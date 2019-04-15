【深圳好去處】著韓服、打卡SPA　閨蜜快閃2日1夜行程懶人包

好閨蜜有時更勝於情人，能夠猜透自己心事的朋友，絕對要好好珍惜！難得放假，飯聚絕對唔夠時間update近況！近年不少女生會選擇於周末來趟深圳快閃遊，今次為大家安排2日1夜閨蜜遊深圳懶人包，豪食、打卡……最重要還是珍惜與閏密的相處時光。

Day1 中午抵達－萬象天地醫肚

從福田口岸過深圳的朋友，到萬象天地醫肚最順路，場內300間店鋪，必逛店家除了港人熟悉的誠品生活及Kubrick，店內不乏網紅cafe，當中奈雪之茶絕對能滿足一眾吃貨，店家皇牌「超級榴槤王」，用上D24榴槤蓉製作，整個麵包內是滿滿的榴蓮，又有濃郁奶香味，咬一口榴蓮就爆出來，超滿足，榴槤包經常售罄，見到要立即買走！另外有一款「芝士金鳳梨」是菠蘿控最愛，麵包內有飽滿的內陷，以新鮮的菠蘿顆粒和Anchor Cheese調制的菠蘿果肉餡，口感酸酸甜甜十分開胃，但這款面包不能留隔夜，所以記得買完即吃！

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圖片來源：小紅書

地址：深圳市南山區深南大道9668號萬象天地NL115 交通：深圳地鐵高新園站

Day1 中午至傍晚－深圳大學打卡

距離萬象天地10分鐘車程的人氣打卡位深圳大學，喜歡IG打卡的女生必不能錯過。「深圳大學」坐落於深圳市南山半島，是經濟特區十大歷史建築之一，曾榮獲全國校園建築設計一等獎。充滿設計感的理工樓，白色外牆加上格仔框框設計就已經影到手軟！校園內設草地、玻璃橋、棕色大牆，建議大家在下午三四點到訪，有陽光映襯超好拍！

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不過這裡已成了網紅打卡的人氣景點，週末來的話人流不少，好處在校區大，找到僻靜地方，在這裡待半日也不錯！拍完還可到附近的萬象天地醫肚，只需搭一個站到高新園站，非常方便。

地址︰深圳后海大道與白石路交叉口東南50米 交通資訊︰深圳地鐵深大站

Day1 傍晚－韓式汗蒸幕＋按摩

鄰近深圳大學的「濟州島韓式SPA水療會所」，店內設韓式汗蒸幕、泰式及中式按摩，影完靚相再揼骨就最適合不過！店家設施齊全，電影院、兒童樂園、健身徑、情侶洞等，更衣室內有3個不同溫度的澡池及桑拿房。衛生方面，更衣室乾淨整齊，替換的衣服及毛巾也經過消毒。

大眾點評團購套餐價為「218元人民幣 泰式/中式雙鐘」，價錢包括新鮮水果任吃、指定飲品任喝、自助餐3次（早午晚各一）、Wi-Fi、休息廳過夜、免費傳統韓服拍照和其他公共設施體驗，性價比極高。

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這家「濟州島韓式SPA水療會所」走偏韓式風格。

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地址︰深圳高新科技高新南四道13號麗雅查爾頓酒店5樓 交通：深圳地鐵高新園站

Day1 晚餐－平價食名店片皮鴨

按摩完，胃口特別好！想節省時間，可以返回高新園站的萬象天地搵食！片皮鴨算是北上必吃美食之一，皆因價錢比香港平，但味道卻更正宗！北京烤鴨名店羲和雅苑，在香港也有分店，獨創招牌的烤鴨三食，深圳的價錢便一倍便食到！羲和烤鴨上菜時會有三食烤鴨、八寶盒及鴨骨，配搭不同配菜及醬汁，超級惹味！

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羲和烤鴨上菜時會有︰三食烤鴨、八寶盒、鴨骨（可選擇湯／招牌椒鹽）。

地址︰深南大道9668號華潤城萬像天地SL257號 交通：深圳地鐵高新園站

Day2 中午－輕輕鬆鬆食Brunch去

位於福田站旁的Barista Pro Cafe在太平金融大廈廣場，雖然屬於中價位，不過環境及食物質素都令人喜出望外。店內一室白色簡約風格，令人倍覺清新；食物方面，All day breakfast及Egg Benedict都是名物，此外，店家的飲品亦備受網民推崇，質素媲美喜茶的黑紗琥珀珍珠奶茶及芋泥鮮奶，都是必試飲品！

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圖片來源：大眾點評

地址：福中三路太平金融大廈 交通：深圳地鐵福田站28出口

Day2 中午－香蜜湖公園打卡

距離早餐店約10分鐘車程的香蜜湖公園，是不少網美的打卡熱點。公園位於深圳最貴地段，周末人流不多，幽靜舒服，在公園閒逛影相，十分寫意。必到影相位有長445米的空中棧道，在荔枝樹林穿行而過；還有彩虹棧道及玫瑰園公園，建議帶小腳架或自拍棍與好姐妹影相！

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圖片來源：小紅書

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地址：福田區農園路30號 交通：深圳地鐵香蜜湖站

Day2 中午至傍晚－一邊做Spa一邊High Tea！

北上按摩平靚正，一次絕對唔夠喉！近日在微信洗版的「泡泡浴下午茶」，可謂專為姊妹淘而設！「Room18美白Spa館」皇牌「小仙女的彩虹湯」設２種價格選擇：人民幣¥188的彩虹雲朵及星空泡泡浴，及¥88玫瑰泡泡浴！「彩虹湯」採用的Rever雲朵彩虹浸浴球，混合了3種精油和浴鹽再壓縮成雲朵形狀，放入水中更會呈現彩虹，噱頭十足。如果怕不夠滋潤， Spa還附加一袋牛奶，令泡泡更綿密豐富，浸完後皮膚又白又滑。當客人一邊浸Spa時，另一邊廂服務員亦會遞上精緻下午茶，無酒精Cocktail、小紅莓餅乾、士多啤梨味點心等等，真正邊吃邊浸。

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浴缸會鋪上一次性浴缸套確保衛生，而且準備好毛巾及浴衣，非常貼心；浴缸大小可讓兩個人同時一齊浸浴，下午茶食物份量亦是是雙份，簡直是閨蜜最佳聯誼活動。（圖片來源：小紅書）

地址：福田區彩田路深圳中心天元北門第5棟B單元37層6134號 交通：深圳地鐵市民中心F出口

Day2 晚餐－食滋補椰子雞鍋！

浸完spa紓緩身心，回港前吃個滋潤清心的椰子雞鍋作結！「潤園四季椰子雞」深受內地網民歡迎，評價相當不錯，目前在深圳一共有8間分店，如果想從皇崗口岸返港，最就近是去卓越Intown分店。四季椰子雞以清甜的椰青作為湯底，再加入椰青肉煮滾，就算沒有加入額外的味精及調味料，雞肉本身的鮮味和椰子清香已十分好吃，加上入口清爽唔油膩，姐妹們一定滿意！

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比起辣雞煲，近年深圳更加流行椰子雞煲，清甜湯底大受食客歡迎。（圖片來源︰小紅書）

地址：深圳福田區福華三路與金田路交叉口卓越intown 3樓 交通：深圳地鐵會展中心站

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