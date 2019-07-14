【台北美食】素食者福音！鹽酥雞也是素？清蒸臭豆腐不是「清蒸」

編按：吃厭了港式臭豆腐的你，不坊試試台灣的清蒸臭豆腐。豆腐吸收了充滿藥膳味的湯，別有一番風味。而由九層塔搭配的素鹽酥雞，再配上清甜的蔬菜炸物，口感豐富。今個暑假，台灣絕對值得你再去一趟。

與別不同，愛上台灣的臭豆腐

公館是台北市內少有的商圈（購物地帶）和夜市混雜在一起的地區，每逢週末擠滿人，有的專為了夜市的攤販而來，有的為了買到潮流服裝而來。秋風吹拂，天朗氣清的十月，很適合出去走走。以前來台北旅遊的時候，公館的夜市和購物商圈，算是必然會去打卡的地方，可是來過這麼多次，卻沒有聽見過有藝術村的。難得朋友休假，不用上班，相約我到公館的藝術村「寶藏巖藝術村」去走走。

走出捷運站後，前往藝術村的途中，朋友刻意領我往一家有名的飲料店進發。

然後，朋友又提議吃點甚麼，說「吃過了午餐沒有？我沒去過藝術村，不知道那邊有沒有東西吃，要不要去我最喜歡的臭豆腐店試試看？」

「哎喲！人家不吃臭豆腐的。」聽到「臭豆腐」三個字，我苦着臉婉拒。

「你試試看啦，我覺得台灣的臭豆腐滿好吃的。要不然，我先跟你叫一份，如果你喜歡再多點吧。」

朋友拉着我去的「得記脆皮臭豆腐」，不在飲料店這邊，而是靠近水源市場。沒有甚麼裝潢的店舖，裏面塞滿了人。

朋友帶我試的「得記脆皮臭豆腐」。（格子盒作室）

本以為臭豆腐本身臭，賣它的店舖裏頭定必充滿一股「臭味」，可是，走進店裏，一點味道都沒有，只飄來陣陣撲鼻的藥膳火鍋味。

「要不要吃個清蒸臭豆腐呢？」

「清蒸？會不會更加臭呢？」

「不會啦，你看看，他們就在吃了。」

看着隔壁情侶手邊的小鍋子，感覺十分有趣。於是，想了想，決定奉上自己的第一次（臭豆腐的初體驗），選了素食版的清蒸臭豆腐，而朋友則挑了脆皮臭豆腐，算是店裏的招牌菜吧。

店員雙手戴着手套，捧着蒸氣瘋冒出來的小鍋子，「等一下唷，我去拿個小蠟燭。」然後轉過身，從門口的攤檔中拿來小爐子，燃點着它底下放有的小蠟燭。小湯鍋裏的臭豆腐和湯汁，馬上「嗶嗶啦啦」的叫了起來。

「小心燙哦！」

這「清蒸臭豆腐」鍋子，應該說是湯煮臭豆腐，多塊肥美的臭豆腐泡在滿滿的湯汁之中。台灣人說的清蒸，原來跟香港說的好不一樣，還以為那是用醬油和青蔥，把臭豆腐清蒸，再淋上煮沸的食油，使臭豆腐的香味進一步的迫出來，就如清蒸石班那樣。但原來台式的清蒸可不是這樣的。

「哇，有藥膳的味道（應該有當歸的成分），這個湯好好喝啊。」

「你再試一下這個脆皮臭豆腐如何？」

招牌菜果然是招牌菜，豆腐皮炸得剛好，皮脆豆腐肉嫩，配合店裏特製的醬汁，還有台灣獨色的泡菜（又稱「酸菜」，比韓國的來得甜和酸，一點辣度都沒有），三合一，一併夾到口裏，味蕾來了個前所沒有的滿足感。

聞而不臭，吃來回甘的台灣臭豆腐，有點顛覆了從前我所認知的口味和習慣，讓我慢慢迷戀上台灣的臭豆腐。

大家吃素的朋友，來「得記脆皮臭豆腐」光顧，請記住啊，要說清楚自己是吃素的啊，還有喜不喜歡加辣，要吃多辣（小辣、中辣，還是大辣），店員是很樂意為吃素的朋友貼心地安排的啊。

說着說着，口水不斷流，好想又衝過去公館那邊，買碗回家吃啊。哈哈。

得記脆皮臭豆腐 台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄4號 (886)02-2364 9616 12:00 - 23:30 台北捷運松山新店線公館站5號出口，往公館夜市方向，步行3分鐘。

香脆好味，九層塔配素鹽酥雞

台北的夜市特別多，甚麼饒河、寧夏、通化、南機場和公館夜市等，數量多不勝數。而公館夜市跟別的夜市不一樣，沒有直長的街道，卻換上了多條只能擺放不多於十攤檔的短小窄巷。這種不過度密集的夜市，反覺得比較好逛，攤檔也更見容易好找。

來到公館夜市，「素鹽酥雞」是我必然check-in（打卡）的攤檔。雖說外面肉食的鹽酥雞攤販也有蔬食供客人選擇，可是純素的，連油都能確保是素食人者可以食用的，好像只此一家。位於水源市場大樓旁邊的小巷，攤檔細小但還是顯眼。

來到公館夜市，「素鹽酥雞」是我必然check-in（打卡）的攤檔。（格子盒作室）

沒吃過台灣鹽酥雞的朋友，我先來為大家介紹一下。鹽酥雞檔子賣的不光是雞，它就像是日本的天婦羅，有雞肉、也有豬排，同時亦有蔬菜。吃鹽酥雞的朋友，只要走到攤檔前，拿起夾子，把想吃的食物夾在盤子上，或是直接的跟老闆點一份喜歡吃的菜蔬（杏鮑菇，青花菜，西蘭花，素血米糕和素肉丸等等），老闆便會現場的為客人油炸剛才夾來/點來的食物。總之，就是把肉呀，蔬菜呀，加束新鮮的九層塔（即台灣出產的羅勒系香草），一併放在沸燙的油裏炸，然後，再撒上巴和辣椒粉，倒在紙袋裏，加個竹籤，輕鬆的邊走邊吃，成了逛夜市必買的小吃。

「要辣嗎？」

「要！」

直截了當，老闆亦以大刀闊斧的辣粉回敬。

接過了炸好的素鹽酥雞（今次點了杏鮑菇），早已急不及待的，撕開炸過的九層塔，一葉配一炸物的串起來吃，味道配合得天衣無縫。

「把九層塔一併吃試試看，是不是更見美味？」

「嗯嗯。」

朋友默默地，用吃來回答着我。

是的，不要以為九層塔只是調味料的一部分，跟食物一併放進油鍋裏的九層塔，除了添加了食物的香味減除了炸物那「熱氣」（腸胃上火的意思）的感覺外，還是可吃的清甜蔬菜炸物，真的想拜託老闆下一次多加幾束九層塔啊，哈哈。

素鹽酥雞（公館夜市） 台北市中正區羅斯福路四段108巷（公館夜市，水源市場旁） (886) 0981-494997 每天15：30-22：00（星期三休息） 台北捷運松山新店線公館站1號出口，向水源市場大樓走，步行3分鐘。

《走肉尋味──蔬食旅人之台北漫吃散策記》

作 者：李美怡Cathy Lee

編 輯：阿丁

出 版：格子盒作室