適用的產品幾乎都有，另外還設有兒童遊戲區，讓小孩開心玩，爸媽放心逛，但記得一定要預留足夠的時間，因為很多人一進去就逛到走出不來啦。

+ 3 + 2

■地址： 沖縄県石垣市字大浜南大浜428-5 ■營業時間：11:00～21:00

石垣市 公設市場

石垣島的「公設市場」幾乎是人人來石垣必去的景點之一，從石垣港步行約10分鐘即可到達。這裹是有屋頂遮棚的商店街，晴天可以遮陽，下雨時可以躲雨，餐廳、商店林立，無論什麼時間點都可以自在放鬆地購物，不管是要買零食、土產，或是大啖石垣美食，都可以在這條商店街上搞定，且部分商店有提供退稅服務，對外國遊客來說非常划算。

■地址： 沖縄県石垣市大川203

島のみやげ館 石垣島おみやげ市場

想買沖繩限定的伴手禮，記住這間粉紅色的大招牌就對了！沖繩和石垣島各式餅乾、甜點、伴手禮，在這裹都能一次找齊，不僅可以免稅，如果購買金額超過10000日圓，還享有免費寄送到機場的服務，很適合大家相約一起來買，最後再輕鬆到機場取貨，不用自己扛大包小包非常省力。如果有時間，還能走到位於附近的「おみやげ一番」，也非常好逛！

■地址： 石垣市大川207-3（島のみやげ館）

大國藥妝店 ダイコクドラッグ 石垣730記念碑前店

2018年新開幕的「大國藥妝店」，終於把這個日本規模很大的連鎖藥妝店帶入石垣島，平價親民的價格，搭配特定期間的特價活動或折價券，加上外國人獨享的免稅優惠，總能讓人放心在這裹大掃貨也不用擔心會買貴，店家也貼心將遊客愛買的人氣商品特別陳列出來，讓大家可以輕鬆找到自己想買的東西。現在就做好功課，帶著你的必買藥妝清單到大國藥妝店掃貨吧。

■地址： 沖縄県石垣市大川245 丸ビル2F ■營業時間：10:00～22:00 ■定休日：星期一、星期四

てしごとや（Teshigotoya）

在石垣島市區有一間小小不起眼的雜貨店，裡面卻充滿各式有趣的手作商品，「てしごとや」蒐集了島上藝術家或創作者的手作作品，從服飾、器皿餐具、吊飾物品、鞋子、錢包等都有，種類繁多，每一個都獨一無二的創作，有個性又非常可愛，小小的店面裹有著無限大的創意，非常推薦喜歡手作和雜貨的人來這裹尋寶！

■地址： 石垣市大川210-2 ■營業時間：約11時～約19時 ■定休日：不定休

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【石垣島必買】推薦人氣逛街好去處，伴手禮買這些就對了！】