【深圳獨食】深圳「一人食堂」自閉位　店員不露臉　人均53港元

在現今社會，縱然一個人吃飯已是家常便飯的事情，但在一般餐廳裏，總是顯得有點突兀，更少不免要承受旁人關切的目光。由此，最近越來越多特地為獨自吃飯的人而設的餐廳，讓他們能夠自由自在地享受美食。

要數獨自用餐最舒適的環境，必定非有隔板的自修室座位莫屬，私隱度亦非常高，就算瘋狂自拍或拍照都不會惹人側目。除了「一蘭拉麵」外，位於深圳的一間餐廳亦有同樣的設計。

有隔板的自修室座位莫屬，私隱度亦非常高。（深圳吃喝玩樂蒲微信公眾號）

名為「一人食堂」的這間餐廳隱藏於一幢辦公大樓中，連大門也是客人敲門後才會開啟，將「自閉」的概念貫徹到底。

店內的座位設計猶如自修室，打開座位的隔板後，就能盡情享受一個人的時光。如果要點菜或是有其他需要，就直接按鈴跟布簾後的侍應溝通，上菜亦是侍應直接掀開布簾送餐。

餐廳侍應幾乎不會現身，如果要點菜或是有其他需要，需直接按鈴。（大眾點評）

餐廳提供多國料理，有西餐、泰國菜、日本菜、粵菜等等，由前菜到甜品都有，而甜品款式更每日不同。

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