【期間限定】2019日本鬆弛熊主題café　小黃雞當主角　30款精品

旅遊
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日本人氣卡通人物「鬆弛熊」以慵懶形象獲得不少粉絲的喜愛，近年更會每年與TOWER RECORDS合作開設期間限定café，大受粉絲歡迎。今年的主題café由「鬆弛熊」的朋友「小黃雞」當主角，在東京、大阪、北海道都有分店，一起來看看今年的餐點和周邊商品吧！

▼▼▼ 可愛餐點 ▼▼▼

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▼▼▼ 甜品及飲料 ▼▼▼

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▼▼▼ 精美周邊精品 ▼▼▼

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第一彈：8月2日 - 8月16日

第二彈：8月17日 - 9月1日

現場用餐可獲得鬆弛熊聯名圖卡

以上餐點加價700円可獲得限量鬆弛熊索袋

餐點消費2500円以上可獲得鬆弛熊聯名明信片

點兩個muffin甜鹹組合（2390円）可獲得鬆弛熊聯名紙餐墊

出示鬆弛熊APP上的優惠券畫面可獲得鬆弛熊八達通貼

*備註：梅田店僅提供第一彈餐點及活動內容

東京店

地址：東京都渋谷区神宮前6-3-9 井門原宿ビル 2F

營業時間 11:00 - 21:30（最後點餐 20:30）

日期：2019年8月2日 - 9月1日

交通方式：東京Metro「明治神宮前」車站徒步約1分鐘

大阪店

地址：大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU chayamachi 6F

營業時間 11:00 - 21:30（最後點餐 20:30）

日期：2019年8月14日 - 9月1日

交通方式：阪急「梅田」車站徒步約2分鐘

北海道店

地址：北海道札幌市中央区南2条西4丁目 ピヴォ 5F

營業時間 10:00 - 20:00（最後點餐 19:00）

日期：2019年8月2日 - 9月1日

交通方式：札幌市電「西4丁目」站徒步約2分鐘

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