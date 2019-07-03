台北車站搵食！京站最新美食街　9大新食店醫肚

大部分旅客都會經台北車站到機場，除了旅客，台北車站亦是當地人的覓食勝地，而開業超過10年的京站時尚廣場，近日更開設美食街，超過20間食店，泰、日、輕食應有盡有，即睇5大注目新餐廳，下次回程食！

【1】日系餃子專賣店旦旦旬

去年因雲の鬆餅爆紅的「屋莎鬆餅屋」，今年推出全新品牌旦旦旬，店家以香脆皮薄的日式煎餃為主打，由餃皮到高麗菜豬後腿肉餡料同為獨家配方，相信一眾餃子控一定食得滿足。

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開幕日：7月15日

位置：B3

【2】爆漿Pancake插旗

人氣爆燈的「Petit Doux．微兜Café Bistro」，自開幕後便人氣高企，每逢周末例牌大排長龍，品牌的爆漿「瓦帕鬆餅」更吸引海量少女食客打卡！品牌終於在1樓經典大道插旗，日後除了雲の鬆餅，還一定要嚐嚐這個長期大人氣的鬆餅！

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切開瓦帕鬆餅，吉士醬緩媛流出。（圖片來源：petit doux．微兜 Café Bistro）

位置：1樓經典大道

【3】IG爆紅沖繩飯糰

不少日本餐廳都會到台灣設立首間海外分店，足見台灣人對日本美食的熱愛！然而，云云美食中，又以沖繩料理最少見！而近日在IG爆紅的沖繩飯糰，飯糰以海苔、越光米、午餐肉、煎蛋及豆芽苗為主要食材，配搭不同主食，令賣相非常搶眼，加上份量十足，值得一試。

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位置：B3

【4】小確幸厚切蛋治

同樣是排隊店的人氣輕食餐廳「小確幸紅茶牛奶合作社」，店家提供的美食選擇不算多，不過卻深得年青人歡心，店家皇牌厚切豬排蛋三明治是必吃美食，厚蛋加上大份豬扒，搭配花生醬就更滋味。如果大家趕時間，更可以外賣帶走呢！

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位置：B3

【5】台北爌肉排骨飯

文青快餐店「一式」在台中大受歡迎，今次亦率先登陸台北，店家皇牌包括滷製超過2小時的爌肉飯、滷雞腿，以及以厚切炸排骨，這裡就連白飯都有噱頭，將台梗9號混合台南11，飯粒分明，入口黏糯，飯控要試。

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這裡就連白飯都有噱頭，將台梗9號混合台南11，飯控要試。（圖片來源：京站時尚廣場）

位置：B3

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京站時尚廣場 Q Square

地址：台北市大同區承德路一段1號

網址：https://www.qsquare.com.tw/event-detail.php?lv01_type=ALL&lv01_id=P1906210002fb93