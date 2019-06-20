【台北酒店2019】最平＄210位起！5大平靚正新酒店　首間IBIS登場

台北是不少香港人的快閃首選，除了新景點，新酒店同樣開極都有！要數今年的注目酒店，相信10月開幕的Ibis走唔甩，首間Ibis登陸台北市中心，令一眾旅人相當期待！如果閣下暑假出發去台北，現為為大家精選4間注目新酒店，睇啱就要快點訂房！

【1】首間Ibis進駐台北

著名經濟型旅館品牌Ibis終於宣佈進軍台灣，選址建國北路二段上，距離松山機場約10分鐘車程，超方便。Ibis台北建北酒店舊址為RF 比堤商旅 Pretty Hotel，預計翻新時間於10月完成。酒店設有3種房型，一共42間客房，有興趣的朋友要密切留意了。

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著名經濟型旅館品牌Ibis終於宣佈進軍台灣。（圖片來源：Ibis）

Ibis台北建北酒店

開幕日：10月

地址：台北市建國北路二段93號

【2】＄630住最新捷絲旅

捷絲旅集團第8個酒店捷絲旅三重館則於6月正式開幕，三重館鄰近捷運三和國中站，交通方便。酒店以美式輕工業風格為設計重點，醒目裝演令人倍覺舒適。酒店同樣設有3種房型，一共95間客房，由即日至10月31日更提供開幕試住優惠，一晚房價包早餐只需2,499台幣起，＄630港紙便住到新酒店，非常抵住！

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由即日至10月31日更提供開幕試住優惠，一晚房價包早餐只需2,499台幣起，非常抵住！（圖片來源：Just Sleep 捷絲旅）

捷絲旅三重館

地址：新北市三重區三和路四段107-1號

交通：中和新蘆線「三和國中站」，步行約3分鐘即抵

網址：https://www.justsleep.com.tw/sanchong/tw

【3】 愛麗絲夢幻主題凱旋酒店

於今年情人節開幕的凱旋酒店，以愛麗絲夢遊仙境為設計概念，大堂更由藝術家李代湘操刀，，樹葉與蝴蝶彩繪令人猶如走進愛麗絲夢遊仙境，酒店設5種房型，單人床到三床都齊備，一共88間客房，房間設計同樣充滿童話氛圍，相信女生住客十分受落，加上酒店設超市，附近亦有夜市及景點，配套完善。房價方面同樣有驚喜，一晚大約港幣＄670有交易。

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酒店設5種房型，單人床到三床都齊備。（圖片來源：凱撒飯店連鎖-凱旋酒店）

凱旋酒店

地址：台北內湖區江南街 55 號

交通：運「港墘站」出口2，右轉內湖路一段到達湖光教會後右轉，步行約8分鐘即抵。

網址：https://www.justpalacehotel.com.tw/

【4】鄰近台北車站！城市商旅站前館

台北車站一帶一直是酒店集中地，新酒店浪接浪，於去年12月開幕的城市商旅站前館便是其一，距離寧夏夜市約10分鐘腳程，夜晚搵食非常就腳！酒店一共6種房型，床數方面由1張單人床到2張雙人床都有，最重要是價錢超抵，房價一晚最平港幣＄404，CP值超高！

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於去年12月開幕的城市商旅站前館，地理位置超方便。（圖片來源：城市商旅 City Suites）

城市商旅站前館

地址：台北市大同區延平北路一段51號

交通：北門站約5分鐘步程

網址：http://www.citysuiteshotels.com/zh-tw/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E7%AB%99%E5%89%8D%E9%A4%A8

【5】平住台北國泰萬怡酒店

於今年3月1開業的台北國泰萬怡酒店，是萬豪酒店集團旗下品牌，酒店距離捷運行天宮站約8分鐘路程，主打商務客群，設計裝潢具心思，亦有多件著名藝術作品。酒店設4種房型，一共227間房，當中超過80間房更能眺望101大樓，跨年活動睇煙花首選！此外，酒店亦全日餐廳及24小時健身房，較其他新酒店破格。

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於今年3月1開業的台北國泰萬怡酒店，是萬豪酒店集團旗下品牌。（圖片來源：Courtyard By Marriott Taipei Downtown台北國泰萬怡酒店）

台北國泰萬怡酒店

地址：台北市民生東路三段 6 號

交通：捷運行天宮站約8分鐘路程

網址：https://www.marriott.com.cn/hotels/travel/tpecd-courtyard-taipei-downtown#guestRoom