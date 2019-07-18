【日本旅遊】探秘東京後花園奧多摩　必去景點、體驗、交通全攻略

想到近郊親近大自然又擔心花太多時間在舟車勞頓嗎？快點進本文，羅列奧多摩各推薦景點、行程，從關東地區及都內都可以當日來回，不論是青少年峽谷探險，或是多種親子體驗活動等你來探索。 你知道奧多摩就像是東京人的後花園一樣嗎？其中包括各式各樣好山好水熱門景點，從除了奧多摩湖以及其周遭景點小河內水壩、日原鍾乳洞、三釜瀑布等美景之外，喜歡健行的你也可以挑戰攀登東京最高峰雲取山，從360度俯瞰東京都以及走入如桃花源般的鳩之巢溪谷。另外若是夏天到奧多摩，你一定不會想錯過愛宕神社的奥多摩納涼花火大會，夏天怎麼能少了煙火呢！其他季節到訪，像是日本四季最熱門的春天賞櫻以及秋天賞楓也都不用擔心，到奧多摩最對了！除了自然美景外，還可以到美國露營村、奧多摩川、山之故里村等地，各式體驗活動多元讓你絕對滿載而歸。

奧多摩在東京哪裏？

奧多摩位於東京西北端以多摩河上游、山岳一帶稱為奧多摩，奧多摩町全區位於秩父多摩甲斐國立公園內，面積為東京的1/10，因為有豐富的大自然美景以及山村文化的保存，這裏也被稱為東京的奧座敷，不只大自然美景而且還有各種釣魚、以及與溪岩的峽谷等探險活動等著你挑戰，從東京都心開車也只要2小時就可以到達。

如何前往奧多摩？

一、搭乘電車前往

快速奧多摩號為新宿直達奧多摩列車，95分鐘可以到達，於周六和國定假日運行。平日可搭車一般電車路線，新宿出發（新宿）－JR中央線（中央特快）25分－（立川）－JR青梅線30分－（青梅）－JR青梅線30分－（奧多摩）。到奧多摩站後則可以轉乘西東京巴士到各景點。

二、西東京巴士

三、自駕前往

若是自駕方式前往奧多摩，建議可以走這兩條路線：

【練馬IC】→ 關超～圈央道（35分）→【青梅IC】→青梅街道40分→【古里】→青梅街道國道411號線30分→【奧多摩湖】 【高井戶IC】→中央道～圈央道（40分）→【あきる野IC】→吉野街道（40分）→【古里】→青梅街道國道411號線（30分）→【奧多摩湖】

奧多摩好山好水熱門景點

奧多摩之旅就從這裏開始——奧多摩湖

奧多摩為東京的秘境，而這裏的觀光景點可說是以奧多摩為中心，湖周遭山景能夠體驗到四季不同的風情。而秋季東京賞楓著名地點除了高尾山之外，奧多摩湖你一定也不能錯過，不只是近距離觀賞紅葉，就連遠眺也能望見群山遍野的橘紅色山景。另外這裏還有傳說是水之守護神所在的小河內神社，更被視為是能量場而成為奧多摩必去景點呢！

地址：東京都西多摩郡奥多摩町 交通方式：「奥多摩」站搭巴士約15分（「奥多摩湖」巴士站下車）

走進夢幻的想像世界——日原鍾乳洞

關東最大級日原鍾乳洞自古以來為愛山人士的聖地，近年來開放觀光後也可說是奧多摩的人氣景點，整年維持11度冬暖夏涼的溫度，你怎麼能不愛呢！走進洞內可說是進入了夢幻的想像世界中，洞內有莊嚴感的白衣觀音，如同巨大青蛙的鐘乳石、大天井還有與巨大宮殿相應聽得到自然聲調的自然宮殿水琴窟等許多獨特景觀，等著你來場洞中探險。

地址：東京都西多摩郡奥多摩町日原1052 營業時間：4/1～11/30 08:00～17:00、12/1～3/31 08:00～16:30 定休日：12/30～1/3 交通方式：【巴士】平日：往「日原鍾乳洞」方向在終點站下車徒步約5分。假日：往「東日原」方向於終點站下車徒步約25分。【開車】中央高速「八王子IC」經國道411號約90分。自「奥多摩」站前十字路口約20分

自然與人工的結合——小河内水壩

小河內水壩（小河内ダム）距離東京都心約65公里，位於530公尺海拔處，水壩儲存的水主要為水壩下的多摩川第1發電廠發電使用。到這裏一定不能錯過的就是展望塔了，塔內能看到小河內水壩的歷史介紹，東側向外望去則是能夠近距離看到距離大壩下方超過100米的驚險景色，從西側的窗戶則是可以看到廣闊的湖面以及奧多摩的自然美景。重點是展望塔是無料參觀喔，是不是經濟又實惠呢！

