【越南旅遊】盤點9大越南必買手信、紀念品　塞爆行李都要買！

暑假到了，越南又要有著滿滿的人潮啦！胡志明市、下龍灣、芽莊等地方也早已準備好迎接大家的到來了～除了快快決定好目的地、趕快下訂機票跟酒店外，購買越南手信也是需要快、狠、準，才能把省下來的時間拿來玩XD因此這次，旅遊咖小編要跟大家分享越南必買的九大伴手禮，讓大家事先列好shopping list，伴手禮不漏買！

1. 咖啡

越南咖啡味道較香濃、酸的部分比較少，在越南點咖啡，除了牛奶外，他們也很喜歡配上煉奶一起喝。如果在越南喝了以後愛上這個味道，可以到他們超市把這種咖啡味一起帶回家！

G7即溶咖啡（Instagram@ailiamclo）

2. 綠豆糕

綠豆糕是小編看過最多人帶回來當伴手禮的！一大盒裏分裝多盒小小盒的，帶回學校請同學或者帶到辦公室請同事都很方便～綠豆糕的口味偏甜、吃起來粉粉的，是相當有特色的越南小點心。

3. 排糖

雖然他叫排糖，但其實他比較像是一個小點心、不是糖果。中間可以是花生、腰果，外圍包上一層奶油、沾上些椰子絲，是一款有著多層口感的食物～除了原味外，也有出榴槤口味的排糖，如果是喜歡榴槤的朋友們，不妨試試看喔～

綠豆糕是小編看過最多人帶回來當伴手禮的！一大盒裏分裝多盒小小盒的。（Instagram@paruta0607）

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+ 7 + 6 + 5

越南必買的伴手禮不僅有吃的有喝的也有用的，保證可以幫每個親朋好友找到最適合他的禮物～記得要帶夠錢、帶好卡，把這些地道的紀念品帶回去跟大家分享，相信大家一定會很喜歡的！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【越南必買】越南旅遊失心瘋！一定要塞滿行李箱的越南伴手禮與紀念品】