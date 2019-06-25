【大阪Cafe】3間打卡必去卡通主題cafe　必試阿拉丁神燈咖哩飯

日本的咖啡店經常都會與卡通人物或動漫角色合作，推出主題餐廳，由室內佈置到食物飲品，都非常精美，現場更會售賣周邊商品，吸引粉絲前往打卡。本文就為大家精選了4間位於大阪的卡通主題cafe，部分更是期間限定，打算去朝聖的朋友要留意了！

【1】阿拉丁 OH MY CAFÉ 必食神燈咖哩飯

為了配合6月初在日本上映的迪士尼真人版電影《阿拉丁》，東京和大阪的OH MY CAFÉ聯乘《阿拉丁》，推出限定餐點和周邊商品。食物和飲品以《阿拉丁》角色造型呈現，每一道都非常精緻，色香味俱全。此外，每一份餐點都按照了迪士尼園區的營養標準準備，餐牌上更標註了卡路里，擔心熱量過高的朋友大可放心！有興趣的朋友可按此訂位。

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kawara CAFE＆DINING 心齋橋 地址：日本大阪府大阪市中央區西心齋橋1-4-3 心齋橋OPA 9/F （地鐵心齋橋7號出口） 期間：2019年6月15日 - 2019年7月15日 營業時間：共有5個時段，用餐時間80分鐘（11:15，13:15，15:15，17:15，19:15）

【2】蠟筆小新 X Hello Kitty The Guest Cafe 童年卡通聯手

《蠟筆小新》和Hello Kitty這個組合實在令人意外，原來是為了慶祝Hello Kitty誕生45週年，精靈古怪的小新化身廚師，與夢幻的Hello Kitty合作，推出一系列餐點，包括咖哩飯、芭菲、拿鐵等，外造型均非常精美可愛。兩大童年卡通聯手，各位粉絲怎能錯過！

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THE GUEST cafe&diner 地址：日本大阪市中央區心齋橋筋1-6-1心齋橋161 2/F 期間：2019年6月1日 – 2019年7月15日 營業時間：11:00 – 21:00（最後入場20:00，最後點單20:30） 官方網站：http://the-guest.com/

【3】蛋黃哥gudetama cafe

蛋黃哥在梅田HEP Five開設的期間限定café大受歡迎後，便成為了永久的主題cafe，更會不定期推出當季期間限定餐點，一直吸引粉絲到場朝聖。餐廳每個角落都掛滿蛋黃哥的畫作，亦擺放了蛋黃哥的公仔，連餐牌和餐墊都是蛋黃哥的樣子，非常可愛。餐點方面，每道食物都放上蛋黃哥的樣子，格外治癒。