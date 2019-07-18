深圳4間復古靚景café推介　人均100人仔以下　同閨密High Tea

女生們最喜歡與閨密相約下午茶，順道打卡拍照，但在香港High Tea至少要200大元才可賣單，而且拍照場景不多，所以近年不少女生都喜歡北上尋覓特色café，與閨密High Tea約會兼瘋狂打卡。 是次記者推介深圳4間主打復古文藝風的靚景café，其中一間更有免費服裝提供，就連旗袍、宮廷洋服都有，而且道具齊全，重點是人均消貴都是人民幣100元以下，喜歡打卡的朋友可以bookmark，來一趟快閃打卡之旅！

【1】Old Sister 免費服裝

Old Sister樓高兩層，一樓主打復古宮廷風，二樓則是粉紅系場景，只要付98元人民幣（包一杯飲料），便可借用場內的服飾拍照，如旗袍、宮廷洋服、漢服、睡衣、制服等，就連打卡道具都預備齊全，如頭飾、洋傘及墨鏡等，重點是不設時限，店員亦會盡量幫忙，提供協助，保證入場人士可以拍出唯美照片！如果打卡累了，店舖有下午茶提供，閨完們可以邊拍邊食。





↓↓↓按圖看打卡位及食物↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

【INFO】

Old Sister

地址：深圳市南山區僑城西街美加廣場B座103室

地鐵：世界之窗A口步行350m

營業時間：12:00開始營業

人均消費：98元人民幣

【2】驢吧咖啡館 文藝古樸​風

驢吧咖啡屋位於華僑城創意園區，由舊平房改造成文藝空間，店舖被植物、花叢包圍，走進店內彷彿置身秘密花園一樣，古樸樹木幽暗燈光，環境清優寧靜，有一份傭懶的感覺。而且店內的傢俱裝潢都是走復古元素，打卡一流。更有不少食客大讚店舖的食品賣相精緻，味道亦不俗，喜歡愜意悠閒可以一試！



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+ 5 + 4 + 3

【INFO】

驢吧咖啡館

地址： 華僑城創意文化園香山東街5號EA(近僑城青年旅舍)

電話：0755–21537600

營業時間：10:00-22:00

人均：52元人民幣

【3】Fannou House 復古英倫風

位於深圳圳創意園區的Fannou House，是一間以 西洋古董做主題的威士忌酒吧，除了喝酒之外，店家亦有提供下午茶，主要是甜點、輕食及飲料，由於裝潢特別，甫進店便會被復古傢俱及洋檯蠟燭吸引，裝修以中世紀的歐洲做設計，令人彷彿置身中世紀的古老私人別墅般，吸引不少網紅過來打卡及喝下午茶，喜歡中世紀元素的朋友，不要錯過！



↓↓↓按圖看店打卡位及食物↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

【INFO】

地址：深圳市南山區華僑城創意園北區A4棟111號

營業時間：14:00-02:00

人均消費：80元人民幣



備註：<其他分店>

【4】IH Café 摩洛哥風

IH CAFE是今年深圳大熱的網紅cafe，目前共有4間分店，同樣以摩洛哥風情、白色歐洲宮廷為主題，不同區域可以體驗不同風格，店內更設有泳池場景與土耳其風帳篷，更有不同打卡場景，如摩洛哥庭院、綠金北歐房、復古歐美房、純白波希米亞房、吊燈玻璃屋，隨便一拍都能拍出美照，喜歡IG打卡的朋友不要錯過！

+ 7 + 6 + 5

【INFO】



IH Cafe



地址：深圳市南山區蛇口太子路碧濤別墅10號



營業時間：11:00-22:00



交通：地鐵海上世界站或蛇口港站



人均消費：75元人民幣



備註：分店地址按此