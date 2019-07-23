【深圳好去處】教你去深圳版鎌倉　官湖村拍日系清新相打卡

北上玩樂似乎已經成為港人閒暇時的指定動作，而除了吃喝玩樂，深圳亦有不少好去處，如最近在小紅書、微博爆紅的官湖村，因面朝大海，擁有與鐮倉車站相似的十字路，吸引不少遊客專程到訪拍照，本篇將教大家到這個小清新景點，想知交通方法記得往下看！

位於大鵬半島的官湖村，氣候溫暖陽光充足，擁有三面環山，面朝大海的地理位置，有着美麗的海岸線風景，區內人口不多，社區安静，遊客可以休閒地在村內玩半天。而官湖村更因為處於島上，有筆直的馬路貫穿整個村落及設有與鐮倉車站相似的十字路，故有深圳版鎌倉的稱號。村內更有免費海灘（官湖角）供遊人玩樂，這裏的海灘乾淨、綿長，海水清澈，玩水之餘亦可以在海邊完日落，玩累了區內亦有不少特色民宿可以入住，或到區內吃頓海鮮大餐，官湖村有不少大牌檔和海鮮餐廳可供選擇，人均人民幣$100，食材新鮮，價錢合理。



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交通方式：



深圳福田樞紐中心出發搭乘E26/旅遊5號線；或從深圳北站乘搭E11

至葵涌中心站下車，換乘小巴B956至官湖中心。

路程： 約1.5小時



來源：網上圖片

【INFO】

官湖村

地址：深圳市大鵬新區葵沖街道官湖村

入場費用：免費