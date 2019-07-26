【深圳好去處】眼見不為實錯視展　寶安科技館免費科普N個打卡位

有這麼一句俗語，叫做「眼見為實耳聽為虛」，但有時候——其實眼見也未必為實。 一張形狀怪異的紅色椅子，但是往圓柱形的鏡子裡一看，畸形的椅子居然變「正常」了。原來，柱面成像過程能夠使圖像發生變形，試試坐在椅子上擺Pose，一張超超超長腿的照片就出來了！

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這個神奇的「水滴倒流」裝置，原來是頻閃燈作用下產生的錯覺，隨着頻閃燈有節奏地閃爍，令眼睛清晰看到這一瞬間的「定格」畫面，這種現象和相機的快門技術是很相似的。

第一眼看到是女王，把臉旋轉180°會發生什麼事呢？秒變滿臉皺紋的老婆婆！左右來回撥動滑塊，畫面上的黑白線條是彎曲的嗎？但其實，這些線條都是水平的。

看到這些「不可思議」的作品，其實都是利用人類視錯覺而創造出來的。類似這樣的展覽或者博物館曾經風靡全球，Museum of Illusion視覺藝術博物館就曾於2015年在克羅埃西亞推出，瞬間成為當地的知名品牌和主要景點。

《眼見不為實》展覽（深圳微時光提供）

這一次，寶安科技館也迎來了全新的視錯覺展——《眼見不為實》，由即日起至9月22日，為期兩個月的展覽將免費開放。1000+㎡的空間、30+件展品、放大版萬花筒、顛倒的世界、往上流的水滴、會變身的椅子…無論大人細路都會被這裡的驚喜包圍，趕快跟隨小編的腳步一探究竟吧！

變幻莫測的展品 你怎麼猜也猜不透

《眼見不為實》視錯覺展位於寶安科技館一樓展廳，一進門，超強的科技感就撲面而來。簡約的幾何風格裝潢，隨便往牆邊一靠，就能拍出高級感十足的照片。

這個叫魔法面具的展品，從遠處你看到的是一個平面的人像，走近從不同角度觀察，人臉馬上就立體起來。左右移動，會感覺人像一直注視着自己。更有意思的是，透過這個一片式的螺紋透鏡（Fresnel lens），我們會看到透鏡後面的人被放大了好幾倍。這比例嚴重不協調的頭和身體，看起來還挺搞笑的呢！

相信絕大多數人都玩過萬花筒，看似普通的小圓筒裡卻藏着一個色彩繽紛的世界，再輕輕轉動一下，還會產生奇異的影像變化。展館裡就有一個放大版的萬花筒，由三菱鏡圍成的鏡面通道，轉動波希米亞風格的擋板，通道裡瞬間變成一個「花花世界」。你還可以變身動畫製作者，同時轉動兩個轉盤，透過狹縫看到對面一幀幀的畫面，一個動畫播放機就誕生了，神奇！

不同角度觀察 你會發現一個神奇的世界

散落在空中的零件，完全看不出這是些什麼東西。試着從另外一側的觀察孔往裡看，一個完整的椅子就「組成」了。另外，人的大腦會慣性地認為，單獨一個臉部器官，怎麼變換都不會覺得很醜。但是，一旦把這些變換過的器官組合在一起，你會發現微笑的臉就變成了「鬼臉」。

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同樣的道理，單獨看這些字母，我們不覺得有什麼奇特之處。你仔細觀察會發現，在側面燈光的照射下，由高低起伏的倒影組成的「人臉剪影」就出現了，是一張男生的臉。小編還發現了一隻可愛的青蛙仔，可是當我伸手去摸，卻摸不到它了。仔細一望，才知道這是兩個相對扣在一起的凹面鏡，物體經過鏡子的反射成像在洞口外面，由於看到的是虛像，自然摸不到它了，從側面看更為清晰。

最強眼力遊戲 包你玩到唔想走

來這裡練習你的視力，是再好不過的了。掃視這面黑白的方格牆，可以看到一些黑點——而其實這些黑點是不存在的，只是大腦跟我們開的一些玩笑。接下來這個展品就有意思了，當我們認真地盯着小鳥看一分鐘，然後觀看鳥籠時，會感覺這只鳥出現在籠子裡，而且還會變成相應的互補色。

這種現象叫做「負後像」，常常在藝術設計中被運用到視覺負後像中，當色彩構成過分沉悶缺少生氣時，可以應用互補色配色的方法進行調和。如果你發現觀看鳥籠時根本就沒有變色，那說明你的定力很好，經常練習真的可以鍛煉眼力。

仔細觀察這三幅轉動的圖像，第一個圖看久了之後，你會失去平衡感，而第二個則會出現不同顏色的線條，但其實只有黑白兩種顏色。盯着這個中間的「+」號，周圍不亮燈的地方居然變成了墨綠色。是不是很神奇呢？更多視錯覺驚喜等你來發現。

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除了這些好玩的展品之外，這裡還藏着很多驚喜。透過眼鏡看牆面上的影子，會感覺是立體的，這種現象叫做「視差」。紅藍色光從不同角度照射物體，會出現兩個影，再透過「紅藍眼」，兩個影就合成了立體的影像，這也是早期3D電影的原理。還有倒映在擋板上，可愛的BB影子。裸眼3D電影——經典的哈利波特片段，快速移動的金色飛球感覺快要衝出畫面了。在參觀的空檔間，也可以玩一玩陀螺，轉動陀螺，上面的圖案都發生不同的變化。

寶安科技館（深圳微時光提供）

眼見不為實展覽（OPTICAL ILLUSIONS） 展覽日期：即日起至9月22日 開放時間 星期二至五：上午9:30-12:00、下午14:00-17:30 星期六、日及公眾假期：上午9:00-下午17:30 週一全日閉館 查詢電話：0755-27750083 地址：深圳市寶安區四區龍井二路95號 交通指南 從市區出發： M385、M206到新安影劇院下，東行50米； 或610、395到建行下，東行300米； 寶安區內： M380、M381、M246、M377、718、629、605、M469到新安影劇院下，東行50米；或603、606到三區金融街下北行50米

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