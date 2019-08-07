日本福岡貓島60隻貓星人疑被毒殺　當局考慮撤走餘下30貓咪

不少愛貓人士都會到日本的貓島探望貓星人，如位於日本福岡縣北九州市的「馬島(うましま)」，由於島上的貓咪數目比居民還多，又被稱為「貓島」，但最近貓島傳來令人震怒的消息，因貓咪數目突然大幅減少，從90多隻減少到只剩30隻左右，令當地動物保護組織展開調查，發現島上各處擺放有毒魚肉，因此懷疑有人蓄意毒殺貓咪。

日本福岡縣北九州市的「馬島」人煙稀少，貓咪甚至比人還多，被稱為「貓島」。(來源:IG@mrstraycatman)

貓島多處發現放有呈藍青色的有毒魚肉，推測是導致貓咪死亡的原因。（來源：每日新聞）

位於福岡縣北九州市的馬島長約5.4公里，島上有14戶人家，只有30多人居住，由於當地居民長期飼養貓咪，令貓咪急速繁殖至90多隻，數量是島民的3倍之多，在居民和動物保護組織的保護之下，馬島成為一個僻靜的旅遊景點。但最近有當地居民陸續發現幼貓的屍體，及看到貓咪突然口吐白沫倒下，令當地居民及動物保護組織展開調查，發現島上多處放有呈青綠色的有毒魚肉，懷疑有人故意放置，引誘貓咪進食，藉此殺貓。現時動物保護組織正考慮將搜索到的有毒魚肉作為物證，提出刑事訴訟，還有可能疏散島上剩餘的貓，保護牠們。現一起看看大步檻過的貓星人，一同為牠們打打氣！



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