小河内水壩（Instagram@kamirou）

地址：東京都西多摩郡奥多摩町原5番地 營業時間：10:00～16:00（7/20～8/31至17:00） 定休日：12/28～1/4 交通方式：ＪＲ青梅線「奥多摩」站前搭乘前往「奥多摩湖」「鴨澤西」「丹波」「小菅の湯」「峰谷」「留浦」方向等任一方向巴士約20分、在「奥多摩湖」巴士站下車

多個瀑布一次滿足——三釜瀑布

海澤谷中有三大有名的瀑布，稱為海澤三瀑布，從下游開始最先看到的就是由三個小瀑布連起的三釜瀑布（三ツ釜ノ滝），落差共有12.5公尺的瀑布但看起來如同一整座瀑布，可說是美景拍照人氣點。另外上游還有nejireno瀑布，而距離稍遠處則有大瀑布，三瀑布巡禮花費時間約為1個半小時，夏天來超級涼爽可說是非常人氣的步道呢！往大瀑布由於路程較一般散策步道稍難一點，非常建議尋找有登山經驗朋友一同前往！

地址：東京都西多摩郡奥多摩町海沢 交通方式：「奧多摩」站開車約20分

到東京最高峰來場與自然的對話——雲取山

雲取山是東京都區的最高峰，也是日本百名山之一，海拔有2017公尺，從山頂能夠看到富士山、南阿爾帕斯，並且可以從360度看到東京都心，不論是景色或者是在日本山岳的知名度，喜愛登山的遊客絕對不能錯過！小提醒從奧多摩湖附近的登山口到山頂單程路線要5小時，建議可以在山中小屋或是搭乘帳篷睡一晚在下山才不會太累，其中，103公尺海拔處還有「三条之湯」（三条の湯）溫泉喔！

地址：東京都西多摩郡奥多摩町・埼玉県秩父市・山梨県北都留郡丹波山村 交通方式：「奥多摩」站搭巴士約35分

夏季煙火聖地——愛宕神社

從JR奧多摩站向南會看到像樂高積木般凸起的一座山為愛宕山，高150公尺約30分鐘可以到達山頂，走上188石階，就會看到愛宕神社了！相傳愛宕山整座山都是神的領域，除了愛宕神社神殿之外，還有迷你五重塔以及和平之鐘等觀光景點，爬上這座山絕對讓你不虛此行。除此之外，每年夏天八月的第二周六長達一小時的奥多摩納涼花火大會就是從愛宕山頂施放的，秋天還可以來賞楓呢！

每年夏天八月的第二周六長達一小時的奥多摩納涼花火大會就是從愛宕山頂施放的（Instagram@kanshimazakiobc）

地址：東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 交通方式：「奧多摩」站開車約10分

享受湖面沁涼微風——麥山浮橋

想要橫渡奧多摩湖嗎？只要走麥山浮橋就沒問題！麥山浮橋由於以前使用油罐支撐浮橋又稱為油罐橋，來奧多摩湖怎麼能錯過浮橋呢？快來感受走過麥山浮橋湖面迎風吹過的大自然氣息吧！秋季時還能看到群山及滿是紅葉環繞的360度湖景，除了麥山浮橋之外，奧多摩浮還有另外一座較顯為觀光客所知的留浦浮橋，一樣能看到360湖景喔！

地址：東京都西多摩郡奥多摩町川野 交通方式：西東京巴士「小河内神社」站下車徒步1分

遠離塵囂溪谷遊——鳩之巢溪谷

JR鳩之巢站下車約走10分鐘，經過青梅街道後會看到清澈的溪流在巨石以及凹凸不平的奇岩間流過，那就是鳩之巢溪谷了，走過吊橋，後同時也能可以好好欣賞溪谷之美就如同進入世外桃源一般，也可以往白丸水壩前往呢！自助旅遊及喜愛健行的你一定要來朝聖，享受這遠離塵囂的溪谷美景，夏天有繁盛綠葉秋季則能看的到楓紅遍布的山谷喔！

鳩之巢溪谷（Instagram@shocarter）

地址：東京都西多摩郡奥多摩町棚沢 交通方式：JR青梅線「鳩之巢」站徒步10分

全國最大級季節限定——白丸水壩魚道

白丸調整池是有令人印象深刻的翡翠綠水面，是水壩用人造湖。這裏除了景色秀麗之外，你一定不能錯過日本最大的白丸水壩魚道（白丸ダム魚道。魚群們迴游的道路），每年4月到11月的假日可以免費參觀，只要沿螺旋梯向下走就可以看到魚群專用的隧道，運氣如果好的話還能夠看到魚群迴游至故鄉的景觀呢。不論是特色螺旋梯抑或是水壩魚道，都是拍照好景點喔！

