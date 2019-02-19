【馬來西亞美食】必試人氣椰子甜品店　椰殼裝雪糕睇得又食得！

夏天去一趟泰國，每天必做的行程就是找冰店吃冰喝涼飲吧！說到泰國冰品，沒吃過椰子雪糕別說你去過泰國！深受當地人及旅客喜愛的椰子雪糕是泰國知名的冰品之一，也是許多網友從泰國回來念念不忘的好滋味，可愛的造型更是最上相的旅遊照片！

由剖半的椰子殼裝上一球一球的椰子雪糕，接着再鋪上一些佐料，根據店家不同佐料也有差，依照自己喜歡的口味添加，就成了夏天最消暑的聖品！泰國椰子雪糕就在於它不過多添加的清爽口味，雪糕沒有太多奶味，濃濃的椰子味讓人吃到完整的原味，一般點完雪糕時，店家還會再附贈一杯椰子水，吃完雪糕再喝杯清爽的耶子水，整個透心涼，暑氣都消了一大半。

喜歡椰子雪糕的人去到馬來西亞可不能錯過這家椰子冰品專賣店「Sangkaya」。（Facebook@Sangkaya）

椰子雪糕在泰國的翟道翟市集以及水上市場都很容易吃到，但除了泰國外，喜歡椰子雪糕的人去到馬來西亞可不能錯過這家椰子冰品專賣店「Sangkaya」，他們是以椰子為主的甜品專門店，椰子雪糕是店內最受歡迎的明星商品，以椰奶為基礎，接着在椰子殼放上四球雪糕，再選擇喜歡的佐料就成了最受歡迎的冰品。

椰子雪糕是店內最受歡迎的明星商品，以椰奶為基礎，接着在椰子殼放上四球雪糕，再選擇喜歡的佐料就成了最受歡迎的冰品。（Facebook@Sangkaya）

不過在店內，你不只能享用經典的椰子口味，他們還設計出各種以椰子為主的奶昔或是新地，或是與其他口味融合的多種口味，可說是喜愛椰子的人必訪店家。Sangkaya運用創意提供多種風味的椰子雪糕，也讓這項冰品更加精緻多變，Sangkaya的專門店在商場裏，馬來西亞全區都有門市，喜歡椰子雪糕的人去到馬來西亞可不能錯過這家專門店，在舒適的環境好好品嚐美味不已的椰子雪糕，將惱人的暑氣拋下腦後。

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【本文獲「前進東南亞」授權轉載。】

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