【韓國美食】8間首爾老字號冷麵推薦　夏日暢遊必食一碗消暑！

冷麵歷史悠久，一般由蕎麥麵、澱粉等製作而成。冷麵源於朝鮮的平壤和鹹興，原本是寒冷的冬季坐在暖炕上食用的一種冬季料理，後來朝鮮戰爭之後冷麵傳到了韓國，漸漸演變成了夏季消暑的食物。現在韓國有許多得到當地人認可的幾十年老店。現在就為大家介紹一下這些味道經得起歲月考驗的店舖！

先了解傳統冷麵中平壤冷麵和鹹興冷麵的分別（點擊下圖看清！）

1. 麻浦：乙密臺——被稱作「韓國NO.1」的冷麵專營店

開業於1966年的「乙密臺」被稱為「韓國最好吃的冷麵」，吸引著國會議員和明星們特意前來。這家店是由朝鮮戰爭時從平壤來到首爾的第一代主人創建的，50多年間一直不變地將平壤味道真實再現。麵條是70%的蕎麥麵加上30%的紅薯粉製成的。用牛骨和蔬菜等熬製的冷麵湯，濃而不膩，一點酸味也沒有。

休息日 : 春節連休（3天）、中秋節連休（3天） 地址 : 首爾特別市麻浦區崇文街24／서울특별시 마포구 숭문길 24 交通 : 6號線大興站2號出口，步行8分鐘

2. 狎鷗亭：江西麵屋分店——吃一次就再也忘不掉的回頭客冷麵店

「江西麵屋」1948年在朝鮮平安南道的江西郡開業，之後來到韓國，經過3代人的傳承，依然堅守著傳統平壤冷麵的味道。總店位於市廳附近，在狎鷗亭地區開設了分店。麵條使用江原道蓬坪產的高級蕎麥麵製作。店舖開業以來，一直使用同樣的方法製作冷麵湯，使用韓牛熬製冷麵湯則是這家美味的秘訣。

休息日 : 春節前天和當天、中秋節前天和當天 地址 : 首爾特別市江南區彥州路164街19／서울특별시 강남구 언주로164길 19 交通 : 3號線狎鷗亭站2號出口，步行9分鐘

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