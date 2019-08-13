【越南旅遊】下龍灣交通、行程、景點懶人包　必坐遊船睇自然靚景

下龍灣，位在越南東北部，近年來是非常熱門的越南旅遊景點，下龍灣擁有一片面積為1,500平方公里的水域，而整個下龍灣的海岸線全長超過120公里，在這麼大的港灣中，擁有許多豐富的觀光資源，接下來就跟小編來看看，下龍灣有什麼好玩的吧。

下龍灣怎麼去

從香港要抵達下龍灣，最近的就是越南河內的內排國際機場，，而要從河內到下龍灣的交通方式大致分為2種：

公共汽車：目前從河內到下龍灣並沒有直達的班次，因此想要搭公車自行前往下龍灣的話會需要經過兩次的轉車，對於第一次來越南的旅客可能會是一大挑戰。

路線：河內市區 ➝ 名定巴士站（My Dinh） ➝ 轉車 ➝ 白齊車站（BAI CHAY）➝ 轉車 ➝ 下龍灣

費用：24萬越南盾

酒店接送or旅行社包車前往：許多人來到下龍灣都會待上一晚，所以小編推薦大家可以先詢問預定地住宿是否有提供接送服務，如果沒有也可以洽詢當地旅行社的包車行程，一般都會在早上八點集合出發，車程約4小時。

費用：12美金

下龍灣，位在越南東北部，近年來是非常熱門的越南旅遊景點，下龍灣擁有一片面積為1,500平方公里的水域，而整個下龍灣的海岸線全長超過120公里。（Instagram@jessica_ai0413）

下龍灣推薦行程

遊船：下龍灣最受所有旅客喜愛的遊覽方式就是遊船了，下龍灣這裏聚集了許多遊船的商家，而每一間船家都有不同的特色，像是有主打當地特色並有最地道越南美食船家、也有奢華內裝尊爵不凡的高級帆船、更有不輸國際等級的豪華郵輪，因此不管是要遊船來遊覽下龍灣的自然風光，還是想要在下龍灣海面上遊輪住上一晚，都是一個極大的享受。

獨木舟：下龍灣有將近兩千座石灰岩島嶼，而多秘境景點都隱身在島嶼中，是大型遊船無法進入的，這時候就需要獨木舟出馬了，其實只要購買遊船的行程，基本上都會提供獨木舟的體驗，也會有導遊帶領大家遊覽景點，非常推薦大家一定要體驗看看。

釣魷魚：下龍灣的晚上也沒有閒著，除了能在船上享用優美的海上燭光晚餐，晚餐後還能夠在船上餐與夜釣魷魚的活動，而且有些船家會在客人釣到魷魚時頒發小禮物呢，有機會來到下龍灣不要錯過這有趣的行程。

點擊下圖看下龍灣6大景點推薦！

+ 8 + 7 + 6

下龍灣雖然交通不是那麼的便利，但這樣特殊的美景實在很難在其他地方看見，這樣的獨特性便是遊客連綿不絕的原因，而且越南離我們又很近，物價也相對較低，趕緊找個假期，造訪這宛如仙境的下龍灣吧。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【下龍灣自由行】交通、行程、景點懶人包】