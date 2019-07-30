【泰國華欣】Tamarind Market夜市美食攻略！必試烤肉飲菠蘿沙冰

只要一提到華欣的夜市，應該大家直覺聯想到的就是那個美到不要不要又帶有文青風色彩的「Cicada Market（蟬鳴創意市集）」了吧？那裏雖然並非物價最便宜的夜市，但整個風格跟環境讓人逛起來就是覺得舒爽又舒心，賣的商品也很有質感，我自己都很愛逛。 然後之前我還曾經跟大家分享過一個「Baan Khun Por Food Court」，那邊雖然不是走質感路線...可是風格超Local，台上有Live Band在唱泰國歌，小吃價格又超便宜，幾乎都是泰國人會去這邊消費，不是那種「騙觀光客」的所在...

不過今天這一篇要分享給大家的，我覺得可以算是Cicada跟Baan Khun Por Food Court的折衷吧！？這邊食物的價格比更親民一些，但規模是跟Baan Khun Por Food Court差不多，現場同樣有請歌手來駐唱，不過唱的是比較國際化的英文歌居多，我覺得在這裏用餐氣氛真的不輸你去一些露天、有請駐唱歌手的酒吧～

我說的地方就是這個「Tamarind Market（Tamarind Market Chic and Chill）」！中文直翻是「羅望子夜市」或「羅望子市集」之類的，不過因官方好像還沒正式給它定下一個中文名字，未來會不會有就不得而知了。

基本資料（Tamarind Market） 地址：83/159 Khao Takiap Road, Hua Hin 77110 Thailand（反正就是Cicada Market的隔壁） 營業時間：17:30 ~ 23:00（也有些攤商17:00就開始營業了） 公休日：禮拜一到三

其實我兩年前去逛Cicada的時候不小心撞見這裏，就覺得這邊的用餐氣氛相當不錯，很想寫一篇食記來跟大家分享，無奈那一次已經在Cicada吃得太飽了，而且同行的朋友好像也對這裏興趣缺缺（其實之前跟一些朋友提這個地方，他們都感覺興趣不大，好像覺得只是一個小小的區域賣吃的而已，沒什麼特別的...），所以那時什麼都沒有買，只匆匆瞄了幾眼便離開了。

但是那時我便下了決心，想說下次有機會再來華欣，一定要安排晚餐來這裏多吃個幾攤，然後分享給大家看這邊的東西好不好吃、價格划不划算。

接下來就與大家分享一下這裏有哪些攤商以及有賣哪些食物吧～

點撃下圖開始「掃街」！食勻​燒豬頸肉、炸魷魚、烤豬肋骨......

+ 21 + 20 + 19

仲有果汁、甜品、芒果糯米飯、水果攤檔推介！

+ 9 + 8 + 7

補充一點，就是Tamarind Market也不全然是賣吃的，也有幾攤在賣衣服、手袋、一些生活用品之類的。

但是跟Cicada比起來的話，這裏的商品種類太少了，逛不過癮，我自己是比較建議大家要吃東西的話可以先來這裏吃，要血拼的話再繞回Cicada去採購。（當然你們也可以購物跟用餐一起在Cicada解決，這邊只是提供另外一個選擇而已）

為什麼要特地來這裏而不在Cicada用餐就好呢？除了這裏的食物「大致上來說」有比Cicada便宜以外，我覺得另一個吸引我的特色就是這裏有請駐唱歌手，而且還是功力很不錯、聽到你會想回頭確認一下「這真的是Live唱出來的嗎？」那一種（至少我去過的兩次，現場的歌手都唱得很好），所以對愛聽歌的我來說非常地加分。

我覺得另一個吸引我的特色就是這裏有請駐唱歌手，而且還是功力很不錯（老錢的老巢提供）

當晚我有錄了一小段他自彈自唱的片段，但這只是冰山的一角，他那天晚上還唱了很多首膾炙人口的西洋金曲，而且現場聽會比看我的影片還震撼許多喔！（我後來有給100泰銖的小費鼓勵他）

以上就是這次簡單的分享，不過每個人感受不同，也許還是有人覺得這裏的食物並沒有便宜到哪裏去或者東西並沒有好處到哪裏去，Live的演唱也水準還好而已，Fine...這就是個人感受的不同而已，我自己是很喜歡這個地方啦～以後有機會一定會再試試其他這次沒品嚐到遺珠小吃的！

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】