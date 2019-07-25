【韓國旅遊】去首爾一定要做SPA美顏護膚！盤點4間人氣水療按摩店

說起南韓，不少人第一時間便想起泡菜、KPOP和韓燒等。但你又有沒有想起，韓國的美顏護膚都是首屈一指？剛好來到韓國旅行的你，當然要把握機會，試試這裏的Spa。

為什麼去韓國一定要做SPA？

1. 美肌之選：韓國SPA著重於肌膚的健康，透過SPA按摩使你每一吋肌膚得到休息和放鬆。再加上韓國人會配合韓國護膚品進行水療，試問這樣肌膚又怎會不好呢？

2. 優質美容護理產品：韓國SPA按摩店所用的美容護理產品都經過嚴格挑選，如在產品中加入紅參、高麗參及高礦物質等，進一步改善你的肌膚。再者，包羅萬有的美容護理工具，如玉石和琥珀，使整個按摩療程達致最佳效果。

3. 舒適的環境：有別於香港的按摩店，韓國的Spa往往地方較大，而且也著重客人的整體體驗。這樣恬靜舒適的按摩環境，令你能更深層放鬆。精緻雅麗的韓式裝潢，配上芳香幽靜的環境，為整個SPA按摩體驗錦上添花。

你又有沒有想起，韓國的美顏護膚都是首屈一指？（alan caishan/Unsplash）

1. 后 WHOO SPA 論峴店

這間熱選的水療按摩店位於黃金地段新沙洞林蔭大道，屹立於繁華熱鬧的商業大街，有著四通八達的地理優勢，遊客很方便就能到達此店，輕輕鬆鬆享受水療按摩。

特色：為你準備專業美容團隊，度身訂造個人化療程，切合你皮膚的特質和需要。此外，你能以75折購買護膚套裝，將護膚體驗帶回家中。

特色：為你準備專業美容團隊，度身訂造個人化療程，切合你皮膚的特質和需要。（Instagram@hondashi_irikodashi）

地址：首爾市江南區論峴洞27-2號2層（서울시강남구논현동27-2번지2층） 營業時間：10am – 10pm 交通：地鐵3號線新沙站1號出口（直行4分鐘至ID醫院右轉、直行到達公園時向左轉、右轉進入Hakdong-ro 21-gil，Whoo Spa位於左側）

2. SPA 1899 大峙店（原SPA G江南正官莊SPA）

在SPA 1899能享受到以人參產品為主的韓式水療按摩。韓國以人參聞名，而此店正正將人參、紅參和高麗參融合於水療之中，令你行氣活血，白裡透紅，替肌膚增添養分。

特色：高麗參能量循環療法將高麗參的藥用價值完全融入於SPA水療之中，人參的營養毫不無留地滲透身體每一個角落和肌膚。

地址：首爾市江南區大峙洞1002號KT&G首爾總公司地下2樓（서울시강남구대치동1002번지KT&G타워B2층） 營業時間：星期一至五 9am – 11pm 交通：地鐵2號線三成站2號出口出來，直走2-3分鐘，便可見KT&G大樓，走進KT&G大樓，搭乘電梯至地下2樓，即可到達SPA 1899大峙店

3. 雪花秀頂級韓方抗衰老SPA

雪花秀可說是亞洲人的恩物，雪花秀SPA水療不但適合亞洲人的體質，而且有助促進身體機能。雪花秀抗衰老Spa令你肌齡逆轉，延緩衰老，年年廿五歲不是夢！凍齡的秘密由雪花秀水療為你呈視，讓你春風再現，再度年輕！

特色：使用頂級美容護理工具，如玉石、琥珀、白瓷等，將凍齡抗衰老的效果達至最高，而且經驗豐富的水療按摩師能為你帶來貼心服務。

地址：首爾市江南區新沙洞島山大路45路18號 地下一樓 (서울시 강남구 도산대로 45길 18 설화수 플래그십 스토어 B1) 營業時間：10am – 9pm（每月的第一個星期一公休） 交通：地鐵 搭乘盆唐線至狎鷗亭羅德奧站5號出口，步行約10分鐘。或搭乘3號線至狎鷗亭站3號出口，步行約13分鐘

4. 明洞HANA MUD SPA體驗（限女性）

貪美可說是女士們的專利，能與閨蜜一起做水療更是完美。明洞Hana Mud Spa正正為淑女們提供女性限定的水療按摩體驗，是個完完全全只屬於女士享受的地方。再者，此店位於明洞購物商圈，方便女士們按摩完後瘋狂購物。

特色：水療按摩組合為你帶多重享受，包括紓壓按摩、泥面膜保養、溫泉及館內不同設施。店內亦選用高礦物質的溫和保寧美容泥膜，敏感膚質也能享受其中。

地址：首爾市中區乙之路三街295-4號 B1F (서울시 중구 을지로3가 295-4번지 지하1층) 營業時間：9am – 1am 交通：搭乘地鐵3號線至乙支路三街站，由10號出口步行1分鐘即可抵達

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