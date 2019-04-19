【深圳好去處】福田老街一日遊　唔駛100蚊人仔食勻6間掃街小食！

「深圳哪個城中村好吃的比較多呢？」 「上下沙、白石洲或者水圍村吧！」 「不如去新洲逛逛？」 「新洲？那裡不是都是大廈和社區麼？有好吃的嗎？」 「當然有，畢竟它是個500歲的村了。」 位於深圳福田市中心的新洲，雖然有百年的歷史和各地的美食，卻還是被大多數人忽視。 ＊下列食品價錢以人民幣為單位

位於深圳福田市中心的新洲，有百年的歷史和各地的美食（vivi吃深圳提供）

福田新洲的日常、黃昏與夜晚

白天的新洲像座城

大約九點鐘，我在新洲路邊下車往新洲裡走，街邊看不見什麼人。上班的時間，新洲就像個空城。

新洲的福德先生和宗祠

新洲原住民的簡氏宗祠是新洲村歷史的見證者，也是在深圳這座城市非常少見的文物化石。620歲的「福德先生」古樹早在新洲建立之前就存在了，新洲村民一直盡心的保護着，也一起走到了現在。擁有悠久歷史的新洲也藏着超多地道美食，承載着本地村民和深圳最初的記憶。

1. 新疆紅柳花餐廳

在新洲村牌坊旁邊的新疆餐廳，每天都有人慕名而來。我們去的時候，剛剛好趕上羊肉手抓飯出爐，吃到了最完美的手抓飯。趁熱把羊腿手撕成一條條，再配上羊湯煮的紅黃蘿蔔米飯，羊肉的鮮和米飯的甜在嘴裡不停碰撞，實在是太銷魂了！

羊肉串也是招牌菜之一，用新疆紅柳枝穿起來，樹枝在高溫烘烤後散發着一股特殊的香氣。大盤雞裡的寬面讓人無法抗拒，香辣濃稠的湯汁包裹着筋道的麵條。「求求你，薯仔和雞我都不要，把麵都給我吧！」

新疆紅柳花餐廳 人均消費：100元 營業時間：11:30-23:00 地址：新洲北村55-1號（新洲牌坊旁）

2. 揭陽捆粿168

讓我放棄肉蛋腸粉的原因，就是這家潮汕捆粿，比腸粉更煙韌的粿皮包着豐富的餡料，實在是無法拒絕。口味居然有多達8種！全部都是潮汕最經典的口味，一不小心就會食上癮！一顆顆像是細粒提子乾的石橄欖湯真心推薦，喝起來很清甜，帶着一股藥草的香氣，非常養生。

揭陽捆粿168 人均：24元 營業時間：00:00-24:00（24小時營業） 地址：新洲七街23號

3. 荊州公安鍋盔

公安是一個地名，真的不是警察叔叔的副業！據說這家店是深圳很多鍋盔店的始祖，藏在新洲的小巷裡。（鍋盔又叫鍋魁、干饃，是陝西流行的傳統麵食小吃。）說實話，看起來真感覺不出來和其他到底有什麼差別，包裝袋也是類似。但唯一讓我驚喜的，是這家的鍋盔口感又脆又柔韌，而且很難得梅菜內餡不是甜的，而是香辣的，好評！

荊州公安鍋盔 人均：5元 營業時間：11:00-24:00 地址：新洲南村37-10號

傍晚的新洲像個村

吃完鍋盔，已經接近5點了，橙色的陽光透過握手樓的縫隙照下來，一點都不像是在深圳，倒是有些回到鄉下的感覺。太陽慢慢落，新洲小店慢慢開。到了晚上，村裡的各類美食顯得更精彩了！

（vivi吃深圳提供）

4. 大安擂茶

這家擂茶雖然中午就開門，不過我覺得擂茶是一種適合晚上吃的食物，帶着薄荷香的擂茶一端上桌，白天的燥熱就被驅散了一半。這家主要是以青菜、菜圃、蝦米和小麥赤豆作為搭配，米花和花生一定要在加完擂茶後再加，這樣就可以保持爽脆的口感！豐富的口感帶着香草特有的清爽感，即開胃又下火，特別適合越來越熱的天氣！再點上一盤潮汕小米，這樣就最完美。

大安擂茶 人均消費：28元 營業時間：11:00-21:30 地址：新洲七街39號

5. 潮汕甜湯豆漿油條

作為一家常年霸佔新洲小吃排行榜前三的店家，早就種草很久了。店面在一條小巷子裡，用手機導航就能很輕鬆的到達。看着菜單上6、 7元的價錢，仿佛回到了10年前。所有配料都可以單加，多加一個雞蛋也只需要1元！

豆漿下料的時候一點也不手軟，隨便挖一勺都是滿滿的雞蛋和薑薯，可以說是真的很實惠了。即炸的油炸鬼又香又脆！小小的吃起來完全沒負擔，還很貼心的可以一條一條的落單，完全不用擔心點了吃不完。糯米蛋也是這家的招牌，每一個蛋裡都有一整個鹹蛋黃，再搭配上鹹鮮的糯米飯，完美！

+ 2

潮汕甜湯豆漿油條 人均消費：14元 營業時間：18:00-00:30 地址：新洲一街新大洲酒店左邊巷子49棟103

6. 夜街炒粉、煎粿

每天晚上九點後，有一輛炒粉車會出現在新洲夜街街頭。雖然看起來平平無奇，但這位阿叔可是憑着這一份炒粉就沖進新洲小吃排行前三！一份十元，大叔炒粉的速度很快，一定一定一定要微辣，不知道從哪裡找來的辣椒，吃進嘴裡跟鞭炮一樣！

一旁的煎粿也是讓人懷念的老味道，現點現煎，有魚餅、韭菜、芋頭的經典口味。以前只聽說過薯仔口味，發現真的很好吃！煎的焦黃有一股類似薯餅的香氣，不過不建議吃太多，因為真的挺熱氣。

+ 3 + 2

店名：新洲炒粉&無名潮汕煎粿 人均：10元 營業時間：21:00-04:00 地址：新洲三街28號（阿納蘇新疆羊肉串店門口）

深圳的縮影 老街和新樓並存

走在新洲村的街上，總是會有一種很奇異的感覺，明明面前是一條老街和一棟老樓。一抬頭，背後的那棟新樓就像是P上去的一樣。古樹下是新洲村裡阿公阿婆最愛的聚會地點，坐在樹下的蔭涼裡，聊聊家常，問問寒暖，就能消磨一整個下午的時光。

後記：

新洲村就像是深圳縮影，萬丈高樓平地起。短短的數十年，現代和古老共存，也許只有在深圳才能找到這樣的地方吧！

【本文獲「vivi吃深圳」授權轉載，微信公眾號：viviszsz】

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