【深圳住宿】北歐簡約、莫蘭迪美學　精選3間質感系小清新民宿

北上過夜不知住什麼酒店好？小編今次精選3間深圳品質特色民宿！

1. 市區內的小清新民宿：貓築AIRCAT

貓築，是市區內的小清新的現代輕居住空間。貓築其實並不是專門讓人來摸貓貓的民宿，而是主張貓貓的「優雅不將就」精神。其中一套帶共用空間的loft戶型，客廳的公用區會兼作屋主King的貓築工作室。

對「優雅不將就」的執着，可以體現在客房牆上配有King的朋友手繪的貓版呐喊、梵古風的星空貓等等。King的家裡的三位貓主子超博愛。King特地給每一套都配置了高清投影和投影幕，跟一大班朋友度假窩在這兒睇戲超爽。

貓築一共有9套房子，主要是北歐和日系兩種的設計風格。其中一套是前面說過的loft戶型，貓貓都住在裡面，大家可以預定裡面的主臥或次臥。其他8套都是一室或兩室的小戶型。

+ 5 + 4 + 3

民宿：貓築AIRCAT 參考價格：約350元／晚起 預訂方式：搜索微信公眾號「貓築Aircat」或者微博@貓築首席鏟屎官 地址：深圳市南山區萬象天地誠品空間商圈內

2. 深圳鼓浪嶼的小清新客棧：思奔驛站．初現

深圳大鵬的較場尾素有深圳鼓浪嶼之稱。這家海邊的小清新客棧是老闆娘25歲的時候開的。聽名字就非常浪漫青春。在前庭每天都能面朝大海，吹著海風，開始新的一天。

超靚的浴缸房、榻榻米房等在各大訂房平台上都備受好評。白色紗幔、露天浴缸、復古的木質傢俱，都是最佳的拍照角落。3層樓的小客棧，有11間風格各異的小客房。淡季包場最低才2300元，最多可入住22人。老闆娘很nice，有什麼疑問都可以和她溝通，拍照技術很好。

BBQ、衝浪、帆船、海釣、郊遊，浪起來！店裡有個看海的前庭，還有個可以聚餐搞事情的小後院。有一隻叫糯米的金毛尋回犬，溫柔又乖巧。

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思奔驛站．初現 參考價格：冬季約120元／晚起；夏季約280元／晚起 聯繫電話：18123910277 預訂方式：電話預訂（微信同號） 地址：深圳市大鵬較場尾海濱路21號

3. 復古綠調的油畫民宿：Annie古巴舊夢

Annie古巴舊夢的90後設計師說「有趣的民宿萬里挑一，性冷淡酒店千篇一律，要做這條街最特別的綠。」如果你還沒去過被上帝打翻調色盤的古巴，可以來這淺嘗一下迷情的古巴舊夢。

一室一廳，1.5米雙人床依伴超大全景落地窗，這間復古小房子居然還能煮飯。外賣也OK，畢竟在羅湖中心，只有你想不到沒有你叫不到。小編最愛他們的夢幻浴缸，復古綠調搭配金色。一秒進入古巴舊夢，一個精心打造的超現實主義夢境。

夢幻的壁爐、復古音響、燭臺擺設…這間「莫蘭迪」民宿很適合文藝青年影相打卡。1.5m的床比較小，適合2個人入住。數學課代表劃重點，算起來淡季一晚人均200+元，真是避囂習靜的好地方。

+ 3 + 2

Annie古巴舊夢 參考價格：淡季約400元／晚起 預訂方式：Airbnb、途家、榛果民宿都可預訂 地址：深圳市羅湖區東門步行街附近（雙地鐵口）

找一個晚上或是週末，說走就走，到就近的深圳度假，逃離繁瑣的日常。換個地方看看日出日落，喝喝下午茶，感受本該美好的生活，讓時間慢下來。

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