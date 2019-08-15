【馬來西亞旅遊】3大IG打卡熱點！必到吉隆坡最高法院、法國小鎮

你的旅遊to-do list之上，除了享受美食和體驗不同地區的風土文化之外，是不是也有一項是拍照、再放上社交網站呢？如果想要到漂亮的地方看看，其實馬來西亞或許是一個不錯的選擇。在這裏，你可以找到像摩洛哥般的各式圖案、又或是法國小鎮的風光。

1. ASTAKA MOROCCO PUTRAJAYA

這個地方位於Putrajaya植物園（Taman Botani Putrajaya）之內，擁有著摩洛哥式建築設計：牆上各款雕刻配搭著色彩繽紛的紋理瓷磚，讓這裏成為了拍照的好地方。 據說，這裏是摩洛哥和馬來西亞為了象徵雙方友誼而合作建成，是以前人們集合的地方。

Astaka Morocco Putrajaya 地址：Presint 1, 62000 Putrajaya 開放時間：9am – 12pm , 2pm – 5pm（星期二休息） 門票費用：RM3（成人）、RM1（學生）

2. SULTAN ABDUL SAMAD BUILDING

這裏就是吉隆坡最高法院的所有地，也是這裏的標誌性地標。富有阿拉伯色彩的外貌再加上英式細節，讓建築別樹一幟，大樓中央40米高的鐘樓更是指定打卡地點呢！

地址：Jalan Raja, City Centre, 50050 Kuala Lumpur

3. COLMAR TROPICALE BERJAYA HILL | FRENCH TOWN

讓人意想不到的是，馬來西亞竟然隱藏了這個法國小鎮！說的就是參照法國科爾馬小鎮而打造的French Town，距離市中心一小時半路程的小鎮有著滿滿歐洲氣息，完全把歐洲小村落氣息搬到馬來西亞去，很適合一家大小來這裏遊玩呢。

地址：KM 48 Persimpangen Bertingkat, Karak Expy, Bukit Tinggi, 28750 Bentong, Pahang

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