深圳獨食火鍋店日系獨立間隔　人均83人仔　必試咖哩鍋蟹皇麵！

撰文：余燕華
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火鍋可以是香港人至愛，無論天氣凍或熱，都鍾意同三五知己圍埋一齊打邊爐烚下烚下。
不過有時火鍋癮起突然想食，飯腳未必得閒應約，自己又未必有勇氣在眾目睽睽下挑戰一人火鍋。
深圳新開「食觸空間」最適合喜歡「獨食」朋友，因為餐廳主打一人火鍋，而且有獨立間隔，私隱度高，食材高質，開業短短數月，已經成為深圳人氣食店！
位於福田的食觸空間火鍋，主打一人邊爐，店舖走日系簡約風格，主要以木質材料做裝潢，燈光柔和環境舒適，而且每個座位都係獨立式分開，設有木板阻隔位置，私隱度高。不過店家都歡迎三五知己一同進餐，如果同閨密食只要將木板拉開就可以了。
店家的落單流程亦同一蘭拉麵無異，食客先決定好火鍋湯底同材料，再按枱上的鐘，服務員就會拉開木簾幫手落單。店舖設計非常細心，如食到中途想去洗手間可以掛上「我沒吃好」的小牌子，枱面亦設有手機架方便食客打機煲劇，獨食指數極高！
↓↓↓按圖看店內環境↓↓↓
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店內主打潮汕口味火鍋，約有5至6款湯底可以選擇，如壽喜鍋、咖哩鍋、麻辣鍋等，菜式種類選擇多元化，如肉類、海鮮以致蔬菜等，都一應價全，普遍約¥10一款，價錢實惠。另外，店內的飲品亦特別，提供大熱的奶蓋牛油果特飲，一起看看有哪些人氣推介吧！
↓↓↓按圖看人氣食物↓↓↓
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【INFO】
食觸空間火鍋
地址：深圳市福田區彩田路3008號小元里202-203
地鐵：1號線崗廈站A出口步行150m
營業時間：11:00-22:00
人均：¥83（大眾點評）