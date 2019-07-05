台北《金田一》展覽　VR密室讓觀眾查案：「謎題全部都解開了」

憑藉繁複的故事結構、詭異的氛圍、以及嚴密的推理，《金田一少年之事件簿》至今仍是一眾推理迷心中的經典。 近年VR技術日趨成熟，台北華山文化園區的策展團隊想到除了傳統的裝置藝術外，亦可利用VR技術，讓大家可以親身遊歷《金田一》系列內多個經典場景，感受當中詭異又恐怖的氣氛。快將開展的《金田一少年之事件簿探偵大展》意念由此而生。

台北華山文化園區舉辦《金田一少年之事件簿探偵大展》。（《金田一少年之事件簿密室探偵大展》FACEBOOK）

經典推理漫畫《金田一少年之事件簿》由漫畫家佐藤文繪製，1992年起於《週刊少年Magazine》連載。因能與時代配合而又不失娛樂趣味，故事推出後即獲廣泛好評，更被認為是「引起推理漫畫熱潮的先鋒作品」。

在這二十七年間，《金田一少年之事件簿》人氣依然不減。據悉漫畫在全球的總銷量經已突破一億冊。除此以外，故事亦兩度被改編成動畫，更推出了續集，勢不可擋。

據悉台北華山文化園區的策展團隊耗時總共三年時間，與日本原始版權方「講談社」以及三位作者多次溝通往返後，才能取得《金田一少年之事件簿》展覽開發設計與製作的版權。後來策展團隊又花了總共一年半時間創作與規劃，才促成這場全球首次在台北華山文化園區的大展。

儘管籌備的時間如此漫長，卻沒讓策展團隊灰心，反而令他們下定決心要把展覽做好，更以金田一的金句揚言：「賭上爺爺的名聲，不論如何也一定要讓粉絲驚艷！」

早前台北華山文化園區的策展團隊釋出展覽預告：

展覽由7月7日開始，為期三個月。早前團隊發布了多張展場的照片，讓人先睹為快。主辦單位表示，是次展覽在設計上特別著重影像，好讓大家可以憑藉現場的裝置藝術以及VR技術，感受《金田一少年之事件簿》作品中的哥德式美學。

團隊更特別設計了「VR密室體驗＋手機互動解謎」體驗單元，讓大家可以擔任金田一的助手，在展場內解迷，滿足大家的推理癮。

「VR密室體驗＋手機互動解謎」。（《金田一少年之事件簿密室探偵大展》FACEBOOK）

今次展覽重現了10個經典殺人事件的命案密室場景。在團隊發布的照片可見，展場內有掛滿屍體的密室、放滿200朵血色玫瑰的故事場景，亦有「悲戀湖傳說殺人事件」中的悲戀湖等。據悉場景恐怖及血腥得必須禁止12歲或以下的兒童進場！相信展覽必定可以滿足喜歡恐怖氣氛的讀者。

大家又認得幾多個《金田一少年之事件簿》經典場景？

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另外，台北華山文化園區亦獲授權，推出兩款《金田一少年之事件簿探偵大展》紀念品：「驚悚蠟燭」及「絕版特仕套組」。「驚悚蠟燭」分兩種顏色。紅色蠟燭在點燃之後，會流出血紅色蠟油；白色蠟燭的底部則利用水泥材質訂製而成，全都不失《金田一》的恐怖美感。

「驚悚蠟燭」（《金田一少年之事件簿密室探偵大展》FACEBOOK）

而「絕版特仕套組」則是磁鐵貼。但屬盒亦同時附上別針，大家只需用上膠水貼上別針，即可改變磁鐵貼用途，可謂是「一鐵兩用」。

「絕版特仕套組」。（《金田一少年之事件簿密室探偵大展》FACEBOOK）