【韓國旅遊】首爾雨季暢遊攻略　美食購物熱點、4個必睇表演推介

準備很長時間的韓國旅遊計劃，但在準備出發時聽到韓國現在是梅雨季節的壞消息，怎麽辦？不用擔心，小編來解救因天氣不能按計劃旅遊，而心情低落的旅行者們。其實有足夠的信息，在雨季也可在韓國玩得開心！說不定正是因為下雨，還會留下不一樣的特別的回憶呢！

梅雨季節的出行準備

夏天來韓國旅行時，特別是6月末到8月初這個階段，有可能會趕上韓國的梅雨季節。每年的梅雨時期和持續時間都不一樣，所以在梅雨季節出行的第一件事，就是務必在出行之前確認一下韓國的天氣！

第二件事就是務必出行的時候帶一把傘！即使天氣預報顯示的是在旅行期間一直為晴天，也千萬不要掉以輕心！因為預告晴天也可能冷不防的突然降雨，所以千萬不要怕麻煩，如果運氣好不下雨的話，遮陽也是可以的嘛。

下雨的衣服舒適乾爽即可，可以穿涼爽又好看的拖鞋，時尚的雨鞋也是個不錯的選擇！

下雨天吃什麽？

來韓國旅遊，當然得體驗一下韓國人的生活了。下雨天的話，韓國人有特別喜歡吃的食物！一到雨天，韓國人會最先想到「餅」、「麵」以及「米酒」，在韓國旅行的時候碰到下雨天不妨嘗一下這三種食物的組合搭配！比如菜包肉、韓式煎餅、刀削麵都是非常不錯的選擇，雖然遇到下雨天，還好有美食，在美食店裏吃著下雨天最適合的食物，聽著雨聲也是一種惬意呢。

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下雨天去哪裏購物？

雨天撐著傘購物是一件很辛苦的事，所以室內的大型綜合購物商場成為雨天的購物首選。如果想要買些平價又漂亮的衣物，大型的地下購物中心絕對是首選！

下面小編就為大家盤點一下可以從連接首爾地鐵的地下通道直接進入的商場或地下購物中心！下雨的時候仍然可以開心地買買買！

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雨天更有氣氛的景點？

古色古香、稍顯靜谧的北村韓屋村、傳統茶院和德壽宮石牆路，是能體驗韓國傳統文化意境的人氣場所。在下著零零星星的小雨中，或是雨後，撐著傘漫步在幽靜綿長的街道裏，探訪古代風情濃厚景點，更加增添一份情調，仿佛穿越時空，漫步於古代的小巷中。

適合下雨天去的室內景點？

如果嫌室外太潮濕，那麽雨天去一些室內的景點玩個痛快吧！比如樂天世界、愛來魔相4D藝術館、米田共和國等室內景點，不僅可以避雨，又是「首爾必去景點」，兩不耽誤！

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雨天特別推薦——韓國演出

出國旅遊不能因為天氣而浪費寶貴的遊玩時間，為雨天沒有計劃的你，小編推薦一個不受天氣影響的活動。那就是看精彩的韓國演出。

韓國公演文化非常發達，來韓國旅遊的話當然要好好欣賞一場演出了！不懂韓語也完全不用擔心會看不懂，因為韓國有非常有名的幾大非語言性公演，演出時幾乎沒有台詞，但卻能讓人目不轉睛，深陷其中！

亂打騷

《亂打騷》是韓國最早的無言劇表演，其魅力之一是它超越了語言障礙，不分國籍、男女老少都能看懂。繼1997年首次公演以來，就一直長期演出，經久不衰，不僅在韓國取得了巨大成功，在中國、日本、美國、歐洲等地區也非常火爆，好評如潮，被譽為來韓必看演出NO.1！

《亂打騷》是韓國最早的無言劇表演（韓巢網授權使用）

HERO：塗鴉騷

《HERO：塗鴉騷》是將現場繪畫技術和先進的媒體藝術相結合的新概念非語言表演形式。演員們在舞台上現場作畫，一幅幅的作品像是魔法一般眨眼間就呈現在觀眾面前。年輕的演員們通過各種各樣的美術藝術結合舞蹈，音樂，喜劇表演等元素，將我們熟知的各路英雄通過各種新穎而有趣的方式重現在舞台上，令人嘆為觀止。

《HERO：塗鴉騷》是將現場繪畫技術和先進的媒體藝術相結合的新概念非語言表演形式。（韓巢網授權使用）

CHEF：new brand of BIBAP

《CHEF：new brand of BIBAP》（原拌飯騷）是以韓國著名傳統料理韓式拌飯為題材的無言劇，為觀眾開啟一場「視聽味」盛宴！演出以廚房為背景，演員們通過無伴奏合唱、B-Boy舞蹈、武術等才藝表演來完成各種美味料理。全程沒有對白，但劇情有趣易懂，驚喜連篇，絕無冷場！

演員們通過無伴奏合唱、B-Boy舞蹈、武術等才藝表演來完成各種美味料理。（韓巢網授權使用）

功夫世家JUMP

功夫世家JUMP是結合了韓國傳統跆拳道和Taekkyeon的基礎上編排的無言功夫雜技表演。該劇主要講述的是一個充滿個性的功夫世家和兩個潛進這個武林世家的窩賊之間的故事。整場沒有對白，通過震撼人心的武術表演和豐富搞笑的表情講述劇情，深受各國遊客的好評！

功夫世家JUMP是結合了韓國傳統跆拳道和Taekkyeon的基礎上編排的無言功夫雜技表演。（韓巢網授權使用）

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】