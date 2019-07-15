【深圳好去處】推介5大超美打卡點！與閨蜜快閃拍靚相

近年，不少港人喜歡到北上消費、玩樂，一來價錢便宜，二來活動選擇亦較多元化，而到內地消遣除了吃喝以外，亦有不少活動可以參與！是次記者推介深圳5大超美的拍照景點，重點是費用全免，喜歡打卡的閨密們，快點Bookmark與閨蜜來個周末快閃之旅！

鍾情打卡拍照的朋友，都會喜歡到主題酒吧或是文青Café打卡，例如記者身邊的朋友便會自備多套衣服，再到不同的餐廳瘋狂拍照，雖然內地消費平，但要一次過到多間店家或展覽，成本不太花算。是次記者搜羅深圳最熱門的網紅打卡勝地，而且費用全免，喜歡IG打卡的女生不要錯過！

【1】深圳大學 簡約設計

「深圳大學」坐落於深圳市南山半島，整座大樓以純白色做設計，予人一種簡單而純樸的感覺，設計亦富時代感，樓梯縱橫交錯，四通八達，更曾榮獲全國校園建築設計一等獎。除了白色外牆外，大家可在校園內到處走走，草地、玻璃橋、棕色大牆都是不能錯過的！



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【INFO】



深圳大學

地址：后海大道與白石路交叉口東南50米

交通地鐵：深大地鐵站c口，再步行900米



【2】深業上城小鎮風情

深業上城位於深圳福田區，於去年才開幕，短短一年就成為深圳最受歡迎的商場之一，更有Muji酒店進駐帶旺人流，包辦食、玩、買、住四大範疇。商場頂樓是人流最集中之地，別樹一格的設計和色彩的運用，帶有小鎮風情，是網紅文青打卡必到之地。



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【INFO】



深業上城



地址︰深圳市福田區皇崗路5001號深業上城

開放時間：每日上午10點至下午10點

交通：深圳地鐵蓮花站C出口

1）乘坐的士

2）由出口步行二十分鐘



【3】深圳當代藝術館 文青必去

深圳當代藝術館（全名是當代藝術與城市規劃展覽館）位於深圳福田區，藝術館總面積為88,185 平方米。銀白灰冷色調，配上不規則的線條組成，呈現出獨特的風格，成為受歡迎的打卡景點！



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【INFO】

深圳當代藝術館

地點：深圳福田區福中路184號

交通：深圳地鐵少年宮站 A2 出口

開放時間:星期二至日上午10時—下午5時（16:30停止入場），逢星期一閉館。

【4】G&G創意社區 超多打卡位

G&G創意社區由佔地8,000多平方米，前身是南星玻璃廠，後來經改造成為一個集創意工作室、文娛設施、餐飲市集、藝術展廳等多功能的創意社區，內裏的的場景很豐富，如粉紅椅子、塗鴉牆、型格貨櫃箱、粉紅尾巴草等，每個地方都很適合拍照打卡！推薦大家穿白色及淺色系，以防跟顏色鮮艷的場景相撞。



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【INFO】

G&G創意社區

地址︰深圳市南山區蛇口南山區荔園路9號風火G&G創意社區

交通資訊︰地鐵2號線水灣站D出口，步行約800米





【5】文谷小鎮 歐陸風情

據知文谷小鎮本來是想打造成婚紗攝影基地，可惜後來市道不景便暫時荒廢了，但特別的歐陸小鎮設計開始吸引網紅專程打卡，五顏六色的屋子設計，更被稱做深圳的童話世界，非常適合拍照打卡。



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【INFO】



深圳文谷小鎮

地址：深圳龍崗文博路（文博宮後面）

交通：環中線長龍站A口出來直走約15分鐘到達

公交路線：乘公交車58路、123路、385路、937路、k105路、高峰專線25路，到文博宮站下車