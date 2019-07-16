【深圳美食】4間高質古裝風食店推介　全部人均100人仔以下

近年不少港人趁周末空閒的時候都會上深圳覓食，皆因美食種類多、價錢又便宜。而深圳的主題餐廳亦愈來愈有特色，裝修落足心機，食物水準高！ 是次記者推介深圳4大高質食店，裝潢主要走古典中國風，其中一間更設有現場琵琶演奏，環境一流！重點是人均消費只須100人民幣以下，性價比高！

近年不少港人趁周末空閒的時候都會上深圳覓食，皆因美食種類多、價錢又便宜。而深圳的主題餐廳亦愈來愈有特色，裝修落足心機，食物水準高！是次記者推介深圳4大高質食店，裝潢主要走古典中國風，其中一間更設有現場琵琶演奏，環境一流！重點是人均消費只須約100人民幣，性價比高！一起看看以下推介，Bookmark朋友組團去試！

【1】桂瞞隴 琵琶演奏

來自上海的杭幫主題餐廳「桂滿隴」，以南宋時期為主題背景，將杭州文化注入空間和飲食之中，雖然2017才到深圳開店，目前在深圳只有2間分店，分別是平安金融中心及益田假日店，開業不足2年，已經成為人氣食店，經常排滿人龍！



桂滿隴將西湖水岸風景搬進，透過小橋流水、烏篷畫舫船，呈現西湖船宴文化的盛況。（網上圖片）

↓↓↓按圖看店內的裝潢及美食↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

【INFO】



桂滿隴-西湖船宴(平安金融中心店)

地址： 深圳益田路5033號平安金融中心6樓601

交通方法：「購物公園」站 D 出口

電話： 4008777257

人均消費：80-100人民幣

桂滿隴－锦绣江南(益田假日店）

地址：深圳市深南大道9028號益田假日廣場3樓

【2】魚小妖 江南古風

魚小妖同樣是值得一去的特色餐廳，店內不僅可以感受江南古風，還能品嘗美味的菜式，店家主打古風意境，進門就可看到燈籠和圓形的鏤空窗，還有充滿仙氣的荷花池。房頂更吊了荷花燈，店內布滿了紙傘擺設還穿插詩句，很有古風的感覺，就連侍應都是穿著應景的古裝。而且價格比親民，人均大概80元人民幣左右，非常花算。



↓↓↓按圖看店內環境及美食↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【INFO】

魚小妖

地址：南山區華僑城美食街（華僑城站A）

電話：0755-26906415

人均：80-100元人民幣

【3】南京大排檔



南京大牌檔始創於1994年，檔屬於深圳頗受歡迎的連鎖餐廳，在中國很多城市都有分店，主打南京特色菜、江浙菜為主。深圳有兩家，裝潢同樣古色古香，令人仿佛穿越到古代，而且食物價格相宜，味道不俗，絕對可以一試！



↓↓↓按圖看店內的環境及食物↓↓↓

餐廳裝潢走中國風，木枱木櫈、月亮門、燈籠等，模仿老南京街景。(IG@ ryangotravel)

+ 5 + 4 + 3

【INFO】

深圳南京大排檔分店

KK mall店：

地址：深南東路5016號KKMALL京基百納空間3層L325a（大劇院地鐵站D出口)

華強北九方店

地址：華強北振中路九方購物中心5樓L506鋪（華強北地鐵站C出口)

人均：70元人民幣

【4】塘塘· 上海公馆 正宗上海菜



店家主打老上海風，設計裝潢非常有心思，精緻的琉璃吊燈，復古風的做舊家具，店舖更會播放夜上海等懷舊歌曲，瞬間有種穿越到舊上海的大戶人家用餐的錯覺。而且人均消費約95元人民幣，值得一試！



↓↓↓按圖看店內的環境及食物↓↓↓

【INFO】



塘塘·上海公館

地址：深圳市羅湖區地王購物中心L4層407（大劇院地鐵站）

營業時間：10:00-22:00

價格：95元人民幣