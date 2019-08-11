【台中新社】薰衣草森林食玩買全攻略　一年四季都有繽紛花田！

來到台中新社，一定要到訪「薰衣草森林」 。薰衣草森林不只有以香草為主題的美味料理，園區環境和氣氛更是迷人，有大片花田種滿薰衣草、繡球花、玫瑰花，一年四季都可以欣賞花朵綻放，甚至還能在森林中搭乘旋轉木馬，絕對是最浪漫的台中必去景點。現在從KKday預訂台中薰衣草森林餐點還能享免門票入場，想要知道如何取得優惠、薰衣草森林怎麼去，快點繼續看下去！

一、台中薰衣草森林介紹

薰衣草森林 位於台中新社，很有世外桃源的感覺，這裏不僅僅是一間漂亮的Cafe或休閒景觀餐廳，而是結合自然美景、餐飲、休閒、住宿的地方，說是一座森林遊樂園也不為過。

在薰衣草森林不僅四季都能欣賞浪漫的花田、邂逅五色鳥與貓頭鷹，還能品嘗花草、水果入菜的特色料理，甚至連去廁所都是一種享受，位在森林咖啡館旁的廁所地勢高且開著面向樹林的窗戶，讓你一邊如廁一邊吹着徐徐微風，觀賞樹梢上的生態，真的是非常難得又特別的體驗呢！

除了提供用餐與住宿服務，薰衣草森林中有長長的步道可以一路散步至山坡上，途中會經過多處設施包括假日市集、森林旋轉木馬、薰衣草花田，最能抵達一處高台，這裏不僅視野極佳，還有一大顆許願樹以及許願鐘，無論是家庭旅行、情侶或朋友一同出遊，都很適合來薰衣草森林閒晃放鬆身心。

薰衣草森林台中新社店 ▸ 地址：台中市新社區中興街20號（Google Map） ▸ 交通：自行開車或從中興嶺轉搭計程車（下方有更詳細說明） ▸ 營業時間：週一至週五10:30-18:30，週六至週日10:00-18:30 ▸ 電話：04 2593 1066 ▸ 門票（貨幣為台幣）：入園費150元，可折抵消費100元，若當天未使用完可於一年內再次使用

二、台中薰衣草森林交通方式

薰衣草森林可說是隱藏於「深山」之中的秘境，無法直接搭乘大眾運輸工具抵達，不過也因此讓它能保留豐富多元的生態與浪漫氣息，編輯現在就來推薦三種前往薰衣草森林的方法給大家。

方法一：搭公車再轉搭接駁車／計程車

從台中火車站搭乘270、276、277公車到「新二村」下車，轉搭接駁車前往（需事先預約）

從台中火車站搭乘270、276、277公車到「中興嶺」下車，轉搭計程車前往。

▸ 車資約500元台幣

方法二：自駕

1. 經台中市

台中市 → 大坑 → 中興嶺 → 協中街 → 新六村 → 中和村 → 薰衣草森林

2. 經卓蘭、東勢、豐原、石岡

往谷關方向經台3線省道 → 東勢 → 台8線省道至龍安橋 → 轉中95道路 → 白冷圳 → 中和村 → 薰衣草森林

3. 經谷關、國姓

往東勢、豐原方向經台8線省道至龍安橋 → 轉中95道路 → 白冷圳 → 中和村 → 薰衣草森林

4. 國道一號

北上方向過清水休息站，南下方向過大甲收費站，轉四號國道 → 接台3線省道 → 石岡 → 東勢 → 台8線省道至龍安橋 → 轉中95道路 → 白冷圳 → 中和村 → 薰衣草森林

台中火車站（babywalkeraries@IG）

方法三：預訂包車服務

如果不大打算開車，又覺得搭公車再轉車很麻煩，這邊提供一個很方便的方法給大家，就是預訂台中包車一日遊。選擇包車服務不僅省去轉車等車的麻煩，還能自己挑選想去的景點，編輯這趟就是訂購KKday的包車服務，一整天去了新社古堡、薰衣草森林、豐原廟東夜市三個景點，現在就來和大家分享編輯的親身體驗：

當天早上司機大哥便在台中火車站前的中欣商務飯店等我們，並前往我們指定的目的地。司機大哥不僅是台中當地人更具備導遊執照，一路上與我們聊了許多台中景點的小故事，也非常親切的替我們拍了許多合照。我們這天去的地方如果不開車真的很難到達，幸好有訂包車省下許多轉車的麻煩。

很推薦要前往薰衣草森林或是隨身有大件行李的人選擇包車服務，雖然乍看之下費用較高，但一天八小時內可以自由安排多個景點，如果有2-4人同行，平分下來其實也不算貴，大家不妨參考。

三、森林咖啡館

沿著主幹道緩緩走上坡後第一個到達的點是森林咖啡館，也就是薰衣草森林極富特色的景觀餐廳，餐廳是半開放式的空間，桌椅與天花板皆由木頭打造，一旁的窗戶也能調整成全開，讓人有在大自然中用餐的感受。

晴天時也可以在對面的露天用餐區體驗野餐氣氛，在這一區用餐是需要脫鞋的！入座後親切的服務員便會遞上菜單與杯水，如果是在 KKday 訂餐，可以在這時出示電子憑證，服務員便會告知午宴/午茶組合需要選擇的餐點品項。

店內提供新鮮香草、花果入味的風味餐、咖啡與香草飲品，在這麼夢幻的餐廳，當然少不了以花草為主題的甜點。

挑選好後便可到一旁的櫃台點餐，只要攜帶手機讓服務員掃描電子憑證上的QR code就輕鬆完成。小編這次訂購森林午宴（午餐）和森林午茶各一份，兩個人吃得好滿足還差點吃不完，現在就開箱這兩種套餐和大家分享：

森林午宴

從KKday訂購的午宴套餐包含眾多主餐與飲料中分別任選一款，編輯選擇的是有着粉嫩夢幻色彩的「焗蝦甜菜根義大利麵」，飲品也是走繽紛路線，選了「檸檬草水果冰茶」。

必須大推這道焗蝦意粉，麵條份量很夠，醬汁奶香十足又融入甜菜根蔬菜香氣，因此不會過於甜膩；蝦肉新鮮彈牙，而且不知道是甚麼品種，超大隻，尤其是上面滿滿的焗烤讓人口水流個不停，芝士控千萬別錯過。

另外編輯和隔壁桌的常客聊天時，對方大力推薦辣味的「迷迭香雞肉鍋」，表示每次來到薰衣草林必點，喜歡吃鍋的朋友可以列入必食清單。

森林下午茶

在實際吃以前，編輯以為薰衣草森林的下午茶只是適合拍照的網紅餐點，後來才發現實在太小看它了。無論是「檸檬草百香生乳酪塔」、「迷迭香柚蛋糕」或是高顏值的「鮮果奶酪」表現都在水準之上，酸酸甜甜的滋味讓人即使已經八九成飽還是忍不住一啖接一啖，畢竟食甜品是用另一個胃。

「玫瑰紅莓蘋果茶」也令人印象深刻，一整壺的果茶漂浮着一朵朵玫瑰花和蘋果果粒，果香與花香達到完美的平衡，一喝下去感覺身心靈都被療癒了，很有安神的功效。

點擊下圖觀看薰衣草森林內人氣設施介紹▼▼▼

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看完這麼豐富的遊記，是不是忍不住馬上出發台中薰衣草森林呢？需要花草餐點、包車服務的朋友趕快預訂！

【本文獲「KKday」授權轉載。】