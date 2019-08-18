【潮人遊東京】銀座免費睇Walkman、Rimowa特展　加推果茶DIY體驗

沒錯，時隔1個月，小編又再度因為出差踏上東京。同樣地，我依然提早飛，搭上凌晨起飛的紅眼班機，在對外大眾交通的鐵門都還沒開的時間，抵達了羽田機場。揉着愛睏迷濛的雙眼，好的，振奮精神，畢竟，到東京之後的一分一秒都無法浪費。 今天預定都在銀座，到了還無法check in的京橋 an/other hotel，丟下行李，在巷口的 7-11 買了提神健康飲，一口灌下，撐着傘（對，下大雨，還有點冷），漫步前往銀座。當然，這個時間有開的除了便利商店，就屬MUJI銀座的無印食堂。點了份烤魚定食、一杯冰咖啡，慢慢享用，吃飽喝足，銀座免費看展之行，有看到關鍵字嗎？以下所說的展覽都是免費的，Start！

1. WALKMAN IN THE PARK

有follow日本潮流的讀者，對於藤原浩主理的THE CONVENI，所在的GINZA SONY PARK肯定不陌生。這間什麼都賣的便利店無需要贅述，這次要講的是在 GINZA SONY PARK舉辦的 SONY WALKMAN 40週年展「WLAKMAN IN THE PARK 」。

+ 3 + 2

對於7、80年代的人而言，Walkman是接觸音樂的開始，第一次覺得原來邊走邊聽音樂，是這麼酷的一件事。從GL到B4，一次過展出從世界上第一台Walkman TPS-LW，最初就是想要「隨時隨地聽音樂」而設計推出。

第一款防撥水運動Walkman WM-F5，1981年推出的WM-2，只有280g，是當時最小尺寸的Walkman。1982 年的 WM-R2，強調高性能錄音。199年的D-777，175g，也是當時最輕量的隨身CD機。而且展覽的展示方式不是只有放在那邊讓你看，而是從 1929年開始，請來名人根據每個年代選歌，讓你實際用當年的 Walkman聽歌，當把耳機戴上的那一刻，彷彿回到學生時期。還記得那時因為考得不錯，爸媽送了第一台Walkman給我，還帶去學校跟同學好好炫耀了一番。

在B4還有一面Walkman Wall，展示着歷年來的Walkman，現場可以聽到大家說的話，「這台我高中時有耶」、「第一次跟朋友出去玩時就帶着這台隨身聽，好懷念喔！」這麼說好了，這是一個凝結記憶的場所。

GINZA SONY PARK展覽詳情（ginzasonypark.jp截圖）

展場：GINZA SONY PARK 展期：即日起至1/9/2019

2. RIMOWA Heritage Ginza

創立於1898年，1937年推出鋁材質行李箱、到2000年的聚碳酸酯，加上近年來與Dior、Supreme等聯乘，RIMOWA行李箱絕對是行李轉盤上最常看到的熟面孔。但你知道嗎？RIMOWA不只有行李箱，在銀座的RIMOWA旗艦店的「RIMOWA Heritage Ginza」展，我證實了這點。

在銀座RIMOWA旗艦店的3F，設計成行李轉盤的空間，展示二RIMOWA 總部保着的30個老行李箱。原來RIMOWA在2000年初期曾經推出結他盒，1988 年的Holiday系列，色彩繽紛，主打年輕人。1970 年代後半的TROPICANA，防水材質，受到熱帶國家以及攝影師的喜愛。

+ 6 + 5 + 4

現在還可以看到1950年代航空業黃金期時，以飛機外裝為靈感製造的行李箱，原來1950年代曾做過專為放在汽車車尾廂的箱子。其中，1900 年代初期，強化了耐久與強度，有如移動衣櫃的 Wardrobe Trunk，還有品牌創立初期，使用輕量化木頭所打造的行李箱，真的是讓人大開眼界。

展場：RIMOWA Heritage Ginza 展期：暫訂至12月初

4. 京橋エドグラン明治屋京橋ビル

接着這個算是小編的私房景點。我來東京都住在京橋，在銀座線京橋站所在的京橋エドグラン明治屋京橋ビル，定期都會展出TOYSCLUB主理人，同時也是横浜ブリキのおもちゃ博物館北原照久館長的私房收藏。

從上次看到鐵皮車的收藏，印象就非常深刻，這次展示主題則是關於女生的玩具，包括Barbie、Licca、空姐系列等，還有每個女生小時候都玩過的廚房系列，而且不是一兩件，是擺滿滿的收藏，搭電車前，一定要看。

展場：京橋エドグラン明治屋京橋ビル 展期：不定期

同場加映：Fruits in Tea

這間雖然不在銀座，但還是很想推薦給大家。由Lipton在南青山開設的期間限定Fruits in Tea專門店，可以做自己專屬的茶。從三種茶基底選一種，再選擇要加入什麼樣的水果、香草，店員現場做專屬你的茶，對了，也可以做雪條。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】