地址：東京都西多摩郡奥多摩町白丸 交通方式：「白丸」站徒步約20分

從令和走回昭和——青梅站周邊

青梅市在東京的西北部多為山區，除了來場充滿大自然放鬆之旅之外，青梅站周邊還有老街可以來個昭和散策喔！一離開月台，車站內就能感受到青梅站獨特的古早氛圍，走出車站也有昭和舊電影看板，彷彿走進了時空隧道，另外還有昭和懷舊商品博物館，館內有許多昭和30-40年的零食、文具、生活雜貨等收藏品，還有許多現今罕見的收藏品，自由行的你一定要來親自看看感受昭和風情！

位置：JR「青梅」站 交通方式：JR「青梅」站下車即抵達

奧多摩山中吃和玩樂一網打盡

走進小木屋電影場景——美國露營村

夏季到奧多摩露營絕對不能錯過美國露營村（アメリカキャンプ村），營內多樣設施可以讓親子同樂，像是釣魚、木製設施競技挑戰、BBQ以及營火晚會等，不論是一日遊或是過夜都有適合的玩法，營區小木屋為簡約風，從4人到10人以上大通鋪都不用擔心，有各種房型供您選擇。另外營區位置便利，從奧多摩各景點開車都很容易到達，可以說是全家出遊好選擇！

地址：東京都西多摩郡奥多摩町海沢230 交通方式：「奥多摩」站、「白丸」站徒步約30分、開車由「八王子IC」往「青梅」方面へ經瀧山街道→吉野街道約60分

100分的古老溫泉——奥多摩溫泉MOEGI之湯

奥多摩溫泉MOEGI之湯（もえぎの湯）是奧多摩地底下日本最古老地層的古生層源泉所湧出的100%溫泉，從JR奧多摩站走路只要10分鐘就能到達，不論是爬山健行後或是到奧多摩一日遊都很適合順道來一趟消除疲勞泡湯之旅，除了室內風呂外還能享受露天溫泉體驗四季變換的景色，若是時間不夠想要簡單體驗奧多摩溫泉的話，這邊也有足湯使用喔！

地址：東京都西多摩郡奥多摩町氷川119-1 營業時間：4月～6月9:30～20:00、7月～9月9:30～21:30、10月～11月9:30～20:00、12月～3月9:30～19:00（櫃枱時間至閉館前一小時） 定休日：星期一（遇假日順延） 交通方式：「奥多摩」站徒步約10分

山林與溪的冒險——峽谷探險、泛舟

快到多摩川來場冒險旅行吧！到這裏能夠體驗到好玩又刺激的泛舟及水上活動，有各式不同的挑戰course就算是第一次體驗Canyoning（キャニオニング）也能盡情享受，在美麗的峽谷中你可以選擇岩石溜滑梯、跳水、溪上岩石攀行等豐富多元活動，每種活動都有難易程度建議，可以依照難易程度選擇適合自己的峽谷探險喔！

山林與溪的冒險——峽谷探險、泛舟（Instagram@rnrivernr）

奧多摩湖畔公園——山之故里村

山之故里村是秩父多摩甲斐國立公園内的自然公園施設，園內有提供帳篷和小木屋的營區，還有遊客中心、工藝品中心、以及享受奧多湖畔各種自然步道，還有讓親子一同參加的自然體驗計劃，可以選擇適合的課程，跟著自然解說導覽員一同認識大自然以及奧多摩地區自然歷史。另外還有木工、石雕、陶器甚至是手打蕎麥麵DIY各種室內教室體驗活動，超級適合帶小朋友一起來趟親近大自然的家庭旅遊。

地址：東京都西多摩郡奥多摩町川野1740 營業時間：09:00～17:00 定休日：12/29～1/3 交通方式：「奥多摩」站開車約40分。至「奥多摩」站備有免費接駁車。JR青梅線「奥多摩」站前搭乘西東京巴士於「小河内神社前」下車，過浮橋、沿著奥多摩湖的遊歩道即可抵達。

在室內體驗奧多摩——水與綠交流會館

水與綠交流會館（水と緑のふれあい館）一樓設有奧多摩文化財以及傳統藝術的展示，也看的到四季森林景象介紹，另外還有模型解釋小河內水壩的功能從自然、水利以及歷史等資訊一應具全，可說是間綜合型交流會館，適合帶家裏兒童來場寓教於樂之旅。除此之外你一定不能錯過當地美食！1天限定20份的小河內水壩咖哩，是小河內水壩特殊造型的咖哩飯，還看的到油罐橋、展望塔等奧多摩湖景點造型呢！除了咖哩外這裏也品嘗的到奧多摩的鄉土料理喔。

在室內體驗奧多摩——水與綠交流會館（Instagram@reiko1538）

地址：東京都西多摩郡奥多摩町原5 營業時間：9:30～17:00 定休日：星期三（遇假日順延） 交通方式：JR「奥多摩」站搭巴士約15分（「奥多摩湖」站下車）

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【奧多摩景點】必去吃喝玩樂山中大自然體驗，快到東京秘境奧多摩度過你的假期吧！​】