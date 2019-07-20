【東京美食】7間CP值超高燒肉店直擊　好味抵食1000円有找！

日本雖然是購物聖地，但是物價也是相當高的，自助旅遊的時候常常最頭痛伙食費的部分，如何在當地吃到地道美食，又可以兼顧荷包呢？本期小編帶大家直擊5間位於日本東京的燒肉店，愛吃肉的朋友們千萬別錯過，每間都便宜量又多，而且日幣1000元有找！

1. 上野焼肉 一心たん助

推薦指數：★★★★★

上野焼肉心 一たん助主打鮮嫩的仙台牛舌，看著新鮮的牛舌在烤爐上滋滋作響，就讓人口水直流！而價錢則是以時段定價，僅僅只要1000日元就可以享用到奢華的仙台牛舌，來到東京絕對不要錯過。

午餐時段：1000日幣 交通：JR上野站 徒歩4分 地址：東京都台東区 上野 4-5-9 三州屋ビル 3F

2. 神保町食肉センター

推薦指數：★★★★★

神保町食肉センター這間燒肉店，在每天的11:30〜14:30，推出限時優惠，這段時間內入場，用餐時間限時45分鐘，每人只要900日幣，就可以無限吃到飽！這家燒肉店的招牌是當日新鮮的豬肝、豬心，許多老饕們慕名而來，由於數量有限的關係，很快就會賣完，想吃的朋友一定要非常早去排隊唷！

午餐時段：45分鐘/900日幣 地址：東京都千代田区神田神保町2-16 交通：都営三田線神保町徒歩5分、JR水道橋駅徒歩10分

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這篇絕對是萬惡宵夜文！算一算每一間折合港幣都好划算！比在香港吃燒烤吃到飽還便宜，下次到日本，千萬不要錯過CP值超高、好吃又經濟實惠的燒肉美食！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：日幣1000有找！東京CP值超高燒肉店直擊！】