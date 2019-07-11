【日本旅遊】精選4個東京最新潮景點　奢華露營體驗你試過未？

最近有什麼新的日本景點呢？2020年的東京奧運即將開跑，許多人開始計劃在明年前往東京參與這項熱血的體育賽事，除了比賽要看好看滿，其餘的時間也不能浪費，2019年東京有不少處的景點進行了改頭換面的大改造，打造出更吸引人、更豐富多元的空間給市民及遊客。以下就馬上為大家介紹精選4大日本景點，逛街、住宿、看美景、吃美食，最新最熱門的都在這裏！

Circus Outdoor Tokyo

「Circus Outdoor Tokyo」堪稱是日本最奢華的露營體驗，營區座落於東京山林秘境中的奧多摩湖畔，以馬戲團風格為主題所打造的野奢露營，可以感受被大自然包圍的氣息，又可以同時享受如高級旅館般奢華的享受。

以馬戲團為主題，打造了5座19世紀歐洲奇幻風格的帳篷，如洋蔥般的外形設計，內部設計可適用盡巧思，沙發、桌椅應有盡有，盥洗用具更是選用以色列護膚品牌SABON的沐浴備品，而營地的附設餐廳「Circus Restaurant OTTO」將世界各地的食材打造出最高級的饗宴。

「Circus Outdoor Tokyo」堪稱是日本最奢華的露營體驗，營區座落於東京山林秘境中的奧多摩湖畔（Facebook@circusoutdoor）

而5間帳篷也各具特色，「首席表演者休息室（Blueberry Unicorn）」以潔白的傢俱、織品，打造出首席表演者的高雅氣息；「團長休息室（Pink Elephant）」以五彩繽紛又帶點民族風的布料覆蓋，再以奇幻的裝飾品點綴；「團員休息室（Jumpin’ Jackalope）」以馬戲團的表演道具做裝飾，打造出十分舒適的空間；「服裝道具室（Sheep Ship）」以華麗繽紛的布料織物為特色，再以吊燈、皮革等加以展現奢華氣息；最後「貴賓休息室（Royal Griffin）」佈滿奢華的傢俱，完全體現高雅奢華的氣派感。

在湖畔營火、星空夜幕下入睡，隔日從蟲鳴鳥叫、山林流水間甦醒，想體驗今年最奢華的東京秘境，不能錯過這裏。

+ 3 + 2

地址：日本東京都西多摩郡奥多摩町川野290-1 時間：預約日下午15：00受理入住，隔日10：00辦理退房，每周二定休

澀谷塔 Shibuya Scramble Square

澀谷一直以來都是個東京的時尚中心，林立的高樓和各國的潮牌進駐，使澀谷無時無刻都衝展著流動的心血，而目前日本三大建設公司，正計劃打造更大的摩天大樓區和商業區，範圍涵蓋澀谷站、澀谷車站南、澀谷櫻丘、澀谷道玄坂，屆時將會改變澀谷車站周邊整個面貌。

澀谷西部及中部的開發計劃，預計將於2027年前完工，希望可以打造出融合時代廣場和矽谷商業區，集結購物、娛樂、美食打造一座專屬的「未來城市」。

而位於澀谷東部的澀谷車站正上方，47層地上樓層、共230公尺高的的複合式摩天大樓「Shibuya Scramble Square」，宣布將於2019年11月開業，辦公大樓、購物商場、景觀樓層應有竟有，45、46樓設有是景觀台，頂樓則有2,500平方公尺大，綠意盎然的室外景觀台，可以360度全方位俯瞰東京市景，晴空塔、東京鐵塔，甚至是富士山都可以盡收眼底。今年底或明年有計劃去東京的朋友，可千萬不要錯過這個最熱門的新景點啦！

+ 2

LaLaport 豐洲店

自從築地市場搬到豐洲之後，豐洲也漸漸晉身為一個新興旅遊勝地，不少親子出遊都一定要來這裏吃一餐東京最鮮的一味，但吃完要去哪呢？豐洲的新地標，大型購物中心「LaLaport」媽媽們絕不能錯過！

就位於豐洲站旁邊，3層樓的LaLaport豐洲店，進駐了多達180家商店，集合購物商場、美食、電影院，和兒童職業體驗館，隨便逛逛都可以花上半天的時間，還有露天空間可以一邊吃美食，一邊欣賞東京灣的美景，而且商場內還有非常豐富的兒童設施，不但提供小孩們一片天地可以讓他們放肆的玩耍，媽媽們也可以逛的開心又放心。

其中最受小朋友們喜愛的就是「KidZania」，就是有點類似台灣Baby Boss的兒童職業體驗館，裏頭有豐富的職業體驗活動，和每個月都會更新內容的料理教室，一樓還有球池、彈跳床等遊樂設施，以小朋友們的交友能力，即使不會日文也沒不是問題啦～

而LaLaport也像台北的信義商圈一樣，會不定期的舉辦戶外活動，如啤酒節、聖誕藝術等，媽媽們如果想大大血拼個過癮，LaLaport是親子出遊的最佳選擇！

LaLaport 豐洲店 地址：東京都江東區豊洲 2-4-9 時間：10：00～21：00 KidZania 地址：東京都江東區豊洲 2-4-9（豐洲 Lalaport 北館3樓） 時間：早場 7：40／晚場10：15

東京都現代美術館

成立於1955年的東京都現代美術館，於2016年時休館進行大規模的改建，就在今年2019年的春天，重新華麗開館啦～帶來了豐富的藝術展覽，館內設施也大幅升級，並且加設了兩間餐館及咖啡廳。

全館共有5400件館藏作品，除了固定的常設展覽，大規模的企劃展演、藝術作品展覽也經常再次舉辦，藝術範圍十分廣泛，包含雕刻、時尚、建築設計等等，喜歡欣賞藝術品的朋友絕對會愛上這裏！另外，館內還附設了美術館商店「NADiff contemporary」，販售許多原創商品及限定小物，來到這裏錢包可要管好了，不然一個不小心真的是會大失血啊。

館內也加設了數間餐廳，「100 Spoons」是一間充滿藝術氣息的親子餐廳，有良好的動線設計提供推娃娃車的家長，也有大片的空地給孩子們玩耍，餐廳內更把放許多藝術品，可以一邊享用美食一邊欣賞作品；另一間則是叫「二樓的三明治」的咖啡廳，提供咖啡、漢堡、三明治等輕食，明亮寬敞的設計，讓擺放於架上的食物彷彿也成了藝術作品。不論你是真文青還假文青，都不能錯全新亮相的「東京都現代美術」，帶你體驗最富有藝術氣息、最高雅時尚的個東京新景點！

地址：東京都江東區三好 4-1-1 時間：10：00～18：00

想用另類玩法玩遍東京各地，朋友們筆記可要做好啦！看完以上幾個私房的東京新景點，是不是想馬上出發了呢？不論是近期要出發，或是為了明年的東京奧運蓄勢待發的朋友，別再走老派行程了，最潮的行程照這篇走就對啦～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【2019最新日本景點情報東京篇！來玩澀谷摩天大樓，360度收服東京美景】