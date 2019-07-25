【深圳好去處】3間超萌動物Café　與人氣小浣熊零距離接觸

近年深圳開設了不少動物café，但大多數都是以貓為主，但最近竟然有以小浣熊、龍貓、蜜袋鼯等小動物做主題的café，是次記者為大家介紹3間深圳超萌的動物café，而且店內環境舒適，食物亦不錯，大家可以和可愛的小動物一起休閒飲下午茶！

【1】小怪獸咖啡屋 人氣小浣熊

最新開業的Mini Monster怪獸屋咖啡廳，位於福田市中心，店舖的動物種類超多，有小浣熊、土撥鼠、蜜袋鼯、安哥魯貂、刺猬、龍貓、豚鼠、倉鼠、兔子等等，共有10多種小動物，加起來有30多隻，尤如一所小型動物園，小動物平時會在自己的小窩休乘，但也會出來和大家互動玩耍，全部都不怕生及喜歡和人類親近，超可愛！而且店舖設計簡潔，環境乾淨舒適，提供的食品及飲品味道不錯，絕對可以在店內休息和小動物玩半天！

+ 19 + 18 + 17

【INFO】



Mini Monster 怪獸屋咖啡廳

地址：福田區振華路東方建富時尚廣場二樓202

時間：12:30-22:00

電話：18822894096

人均：45元人民幣（大眾點評）

交通：地鐵2號線燕南站C口步行約200m

【2】卡布丁貓咖啡店 粘人的貓咪

雖然深圳有不少以貓做主題的café，但是人氣最高的要數卡布丁貓咖啡店，店舖有13隻「主子」，以布偶貓為主，隻隻都養得肥肥白白，台舖面積不大，但地方清潔，沒有異味，提供的餐點亦不錯，深得當地人歡迎。

+ 8 + 7 + 6

【INFO】



卡布丁貓咖啡店

地址：南山區桃園路景苑大廈23樓M號（肯德基左側進入大樓電梯）

電話：15811800891

交通：地鐵1號線桃園站C出口步行420米

人均：48人民幣

【3】MQ柯基狗咖 超萌哥基

這間名叫MQ柯基狗咖的Café，是深圳首間哥基Café，店內目前有5隻哥基駐場，每隻性格都不同，最叻便是賣萌，非常可愛。而店內的環境亦非常特別，以歐式宮廷風設計，分為上下兩層空間，有戶外高空觀景位，落地玻璃窗可以看到對面的深圳歡樂谷，視野開揚，光線可以自由射進店內，環境舒服。

+ 4 + 3 + 2

【INFO】

MQ柯基狗咖

地址：深南大道歡樂谷美加廣場A1302（世界之窗A出口左側）

電話：86-18925277882

營業時間：11:00-21:00

人均：51人民幣（大眾點評）