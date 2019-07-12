東京櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展　珍貴原稿　限定商品

日本人氣動畫《櫻桃小丸子》可以說陪伴不少港人成長，淘氣帶喜感的小丸子更是動畫界的長青偶像，而為了紀念《櫻桃小丸子》卡通版30周年，官方將於下月初（8月8日起至8月26日）假松屋銀座舉辦「櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展」，是次展覽將會展出原始版動畫素描，分鏡劇本以及珍貴的影像等，總共展出約350件珍貴收藏，更有限定周邊商品出售，現在讓大家先賭為快，一起看精彩的活動內容吧！

《櫻桃小丸子》自1990年開始推出動畫版，而轉眼間動畫更即將邁向30周年，官方特別舉辦「櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展」，展覽將展示約350件作品，包括原作者櫻桃子女士親手繪製的劇本與角色設定等珍貴收藏，場內更設有超可愛的原創限定商品可以購買，喜愛小丸子的朋友千萬不要錯過。

東京銀座慶祝動畫《櫻桃小丸子》踏入30年（Sakura Production）

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↓↓↓周邊紀念品↓↓↓

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【INFO】

東京櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展

活動展期：2019年8月8日-8月26日

活動會場：東京都中央區松屋銀座8樓活動會場

營業時間：10:00-20:00

活動門票：成人1,000日圓（約HK$72）、高中生700日圓（約HK$51）、中小學生500日圓（約HK$36）