【深圳美食】4間高質古裝風食店推介　全部人均100人仔以下

近年不少港人趁周末空閒的時候都會上深圳覓食，皆因美食種類多、價錢又便宜。而深圳的主題餐廳亦愈來愈有特色，裝修落足心機，食物水準高！
是次記者推介深圳4大高質食店，裝潢主要走古典中國風，其中一間更設有現場琵琶演奏，環境一流！重點是人均消費只須100人民幣以下，性價比高！
近年不少港人趁周末空閒的時候都會上深圳覓食，皆因美食種類多、價錢又便宜。而深圳的主題餐廳亦愈來愈有特色，裝修落足心機，食物水準高！是次記者推介深圳4大高質食店，裝潢主要走古典中國風，其中一間更設有現場琵琶演奏，環境一流！重點是人均消費只須約100人民幣，性價比高！一起看看以下推介，Bookmark朋友組團去試！
【1】桂瞞隴 琵琶演奏
來自上海的杭幫主題餐廳「桂滿隴」，以南宋時期為主題背景，將杭州文化注入空間和飲食之中，雖然2017才到深圳開店，目前在深圳只有2間分店，分別是平安金融中心及益田假日店，開業不足2年，已經成為人氣食店，經常排滿人龍！
桂滿隴將西湖水岸風景搬進，透過小橋流水、烏篷畫舫船，呈現西湖船宴文化的盛況。（網上圖片）
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【INFO】
桂滿隴-西湖船宴(平安金融中心店)
地址： 深圳益田路5033號平安金融中心6樓601
交通方法：「購物公園」站 D 出口
電話： 4008777257
人均消費：80-100人民幣
桂滿隴－锦绣江南(益田假日店）
地址：深圳市深南大道9028號益田假日廣場3樓
【2】魚小妖 江南古風
魚小妖同樣是值得一去的特色餐廳，店內不僅可以感受江南古風，還能品嘗美味的菜式，店家主打古風意境，進門就可看到燈籠和圓形的鏤空窗，還有充滿仙氣的荷花池。房頂更吊了荷花燈，店內布滿了紙傘擺設還穿插詩句，很有古風的感覺，就連侍應都是穿著應景的古裝。而且價格比親民，人均大概80元人民幣左右，非常花算。
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【INFO】
魚小妖
地址：南山區華僑城美食街（華僑城站A）
電話：0755-26906415
人均：80-100元人民幣
【3】南京大排檔
南京大牌檔始創於1994年，檔屬於深圳頗受歡迎的連鎖餐廳，在中國很多城市都有分店，主打南京特色菜、江浙菜為主。深圳有兩家，裝潢同樣古色古香，令人仿佛穿越到古代，而且食物價格相宜，味道不俗，絕對可以一試！
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餐廳裝潢走中國風，木枱木櫈、月亮門、燈籠等，模仿老南京街景。(IG@ ryangotravel)
【INFO】
深圳南京大排檔分店
KK mall店：
地址：深南東路5016號KKMALL京基百納空間3層L325a（大劇院地鐵站D出口)
華強北九方店
地址：華強北振中路九方購物中心5樓L506鋪（華強北地鐵站C出口)
人均：70元人民幣
【4】塘塘· 上海公馆 正宗上海菜
店家主打老上海風，設計裝潢非常有心思，精緻的琉璃吊燈，復古風的做舊家具，店舖更會播放夜上海等懷舊歌曲，瞬間有種穿越到舊上海的大戶人家用餐的錯覺。而且人均消費約95元人民幣，值得一試！
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【INFO】
塘塘·上海公館
地址：深圳市羅湖區地王購物中心L4層407（大劇院地鐵站）
營業時間：10:00-22:00
價格：95元人民幣