【深圳好去處】8大超美免費入場打卡點　體驗歐陸小鎮風情

喜歡北上打卡的朋友要注意，本篇將介紹深圳8歐陸小鎮風的拍照景點，全部都是免費入場，喜歡打卡的小資女，快點Bookmark與閨密或另一半計劃來個週末打卡度假之旅吧！

【1】荷蘭花卉小鎮 荷蘭風情

位於深圳市南山區的「荷蘭花卉小鎮」前身為「南山花卉世界」，小鎖主打荷蘭風情，設有具代表性的大風車，四同被不同的花卉包圍，是不少新人拍婚紗照、攝影愛好者拍的取景地。

+ 5 + 4 + 3

【INFO】

開放時間：全天

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

電話：0755-86034028

交通：最近的地鐵站是羅寶線大新站，出地鐵後可以轉223路到南頭總站，大概10分鐘左右。 201、223、B813可到達此站，到達南頭總站出門往左走100米即可到達。

【2】茵特拉根小鎮 瑞士風情

茶溪谷茵特拉根小鎮是華僑城茶溪谷的核心部分，用瑞士阿爾卑斯山麓的小鎮Interlaken來命名。小鎮建築呈現瑞士田園風格，浪漫又優雅，而且被山水包圍，景色非常優美，而且空氣清新，鎮內設有五星級酒店、溫泉、火車站、商業街、網球館、水上高爾夫練習場等多種休閒度假設施，除了打卡亦亦是度假放鬆的好地方。

+ 7 + 6 + 5

【INFO】

地址：深圳市鹽田區東部華僑城

開放時間：09:30-18:00

交通：乘坐E12、E13、J1、53、觀光線1或機場6線至往東部華僑城大俠谷站，然後再乘坐909專線前往茶溪谷。

【3】海菲德小鎮 美洲特色

海菲德小鎮是以葡萄酒文化為主題的特色街區，原木與磚石相結合的建築溫馨質樸，充滿美洲特色。鎮內設有銅雕展示從葡萄採摘到紅酒釀造的過程，呈現了19世紀美國加州納帕山谷的紅酒小鎮風情。遊客除了打卡，亦可以嘗試自釀啤酒及品嚐湖畔美食。

【INFO】



地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城大俠谷內海菲德小鎮

開放時間： 平日9:30-18:00；假日9:00-18:00

交通：乘坐E12、E13、J1、53、觀光線1或機場6線至往東部華僑城大俠谷站；或搭乘東線假日快線1路、東部假日快線2路至東部華僑城。

【4】甘坑客家小鎮 田園風情

位於深圳龍崗的甘坑客家小鎮，以客家建築為設計，集合文化旅遊、田園休閒、生態度假等元素。走在小鎮內，隨處可見各式商舖，可體驗客家民間藝術、傳統美食感受獨特的客家風情，而且整個景區綠意盎然，小橋流水，古色古香非常適合拍照。

+ 5 + 4 + 3

【INFO】

地點：深圳市龍崗區布吉街道甘李路18號

開放時間：全天

交通：公交站點甘坑總站下車；地鐵環中線下水徑站，出站轉公交980/M414

【5】華匯文創小鎮 歐洲風情

華匯文創小鎮正正隱身在深圳世界之窗旁，一幢幢排列整齊色彩斑斕的房屋，充滿歐洲風情，光是站在大門口，就宛如去到歐洲，而且免費入場，絕對是打卡的好地方。

【INFO】

地址：深南大道9037-6號，世界之窗旁

交通：1號線或者2號線世界之窗站H口或者J口出來就能看到，公交有21路、26路、113路、121路、123路、204路、209路、223路等

↓↓↓按圖看其餘3個打卡點↓↓↓