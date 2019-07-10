【日本藥妝2019】嚴選12款必買面膜　保濕、美白仲有針對穴位？

來到日本免不了掃貨大血拼，尤其女性朋友一定會囤貨許多保養品以及面膜產品，推薦幾間小編在日本掃貨時必光臨的天堂：驚安殿堂、松本清、Bic Camera、サツドラ（札幌藥粧）、コスモス（科摩思）、Edion（愛電王）等，好吃的、好玩的、藥妝商品、家電產品、家人朋友的伴手禮不用擔心找不到，只怕會逛不完、買到手軟，準備好一起血拼了嗎？！Let’s go！

面膜種類，如何選擇？

常見的面膜大致分為兩種類：

塗抹式面膜

大多是以泥狀、凝膠狀或是乳霜狀的質地，清潔臉部後，以避開眼周、嘴唇的方式均勻塗抹在臉上，停留約15-20分鐘再沖洗乾淨。能與肌膚緊密貼合，將精華滿滿的吸收進皮膚裏面，這也是歐美地區習慣使用的方式。泥狀的大多為清潔型面膜，凝膠狀及霜狀多為保濕、修護的效果。市面上也有推出不需沖洗的晚安面膜，非常適合疲勞但又需保養的時刻。

片式面膜

市面上最熱賣的就是方便的片式面膜。單片個別包裝，高CP值又有多種不同功效可依膚況需求選擇，像是保濕、美白、抗痘、修護、緊緻等。片式面膜的小訣竅就是必須將面膜紙與肌膚之間的氣泡擠出，讓面膜完全貼合肌膚，才能完全地吸收精華液。雖說片式面膜敷後可以不用清洗，但小編發現將臉上多餘的精華液清洗掉再擦保養品的話，會讓皮膚吸收得更好唷。

日妞最愛面膜大賞

盛田屋豆乳面膜

盛田屋原本是一間製作豆腐、豆乳的工廠。後來發現豆乳對於美容保養相當有幫助，也開始製作豆乳相關的美容保養品。熱賣的「盛田屋 玉の輿」豆腐面膜，使用第一道豆乳原汁為基底加上乳酪萃取、蜂蜜、乳鐵蛋白等食品級的成分，保濕修護的效果相當好，不添加任何多餘的東西也不含防腐劑及色素，不管是敏感肌或是孕婦都可以安心使用。質地與乳酪非常相似，聞起來也沒有多餘香精的味道，非常地天然。因為無添加防腐劑，所以使用的期限較短需特別注意。

MINON Amino Moist 保濕面膜

「MINON蜜濃」自1973年發售至今，已超過40年歷史，是廣受日本醫療業界信賴的品牌。根據皮膚科學開發研究，低致敏源、弱酸性、低毒性、低刺激性的配方，敏感肌與肌膚易乾燥者都可以安心使用。人氣商品 「水潤保濕修護面膜」可撫平因乾燥引起的細紋，柔軟的面膜紙能緊緊服貼肌膚，吸收飽滿的精華液，加強肌膚保水機能，增加肌膚的防禦能力，這款面膜也獲得COSME面膜大賞第一名。另外還有一款美白面膜，同時添加了抗炎成分與美白成分，不僅可以防止肌膚乾燥也可以同時預防肌膚粗糙與色斑形成。

毛穴撫子日本米精華保濕面膜

石澤研究所推出的毛穴撫子系列商品，對於毛孔問題非常有一套。這款毛穴撫子日本米精華保濕面膜，曾獲得COSME面膜大賞第一名，特別適合因乾燥而造成毛孔粗大的肌膚使用，富含100%源自日本國產米的大米精華，有效調理肌膚狀態改善毛孔乾燥。含有大量美容液，飽滿厚實的面膜能緊密地貼合肌膚，有效滋潤肌膚並調整肌理，使肌膚變得光滑飽滿有彈力，養成毛孔隱形的水煮蛋肌，另外也男生專用的版本哦。天然的成分，每天都可以使用，也非常推薦在肌膚乾燥時作為急救面膜來使用哦。

透明白肌美白面膜N

知名的石澤研究所推出了專門為每天被陽光曝曬的肌膚而設計的面膜。添加膠原蛋白、植物胎盤素、豆乳發酵液等，針對受陽光曝曬受損的肌膚達到曬後修復的效果。面膜紙為日本製較厚實的材質，有效吸附精華液，再完全貼合肌膚，將「彈嫩透明肌成分」完全滲透進肌膚角質層，從內部帶出肌膚原有的透明感，美白與保濕一次到位。潤澤又透亮的效果使肌膚不再乾燥暗沉，多出來的精華液也可以擦在身體上當作曬後保養，溫和美白的成分也不須擔心刺激曬後肌膚。

Utena Premium Puresa黃金果凍面膜

日本佑天蘭化妝品公司，成立於1927年，可說是非常老字號的公司。這款Utena Premium Puresa黃金果凍面膜，以金色湯匙為外包裝的形象設計，便可猜出這是款較為豪華的面膜，這也是佑天蘭公司開發出的進階款美容面膜，試圖與市面上的小資面膜做出市場區隔，適合預算較多或是輕熟女、熟女的客層。最令人驚豔的便是多到滿出來的精華液，每片33g的精華液，在臉上用不完的還能擦頸部，擦全身當作保養品。Puresa系列因為特殊加工的緊密鎖水材質，使精華液能夠與面膜更加服貼，讓肌膚毫無保留地吸飽精華液，其中膠原蛋白與玻尿酸是最受歡迎的款式。

FLOWFUSHI 穴位面膜

日本當紅美妝品牌「FLOWFUSHI」除了氣墊粉餅、睫毛膏、LIP38℃唇蜜是該品牌的人氣商品之外，SAISEI穴位面膜更是一項驚豔之作。在使用面膜滋潤肌膚的同時又能加強集中修護，穴位面膜分成眼周、唇周、臉部輪廓三大重點，添加高濃度專利使用的天然礦石「End Mineral」，內含的大量負離子能促進血液循環，改善肌膚狀況達到緊緻拉提的功效。每片擁有500億個乳酸菌進而增加美肌菌的增生，使肌膚更加水嫩有彈性，隔天上妝時就能感受到明顯的差異。這波穴位美容的風潮在美容界也造成不小的話題唷。

點圖看餘下6款日本必買面膜▼

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銷售點（以現場實際販售為準）：BicCamera、Loft、TOKYU HANDS、PLAZA等/日本各大藥妝店

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本必買面膜】白嫩、澎潤、透亮，今夏也要好好決勝負！日本編輯的結帳購物清單​】