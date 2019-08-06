【期間限定】2019日本鬆弛熊主題café　小黃雞當主角　30款精品

日本人氣卡通人物「鬆弛熊」以慵懶形象獲得不少粉絲的喜愛，近年更會每年與TOWER RECORDS合作開設期間限定café，大受粉絲歡迎。今年的主題café由「鬆弛熊」的朋友「小黃雞」當主角，在東京、大阪、北海道都有分店，一起來看看今年的餐點和周邊商品吧！