【台北近郊自由行】宜蘭最新親子景點　親親超治癒梅花鹿

相信大家對日本奈良鹿不會陌生，到奈良餵鹿更是日本親子遊指定行程之一！不過今後大家不用專誠到奈良也可以親親治癒鹿仔，皆因台灣宜蘭最新景點「斑比山丘」將於4月開幕，顧名思義，園區猶如讓人進入迪士尼的《小鹿斑比》世界一樣，令大人小朋友都樂而忘返。

近距離接觸梅花鹿

宜蘭冬山鄉的梅花湖畔擁有三面環山的天然湖泊，加上環境幽靜，是度假散心的好地方。園區近日有新搞作，在佔地約200坪的園區加設全新景點「斑比山丘」，屆時25隻梅花鹿將會在綠油油的小山坡上自由散步，旅客更可走到梅花鹿群餵鹿仔，在綠意盎然的鄉間下猶如走進《小鹿斑比》的童話世界一樣，極具特色！

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羅東超人氣「美美子手作甜點」專頁率先發佈梅花鹿動向，超可愛！（圖片來源：mimiko.homemadecake＠IG）

歎人氣焦糖布丁

除了梅花鹿，園區更設約60坪的商品區，當中更請來宜蘭羅東極高人氣的「美美子手作甜點」cafe進駐，cafe專頁更率先直擊梅花鹿動向，屆時大家除了與鹿仔作近距離接觸外，更可品嚐店家皇牌甜品手煮焦糖布丁及抹茶戚風蛋糕，好滿足！此外，園方正計劃設計一系列周邊商品，並與各界藝術家合作製作，攻陷一眾喜歡小動物的人。

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佔地約200坪的梅花湖畔擁有天然湖泊，隨便影都好看！（圖片來源：rabbit0934＠IG）

斑比山丘 日期：4月1日試營運 地點：宜蘭縣冬山鄉 門票：200元／人

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