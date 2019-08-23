深圳Fine Dining級生蠔吧至抵26蚊人仔隻！一口和牛鵝肝送酒至爽

「日啖生蠔三十個，不辭長作真男人」只花市價一半，便可以享受多達20款的入口超生鮮生蠔，這家生蠔料理專門店做到了 ! 男士吃補身，女士吃養顏 。 ＊下文價錢以人民幣為單位，及以內地品名為準

「批發價」​的生蠔專門店

這裡可能是最受深圳男士歡迎的餐廳。主打進口生蠔的西式簡餐，即叫、即開、即食。最重要性價比超高，最低26蚊人仔就有交易，直逼批發價！在深圳吃生蠔必定會想到它：叫嚎．Oyoyster，2015年開張後立即爆紅，今年分店開到了深圳人氣最旺的福田COCO Park。

第4家店開在深圳CBD（吃深圳授權使用）

近20款生蠔坐飛機到店

這裡近20款生蠔全部入口，產地有法國、愛爾蘭等等，不同季節到貨情況也不同，也有時令特供，所以落柯打前記得要先問店員。上晝還在飛機上的生蠔，下晝就奉上餐桌即叫即開，趁新鮮就要食！

上晝還在飛機上的生蠔，下晝就奉上餐桌即叫即開，趁新鮮就要食！（吃深圳授權使用）

1. 皇禦

生蠔品種太多花多眼亂，那就試試皇禦。出身於法國的金牌蠔場，蠔身質地爽口，甜味明顯有榛子香，是非常易入口的品種，¥39／隻。品嚐前可以先同生蠔「驗個身」，它會用「行動」告訴你它很新鮮。雖然有點殘忍，但小編還是不客氣了！

2. 蘿蘭

以「oversize」著稱的蘿蘭，差點比我手掌還大。入口爽滑，有淡淡的奶香味，一口吞下十分滿足…不不不，別一口吞，就怕你啃親，¥43／隻。

3. 黑鑽

黑鑽是店裡的性價比之選。蠔肉清甜，肉質飽滿，食完整個口腔都會有一股蠔的鮮味，¥29／隻。

20款生蠔唔知點揀 ? 大家要認准以下3款「明星蠔」：

還有一款特別吃法

「果木煙熏海苔冰沙生蠔」，上桌揭蓋仙氣十足，網紅拍照打卡必備。食法亦非常講究，先試一細啖海苔冰沙醒神，然後撥開冰沙，品嚐豐腴生蠔，最後將半融化的冰沙及海水一同入喉，鮮甜後勁輪番轟炸口腔！

熟食五國熱焗生蠔

不習慣吃生的朋友，這裡其實也有很多選擇，推介五國熱焗生蠔拼盤。裡面用的是太平洋熟食級生蠔，搭配5種不同風味醬料，即叫即焗，五種口味分別有：韓域熱烈混椒辣醬、日式綿綿薯蓉醬、意式喚生羅勒青醬、東方香蒜黃油汁、法式紅酒鵝肝醃洋蔥，亦可以任意配搭口味，4隻起叫。

全時段海鮮料理

新店增加了一系列海鮮料理和海鮮主食，午餐到下午茶再到晚餐甚至宵夜，選擇都不少！按圖看看有什麼選擇 :

+ 14 + 13 + 12

Happy Oyoyster Night

晚上來這裡的氣氛比日頭更好，要是跟朋友小酌兩杯，這裡的紅白酒和Cocktail唔駛50元就有交易，消費無壓力。這裡有34款不同國家的紅白酒、香檳、氣酒等，價位每支由200元到上千元都有。人少的話也可以單杯點。11款叫嚎原創Cocktail，價格甚至抵過一般酒吧。下班後，找一個環境好，食好西、摸酒杯底傾偈的地方，叫嚎絕對是性價比之選。

+ 4 + 3 + 2

地址：福田區星河COCO Park星空露台L1層L102 人均：175元 營業時間： 週一至週四、週日11:00-24:00 週五、週六11:00-01:00 其它門店 叫嚎Oyster Bar Lite（萬像天地店） 南山區深南大道萬像天地里巷NL116號 叫嚎Oyster Bar（深業上城店） 福田區深業上城品牌街2層S213 叫嚎·Oyoyster（深圳灣萬象城店） 南山區深圳灣萬象城L1層L186（近星巴克）

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