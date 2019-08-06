【深圳好去處】神探Pikachu展覽開幕！同比卡超、巨大卡比獸打卡

Pokémon神探Pikachu電影雖然結束了，但所有人依舊被萌翻天的比卡超支配著，沉迷於毛絨絨的比卡超無法自拔。 但在深圳這座城市永遠不會讓人失望，傻鴨、小火龍、奇異種子這些寵物小精靈你都可以親眼見到！

Pokémon神探Pikachu電影雖然結束了，但所有人依舊被萌翻天的比卡超支配著，沉迷於毛絨絨的比卡超無法自拔。（深圳微時光提供）

1. 通往萊姆市的比卡超專列

如果說軟綿綿的龍貓巴士是世界上最幸福的巴士的話，那通往萊姆市的比卡超專列，一定是你夢想中的地鐵，比卡超專列的盡頭有大舌頭迎接大家進入萊姆市。

一走進萊姆市，就可以看到神探比卡超寶貝乖乖地站在椅子上迎接你。第一次看到「真」的有毛的比卡超，所有人的第一反應一定都是尖叫！「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」簡直可愛到滿地打滾~

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2. 神探Pikachu場景還原

●1● 哈利公寓

電影中哈利公寓的真實場景再現，一進門是緊張到手摀著頭的傻鴨。

搭配著電影中的劇情，走進哈利公寓的時候確實有種破案的緊張感。在書架上搜索一番，看看能不能找到哈利失蹤的訊息吧。

●2● HI-HAT CAFÉ

場景再現了Tim和比卡超在酒吧研究案情的場景，樂天河童熱情地站在門口邀請你進去喝一杯，比卡超站在門外的吧枱上等你，不如來陪它一起喝一杯黑咖啡吧~

隔壁桌是波波球的專屬座位，如果覺得無聊可以邀請波波球陪你高歌一曲。

●3● 吉田警探的辦公室

為了調查哈利的下落，比卡超一起來到了吉田警探的辦公室。一進門就看到比卡超站在辦公桌上，帶著福爾摩斯小帽子一本正經地望著你。

牆上掛滿了寵物小精靈的通緝令，如果發現它們記得通知神探比卡超，也許會得到獎勵。牆角邊的手銬讓你意識到，神探比卡超可是認真在抓壞人的！

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●4● 萊姆市美食街

和比卡超一起穿梭在萊姆市的美食街上，吃一碗正宗的日式拉麵，再叫小火龍炒幾個小菜，得先填飽肚子，才能專心調查案情啊~

3. 在萊姆大街上尋找小精靈​

走在萊姆大街上還可以看到超多小精靈​，卡比獸躺在一邊呼呼大睡，去找它玩的時候一定要悄咪咪的，打擾到卡比獸睡覺，後果可是很嚴重的！

吸盤小丑自顧自地演戲，奇異種子乖乖地趴在一旁，怪力在一旁展示著自己的肱二頭肌 (老鼠仔)，準備迎接下一個任務。 水箭龜、噴火龍還有吼爆彈，看看你能在萊姆市找到多少小精靈吧 ！

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4. 神探Pikachu主題展指南

●1● 比卡超周邊商店

如果看完比卡超還是意猶未盡想要抱一個回家，神探比卡超主題展滿足你！周邊商店有滿滿一牆面的比卡超在等你，美國正版比卡超公仔，還會12種語言~

●2● 主題展福利指南

神探Pikachu主題展的票分為三種：單人票、雙人票和限量典藏票。其中限量典藏票可以得到一個集章小冊子，專門為粉絲準備。進到主展廳後可在指定地點蓋章，為自己的寵物小精靈之旅留下一份珍貴的紀念。

這次展覽還給所有小伙伴準備了一份禮物 ，千萬不要忘記~在觀看完此次展覽後從出口抵達周邊商店，可在周邊商店免費領取主題小扇子。

看完了這些是不是想立刻就去見一見比卡超呢？這絕對是今年最可愛的展覽沒有之一，完全實現了所有比卡超粉絲的夢想，實在是太愛了~

PIKA大聯萌·大偵探皮卡丘主題展 展期時間：2019.7.6 - 9.15 開放時間：平日：10:00-19:00 法定節假日：10:00-21:00 地點：深圳蛇口海上世界文化藝術中心 購票：現場購票即可 交通：地鐵2號線，海上世界站​​A口

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