【深圳美食】4間人氣茶舖新推夏日限定特飲　必試超酸檸檬茶！

最近香港的茶飲店開完一間又一間，但仍然無阻大家北上飲喜茶的習慣，而深圳不少茶飲店亦相繼推出夏季主題的限定特飲，是次記者搜羅4間港人至愛的內地茶飲品牌，一起看看今季有什麼特別口味吧！

【1】喜茶

喜茶憑芝士奶蓋茶一炮而紅，今個夏天喜茶以芒果、西柚炮製出充滿熱帶風情的多肉芒芒甘露，飲品加入椰奶、西柚肉及波波脆，據內地網友說味道帶有港式甜品楊枝甘露，口感豐富。

【2】奈雪の茶

繼喜茶後，內地茶飲品牌奈雪の茶亦是備受香港人熱捧的茶飲店之一，不少港人到深圳遊玩，都會順道到奈雪歎杯茶及吃個包。今個夏天奈雪的人氣飲品霸氣車厘子再度回歸，更一口氣推出5杯新品，包括：霸氣車厘子、霸氣酸奶車厘子、霸氣芝士車厘子及小瓶孖裝車厘子茶飲，更推出車厘子魔法棒軟包，奈雪迷不要錯過！

【3】台蓋

台蓋自2015年底在深圳開出第一家店，數年間更發展至全國近100間分店，單是深圳區已有10間店舖。台蓋是眾多茶飲店的後起之秀，價格亦是最便宜，約10多元人民幣就有交易，品牌對出品有要求，單是奶蓋種類便有五種，茶葉高質，難怪深受大眾歡迎。最近，台蓋更推出夏日特飲，以檸檬製作出兩款茶飲，分別是超冰檸檬茶及超酸檸檬茶，非常適合炎夏飲用。

【4】VERONES維星

維星向來以高顏值的飲品吸引食客，招牌系列抹茶鮮奶及紫薯鮮奶，賣相精緻味道好，成功贏取大眾芳心，品牌亦不時推出新品，今個夏天維星多款新口味特飲，包括3款檸檬飲品、茶王珠珠奶茶、鮮芋芝士特飲等，味道同樣有驚喜！