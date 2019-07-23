【花蓮旅遊】山度空間成文青打卡新景點　坐玻璃鞦韆歎無敵海景

花蓮向來有好山好水好風景的稱號，當地風光明媚，除了觀賞自然風光，當地更有不少遊樂設施可以玩樂，如近期在花蓮開幕的「山度空間」，園內設有不少休憩空間，當中最矚目的玻璃鞦韆，遊客可坐在鞦韆上遠眺無敵大海景兼拍照，成為現時IG打卡的熱門地！

位於花蓮的「山度空間」在今年6月才正式開幕，園區隱身在東海岸山脈上，能夠遠眺無敵大海景，園區主要以簡約木系設計，主要景區有「野餐區」、「三角小木屋帳篷」、「露天觀海展望台」，以及「玻璃鞦鞦韆」（夢幻漂浮水晶球），整個景區倚山傍水，遊客可以體驗被大自然包圍的感覺，非常愜意。



雖然園區處於戶外，但沿途有不少大樹可以遮蔭，怕熱的朋友亦可以坐在帳棚看著海景，點杯紅茶、咖啡細細品嚐一番。而且園區平日是免費入場，週末入場費為台幣$50（即HK$12.5），但可抵銷飲品費用，非常佛心。現在一起看看園內景點，拉下可看到山度空間的交通。



↓↓↓按圖看玻璃鞦鞦韆↓↓↓

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↓↓↓按圖看其他景區↓↓↓

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山度空間的餐食便宜，飲料價錢為台幣50-100元（約HK$12.5-25），餐點部分提供吐司、炸物、甜點等輕食，價錢都不會太貴，可以進園前先購買，再到「野餐座位區」用餐，若果怕熱亦可以在室內的用餐區享用，現在一起看看園內的餐點吧！



↓↓↓按圖看園內餐點↓↓↓

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【INFO】

山度空間

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑57號

電話：0963-034-304

營業時間：09:30-17:30

交通：乘花蓮客運搭海線到「大坑」站，再步行約8分鐘