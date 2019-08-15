儲飛行里數不只AsiaMiles　教你選擇4大飛行里數獎賞計劃

其實飛行里數並非只有AsiaMiles，還有三間航空公司推出飛行獎勵計劃，同樣適合喜歡周圍飛的香港人！《開罐Opener》讓大家一文看清AsiaMiles、Avios、KrisFlyer、ANA 4大飛行獎勵計劃！

多得鄭秀文的廣告夠入屋，香港人講到飛行里數，就會立刻聯想起國泰航空飛行獎勵計劃「亞洲萬里通（AsiaMiles）」。

但其實飛行里數並非只有AsiaMiles，要是不想乘坐國泰航空，要嚐嚐新意思的話，其實還有三間航空公司推出飛行獎勵計劃，同樣適合喜歡周圍飛的香港人！

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生活在壓抑的氣氛下，去個旅行是個不錯的放鬆方法。（網上圖片）

【1】AsiaMiles 亞洲萬里通

（開罐製圖）

AsiaMiles貼地又易儲

AsiaMiles是本地最受歡迎的飛行獎勵計劃，除了不僅在市面上有多張可儲AsiaMiles的信用卡，也與本地多個商戶合作，讓用戶能夠從衣食住行多方面消費賺取里數。

作為寰宇一家的成員，AsiaMiles能夠兌換到多個航空夥伴的機票，而且兌換系統規矩靈活，容許用戶進行停留（Stopover）、開口（Openjaw）等行程安排，能夠讓用戶以更少里數去更多國家。

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【2】Avios

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不負短程皇者之稱

Avios在香港是第二大熱門的飛行獎勵計劃，能夠以信用卡和銀行服務等多個途徑儲里數。

同樣作為寰宇一家的成員，Avios能夠兌換到多個航空夥伴的機票，用戶更能夠利用家庭計劃，7個人一齊儲，里數只要有進賬就不會過期，幾時換都可以，絕對是家庭儲里數首選。

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【3】KrisFlyer

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頭等機艙五星級享受

雖然新加坡航空的航空樞紐位於新加坡，意味著前往任何地方都需要先前往新加坡，但這也意味著又多一個停留（Stopover）的機會，對部分用戶來說三個不錯的安排。

作為星空聯盟的一員，ANA也能夠換到多間航空公司的航線機位，但兌換價格就相對較貴，遠遠不及ANA的兌換價格便宜。

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【4】ANA

（開罐製圖）

「家鄉」​機票易換又多位

全日空作為「家鄉」航空公司，相信對於經常遊日的香港人絕對不陌生。其實全日空推出的飛行獎勵計劃也是一個很適合港人儲的飛行里數。相比AisaMiles以及Avios這兩個大熱門獎勵計劃，ANA在日本航線上擁有更充足的機位，讓用戶能夠較容易換到心水時間的日本機票。

作為星空聯盟的一員，ANA也能夠換到多間航空公司的航線機位，而且兌換里數價格在星空聯盟中也屬便宜。

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